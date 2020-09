1. The Host (2006) Una criatura mutante se ha desarrollado a partir del vertido de sustancias químicas tóxicas. Cuando el monstruo captura a la nieta del dueño de una cafetería, él corre para salvarla.

2. Frances Ha (2012) Decidida a triunfar como bailarina moderna en Nueva York, una joven persigue su improbable objetivo con más entusiasmo que talento natural.

3. Los Simuladores (2002) Los Simuladores son un grupo de comando especializado en operaciones de simulación para resolver problemas de sus clientes.

4. Scare Campaign (2016) Los miembros de un equipo de programas de bromas con cámaras ocultas se enfrentan de repente a la aterradora posibilidad de que alguien les haya pagado con su propia medicina.

5. Blair Witch (2016) Después de encontrar imágenes de su hermana desaparecida, James Donahue se adentra en el bosque para buscarla, acompañado de amigos y un director de documentales.

6. Wynonna Earp (2016) Una paria descendiente del representante de la ley Wyatt Earp se une a un inmortal Doc Holliday para librar al mundo de los demoníacos retornados del Salvaje Oeste.

7. Two Night Stand (2014) Después de una aventura de una noche, una pareja queda atrapada en un apartamento estrecho cuando una gran tormenta de nieve azota la ciudad.

8. The Lion Woman (2016) Una niña que nace con una afección que provoca un crecimiento anormal del vello en todo el cuerpo intenta hacer frente a los desafíos de ser diferente.

9. Scary Movie (2000) Los hermanos Wayans parodian algunos de los mayores éxitos de taquilla de Hollywood, como Scream, Sé lo que hicisteis el verano pasado, Matrix y American Pie.

10. Scary Movie 2 (2001) Mientras que la parodia original de las películas slasher como Scream, la secuela de Keenen Ivory Wayans de Scary Movie tiene como objetivo cómico las películas de casas embrujadas.

11. Scary Movie 3 (2003) Los hermanos Wayans dan paso al maestro de la comedia David Zucker para esta tercera entrega de la serie.

12. The Mask You Live In (2015) Este documental sobre la ‘crisis de los chicos’ estadounidense explica cómo criar una generación de hombres más saludables y presenta entrevistas con expertos y académicos.

13. Ice Guardians (2016) Esta película explora el controvertido papel de los ‘ejecutores’ del hockey sobre hielo, así como el precio físico y mental que pagan los notorios tipos duros del juego.

14. The Hero (2017) Después de que una estrella envejecida de las películas occidentales recibe noticias inesperadas, debe enfrentarse a su legado, tanto dentro como fuera de la pantalla grande.

15. A Perfect Day (2015) Durante las guerras yugoslavas, tres desafortunados trabajadores humanitarios salen para desalojar un cadáver que contamina el agua de una aldea. El día va de mal en peor desde allí.

16. Battle Beyond the Stars (1980) Con el pacífico planeta de Akir en peligro, siete mercenarios unen fuerzas para protegerlo de los complots de un megalómano intergaláctico.

17. Fear Dot Com (2002) Mike Reilly se une a una trabajadora del Departamento de Salud para localizar a un sádico homicida que transmite actos de tortura en Internet.

18. Next Friday (2000) Streetwise Craig Jones todavía vive en la casa de sus padres en el centro de Los Ángeles cuando se entera de que su archienemigo ha escapado de la cárcel.

19. Escape from the ‘Liberty’ Cinema (1990) La rebelión artística se enciende en las películas cuando los personajes de las películas de repente hablan libremente a la audiencia, lo que provoca un censor hosco para combatir el levantamiento.

20. 30 Minutes or Less (2011) Dos ladrones que planean un atraco a un banco terminan secuestrando a un repartidor de pizzas y lo obligan a cometer el robo, lo que le da un límite de tiempo estricto.

21. Hush (1998) Una pareja de recién casados se muda al rancho familiar donde la obsesiva madre del marido decide deshacerse de su nueva nuera.

22. The Lady in the Van (2015) Al ofrecerse a dejarla estacionar su camioneta en la entrada de su casa, el dramaturgo Alan forma un vínculo curioso pero fuerte con la vagabunda agradablemente gruñona Miss Shepherd.

23. Rumor Has It (2005) Cuando Sarah viaja a California para la boda de su hermana, escucha el rumor de que su familia fue la inspiración de la vida real para la película El Graduado.

24. The Cobbler (2014) Un reparador de zapatos cansado se convierte en un héroe, y aprende algunas lecciones, cuando probándose los zapatos de sus clientes mágicamente le permite entrar en sus vdas.

25. The Cruise (1970) Cuando el capitán de un agradable crucero confunde a un pícaro polizón con el director de entretenimiento, se producen travesuras locas y alocadas.

26. Paul Blart – Mall Cop 2 (2015) Mientras visitaba Las Vegas, el torpe guardia de seguridad Paul Blart se mete en la lucha contra un complot para robar la valiosa colección de arte de un hotel.

27. The story of sin (1975) Después de que una hermosa joven se enamora de un hombre casado errante, desarrolla un apetito insaciable por el sexo opuesto.

28. Weather forecast (1983) Cuando una entrega de ataúdes presagia un duro invierno, los residentes de una casa de retiro escapan de sus confines y redescubren el mundo exterior.

29. The Juror (1996) Una madre soltera seleccionada como jurado para un juicio de alto perfil se ve obligada a tomar una decisión angustiosa cuando un matón amenaza con matar a su hijo.

30. Westerplatte Resists (1967) Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, una infantería polaca que carece de potencia de fuego lucha para construir una defensa fuerte y proteger su península contra las fuerzas enemigas.

31. The spiral (1978) Cuando un extraño llega a un resort de montaña en invierno y desaparece de la noche a la mañana, su oscuro pasado sale a la luz.

32. Hotel Pacific (1975) Un adolescente motivado se esfuerza por pasar de lavaplatos a camarero en un hotel de lujo solo para entrar en la marea abusiva de su jerarquía laboral.

33. The lynx (1982) Los deberes de un sacerdote se ponen a prueba cuando un joven guerrillero pide la absolución mientras confiesa sus planes de asesinar a un lugareño que cree que es un traidor.

34. 300 Miles to Heaven (1989) Con la esperanza de ayudar a sus padres disidentes, dos hermanos se escapan de Polonia y aterrizan como refugiados en Dinamarca, donde se les impide regresar a casa.

35. A Year of the Quiet Sun (1984) En el drama del director polaco Krzysztof Zanussi, una joven se enfrenta a la Segunda Guerra Mundial y las exigencias de cuidar de su anciana madre pintando.

36. Leatherface – The Texas Chainsaw Massacre III (1990) Una pareja en un viaje por carretera es asaltada por un maníaco que empuña una motosierra mientras cambian un neumático pinchado en el tercer segmento de esta popular franquicia de terror.

37. Medium (1985) En la Polonia de la década de 1930, un poderoso psíquico dirige a un grupo de extraños hacia una convergencia predestinada que asegura la supervivencia de uno y la aniquilación de los demás.

38. Jumping the Broom (2011) Es un choque cómico de culturas afroamericanas cuando la familia hoity-toity de una novia y el clan de obreros del novio se reúnen para la boda de la pareja.

39. The President’s Barber (2004) El peluquero personal del presidente, así como su esposa y su único hijo, se enredan en el caos político que se apoderó de Corea del Sur a fines del siglo XX. Atormentado por la desconfianza, un hombre de negocios contrata a un sastre cauteloso para rastrear el paradero de su esposa.

40. Dueños del paraiso (2015) Cuando el marido narcotraficante de Anastasia Cardona es asesinado, ella hereda su imperio de la droga, lo que la lleva a una vida de riqueza, poder, violencia y traición.

41. Tokyo Idols (2017) Este documental sigue a la ídolo del J-Pop Rio y sus fans, y sus interacciones aparentemente transaccionales.

42. Eagle Eye (2008) Un vago sin rumbo se encuentra inexplicablemente vinculado a una notoria célula terrorista y es perseguido con vehemencia por las autoridades federales.

43. Guerra De Idolos (2017) Centrada en la creciente fortuna de la familia Solar y su famoso hijo, esta serie explora el drama del negocio de la música desde todos los ángulos.

44. Las Aparicio (2010) Tres generaciones de mujeres comparten una extraña tradición familiar: todas se quedan viudas en extrañas circunstancias y solo tienen hijas.

45. Single White Female (1992) La nueva compañera de cuarto de una diseñadora de moda prometedora parece perfecta, hasta que su envidia da un giro siniestro en este oscuro thriller psicológico.

46. Rudy (1993) El escuálido Rudy sueña con jugar al fútbol en Notre Dame. Sin desanimarse, Rudy trabaja ayudando al jardinero y se une al equipo de práctica de la escuela.

47. The Recall (2017) Un viaje de escape a un lago rural se convierte en una lucha por la supervivencia cuando cinco amigos se dan cuenta de que se está produciendo una invasión alienígena y un secuestro masivo.

48. Woodlawn (2015) En la década de 1970 en Alabama, las divisiones raciales ponen a prueba el talento, la fe y la valentía de la estrella de fútbol americano de secundaria Tony Nathan, tanto dentro como fuera de la cancha.

49. Russell Peters vs. the World (2013) Una serie documental de cuatro partes que es un pase exclusivo entre bastidores para la gira mundial ‘Notorious’ de la superestrella de la comedia mundial Russell Peters.

50. Chef and My Fridge (2017) Los mejores chefs de Corea se enfrentan cara a cara para crear platos improvisados que contienen ingredientes que se encuentran dentro de los refrigeradores de las estrellas invitadas.

51. Abnormal Summit (2017) Dirigido por un trío de celebridades coreanas, un panel multinacional de hombres participa en, generalmente, debates alegres sobre temas que rodean a Corea y más allá.

52. Sinatra – All or Nothing at All (2015) La vida y el talento del legendario cantante Frank Sinatra se capturan en esta serie documental que presenta gratos recuerdos de amigos, familiares y colegas.

53. Bruno and Boots – The Wizzle War (2017) Hartos de códigos de vestimenta extraños y castigos extravagantes, los estudiantes de las escuelas vecinas se enfrentan a dos autoritarios excéntricos contratados recientemente.

54. Bruno and Boots – This Can’t Be Happening at Macdonald Hall (2017) Los mayores alborotadores en Macdonald Hall son Bruno y Boots, quienes son atrapados y enfrentan un castigo impensable: la separación en diferentes dormitorios.

55. Bruno and Boots – Go Jump in the Pool (2016) Para evitar que su amigo Boots sea enviado a una escuela rival con mejor atletismo, el bromista Bruno lidera una campaña épica para construir una piscina en Macdonald Hall.

56. DreamWorks Happy Holidays from Madagascar (2005) Madagascar se vuelve loca con el espíritu navideño en este conjunto de cuentos con temas navideños y de San Valentín con los personajes animales favoritos de todos.

57. Legends of Oz – Dorothy’s Return (2013)» Un grupo de estrellas, incluida Lea Michele, proporcionan las voces para esta película animada que devuelve a Dorothy a Oz para ayudar a encontrar a su trío de amigos.

58. Shark Tale (2004) En este cuento animado, un pez pequeño con grandes aspiraciones y un gran tiburón blanco con un secreto sorprendente forman una amistad poco probable.

59. Harry and Bunnie (2017) Un joven aspirante a mago y su travieso conejo en el escenario luchan y se sabotean entre sí mientras realizan espectáculos.

60. The Swan Princess (1994) Basada en la historia de ‘El lago de los cisnes’, esta película animada cuenta la historia de Odette, una dulce niña que un hechicero convirtió en un elegante cisne.