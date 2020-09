1. La La Land Comenzamos con la película que ganó el Oscar unos pocos minutos y luego se lo quitaron porque había sido un error: ‘La La Land’. En la ciudad de Los Ángeles, dos ambiciosos artistas se enamoran y descubren la alegría y el dolor de arriesgarlo todo por la verdadera pasión.

2. Orgullo y prejuicio Basada en la novela de Jane Austen del siglo XIX. La Sra. Bennet quiere casar a sus hijas con prósperos caballeros, incluido el recién llegado Sr. Darcy.

3. Bajo el mismo cielo Un contratista militar regresa a Hawái para el lanzamiento de un satélite y vuelve a encender la llama de un antiguo amor, a la vez que se acerca a otra mujer.

4. Las vueltas de la vida Una joven que está reconstruyendo su vida tras la muerte de su prometido descubre secretos que la hacen sentir que está llorando a un extraño.

5. The Notebook – Diario de una pasión En esta adaptación del éxito editorial de Nicholas Sparks, la guerra y las diferencias de clase dividen a dos jóvenes amantes en la década del cuarenta.

6. Dicen por ahí… Cuando Sarah viaja a California para asistir a la boda de su hermana, escucha un rumor que dice que su familia inspiró la película ‘El graduado’. Con Jennifer Aniston, Mark Ruffalo y Kevin Costner.

7. ¿No es romántico? – Isn’t it romantic La vida normal de una arquitecta cínica se convierte en una cursi y trillada comedia romántica tras un accidente. Nada más detestable para la protagonista. Con Rebel Wilson y Liam Hemsworth.

8. Amigos con beneficios Esta alocada comedia romántica sigue la relación de dos solteros muy ocupados que mezclan el amor con la amistad; sin los sentimientos ni el compromiso.

9. Soltera codiciada Una escritora creativa que vive en Lima, Perú, halla en su corazón roto la inspiración para escribir un blog sobre su vida de soltera, y la repercusión es sorprendente.

10. Amor. Boda. Azar En diferentes versiones del mismo día, Jack hace hasta lo imposible por lidiar con invitados difíciles, caos desenfrenado y posibles romances en la boda de su hermana.

11. Amor.com El romance entre una blogger y un vlogger se hace viral. Separar lo virtual de lo real les resultará casi imposible…

12. Navidad en África Kate se va de segunda luna de miel a África, pero sin esposo. No importa: hay elefantes, jirafas, cebras, mucho alcohol y un piloto que parece Indiana Jones.

13. Ricos de amor Teto es un joven millonario decidido a probarle a Paula, la chica que le gusta, que es un buen muchacho. Pero una mentira sobre su pasado terminará saliéndose de control.

14. Quizás para siempre Todos pensaban que Sasha y Marcus terminarían juntos, excepto ellos. Después de 15 años, ambos empiezan a preguntarse… ¿podría ser?

15. Palmeras en la nieve Una mujer española descubre una carta de su padre recientemente fallecido. En búsqueda de respuestas se embarca en un viaje rumbo a África, donde descubrirá los secretos de su familia.

16. La otra Missy Tim cree que ha invitado a la mujer de sus sueños a un retiro de trabajo en Hawái, pero no… Se lo ha pedido a una chica con la que tuvo una cita para el olvido.

17. Amor en obras Una ejecutiva corporativa gana una posada en Nueva Zelandia y contrata a un experto local muy guapo para ayudar en la renovación.

18. El stand de los besos – The Kissing Booth El primer beso de Elle marca el inicio de un romance prohibido con el chico más lindo de la escuela, pero también podría ser el fin de la relación con su mejor amigo.

19. El stand de los besos 2 En esta secuela, Elle intenta mantener una relación a larga distancia, postular a universidades y empezar una amistad que podría cambiar todos sus planes.

20. Día de los enamorados Las trampas del amor moderno se ven expuestas en un carrusel que nos muestra varias relaciones y la vida de los solteros el Día de San Valentín.

21. La increíble Jessica James – The Incredible Jessica James Devastada tras una triste ruptura, una dramaturga de Nueva York inicia una rebuscada relación con un diseñador de aplicaciones divorciado que conoce en una cita a ciegas.

22. Amor a segunda vista – Two Weeks Notice Un rico agente inmobiliario no hace ninguna jugada sin su mano derecha, su secretaria. Pero después de un año de estar al mando, ella renuncia.

23. Set it up: el plan imperfecto Desesperados por unas vacaciones de la oficina, dos asistentes unen esfuerzos para que sus jefes, adictos al trabajo, se enamoren.

24. La cruda verdad Un chovinista comentador de un programa matutino intenta probar sus propias teorías sobre relaciones en un segmento sobre verdades incómodas llamado «The Ugly Truth».

25. Amigos con derechos Emma y Adam, los amigos con derecho a roce, no tienen problemas con su relación abierta, hasta que esas pequeñas y molestas cosas llamadas «sentimientos» se entrometen.

26. Ocho apellidos catalanes – Spanish Affair 2 Película española. En la secuela de «Ocho apellidos vascos», Amaia se ha separado de Rafa y se ha enamorado de un catalán. Rafa y el propio padre de la novia viajarán para evitar la boda.

27. Y nadie más que tú – Irreplaceable You El diagnóstico de cáncer salió de la nada, pero Abbie tiene un último deseo: encontrarle novia a Sam, su eterno prometido, que está perdidísimo en asuntos del corazón.

28. La cita perfecta – The Perfect Date Para ganar dinero para la universidad, un chico lanza una app que ofrece sus servicios de novio falso, pero los sentimientos son reales y las cosas no son tan sencillas.

29. Los caballeros no tienen memoria – Some Kind of Beautiful Un profesor de poesía mujeriego deja embarazada a una alumna de posgrado y tiempo después se enamora de su hermana. Con Pierce Brosnan, Jessica Alba y Salma Hayek.

30. A todos los chicos de los que me enamoré – To All the Boys I’ve Loved Before La discreta existencia de Lara Jean en la escuela da un vuelco cuando las cartas que escribió a todos los chicos de los que se enamoró se envían misteriosamente.

31. Ahora o nunca – It’s Now or Never Película española. Eva y Alex deciden casarse en Inglaterra, donde se conocieron tres años antes, pero los obstáculos no tardan en aparecer, desde una huelga hasta un volcán.

32. Alguien extraordinario – Someone Great Una periodista sufre una ruptura amorosa, recoge los pedazos de su corazón y sale otra vez a la carga con la mejor compañía: sus amigas.

33. Mi romance perfecto – My Perfect Romance Justo para el día de San Valentín, una desarrolladora le presenta a un revolucionario algoritmo de citas al nuevo CEO, que le propone ser los conejillos de indias.

34. Caída del cielo Película argentina. Dos solitarios y una broma al azar que los arroja por el mismo camino; o más bien la arroja a ella en el patio de él.

35. Cuando nos conocimos – When We First Met Tras pasar una noche con la chica de sus sueños, un hombre tiene la oportunidad de viajar en el tiempo y alterar esa noche una y otra vez hasta que todo sea perfecto.

36. Ibiza Cuando Harper visita España para una reunión de trabajo, sus amigas logran convencerla de entablar un romance con un famoso DJ.

37. No soy un hombre fácil – I Am not an Easy Man Película francesa. Un machista sinvergüenza prueba un trago de su propia medicina al despertarse en un mundo dominado por mujeres en el que se enfrentará a una poderosa autora.

38. Nuestro último verano – The Last Summer Un grupo de adolescentes de Chicago lidia con sus sueños, identidades y relaciones durante un transformador verano antes de comenzar la universidad.

39. Tras la pared – Blind Date Película francesa. Una pianista apasionada y un intenso y silencioso creador de rompecabezas se detestan como vecinos, pero pueden cambiar de opinión al empezar a salir.