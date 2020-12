1. Gambito de dama Comenzamos con ‘Gambito de dama’ que fue un éxito impresionante tanto en audiencia (la miniserie más vista en la historia de Netflix) como en crítica. La serie comienza en Kentucky, en los años cincuenta: una huérfana con un don para el ajedrez lucha contra las adicciones mientras intenta convertirse en la mejor jugadora del mundo.

2. Selena: la serie Esta es la historia de Selena y la familia Quintanilla, desde el inicio de su sueño musical en la cochera de su casa hasta convertirse en la reina de la música tex-mex. Con Christian Serratos (‘Crepúsculo’, ‘The Walking Dead’) en el rol protagónico.

3. Carmel: ¿Quién mató a María Marta?: Miniserie Serie documental sobre las circunstancias que rodean la muerte de María Marta García Belsunce, uno de los casos policiales más relevantes y polémicos de Argentina.

4. The Crown: Temporada 4 En los años 80, Isabel tiene diferencias con la primera ministra Margaret Thatcher, mientras el príncipe Carlos empieza un accidentado matrimonio con lady Diana Spencer.

5. Oscuro deseo Alma, una mujer casada, sale de casa para vivir un fin de semana lleno de pasión y con un final trágico, que le hace dudar de las personas más cercanas a ella.

6. Tiger King El encargado de un zoológico pierde la cabeza en esta historia real sobre un crimen por encargo en el excéntrico submundo de la cría de grandes felinos.

7. Better Call Saul: Temporada 5 Una de las mejores temporadas de una de las mejores series disponibles en Netflix.

8. Ratched Esta precuela dramática de ‘Atrapado sin salida’ narra los inquietantes orígenes del emblemático e inolvidable personaje de la enfermera Ratched.

9. Emily en París Series:

Emily, una ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago, consigue el trabajo de sus sueños en París, donde deberá balancear una nueva vida de desafíos, amistad y romance.

10. Middleditch and Schwartz Los comediantes Thomas Middleditch y Ben Schwartz transforman ideas simples en historias elaboradas y divertidas en esta serie de comedia de improvisación.

11. Poco ortodoxa – Unorthodox Una joven de Brooklyn huye a Berlín para evitar un casamiento arreglado. Lo que no sospecha es que los secretos del pasado van con ella.

12. El último baile Esta docuserie narra en detalle la carrera de Michael Jordan y la trayectoria de los Chicago Bulls de los noventa, e incluye material inédito de la temporada 1997-1998.

13. No hables con extraños – The Stranger Serie británica. Tras escuchar algo impactante sobre su esposa de boca de una desconocida, un hombre de familia termina envuelto en un misterio y en una desesperada búsqueda de la verdad.

14. Alguien tiene que morir En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven desata una tormenta con consecuencias desgarradoras.

15. Sex Education: Temporada 2 Segunda temporada de la serie, la misma idea fija. Parece difícil de creer, pero Otis terminó convirtiéndose en el sexperto de la escuela.

16. Narcos: Mexico: Temporada 2 Félix deberá lidiar con EE. UU. y las consecuencias de sus acciones contra la DEA mientras se enfrenta al descontento dentro de su organización.

17. BoJack Horseman: Temporada 6 (Parte 2) Será el final definitivo de la serie. BoJack se esfuerza por redimirse pezuña a pezuña. Primer obstáculo: la clínica de rehabilitación. Una herradura de la suerte no le vendría nada mal.

18. Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico Los relatos de las sobrevivientes avivan esta docuserie que analiza cómo el convicto abusador sexual Jeffrey Epstein usaba su riqueza y poder para perpetrar sus delitos.

19. Locke and Key Tras la muerte de su padre, tres niños descubren un grupo de llaves que parecen abrir el misterio alrededor de dicha pérdida.

20. After Life: Temporada 2 La primera temporada nos encantó y esperamos ver qué nos traerá Ricky Gervais en esta nueva entrega. Un periodista que intenta asimilar la muerte de su esposa adopta una personalidad arisca para alejar a cualquier persona que quiera ayudarlo.

21. El robo del siglo Basada en el robo de USD 33 millones del Banco de la República de Valledupar que conmocionó a toda Colombia en 1994. Protagonizada por Andrés Parra y Christian Tappan.

22. Gentefied Es la historia de tres primos latinos que deben luchar para salvar el negocio de tacos de su abuelo en la ciudad de Los Ángeles.

23. Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker La serie cuenta la historia de Sarah Breedlove, más conocida como C.J. Walker, la primera mujer millonaria en Estados Unidos que construyó su propia fortuna vendiendo productos de belleza.

24. La casa de papel: Parte 4 Vuelve una de las series más exitosas en la historia de Netflix. La tercera entrega dejó un final con muchísimas preguntas y los fans esperan las respuestas sobre la banda de atracadores más famosa de España.

25. Casi feliz Sebastián es un presentador de radio relativamente famoso que intenta hallarse en el mundo mientras lidia con su exesposa (a quien todavía ama) y sus dos hijos.

26. The Eddy Un club de jazz en pleno corazón de París enfrenta el peligro en este drama musical de Damien Chazelle, el director de La La Land: Una historia de amor.

27. Dulces magnolias Desde hace años, Maddie, Helen y Dana Sue se apoyan en su amistad para sobrellevar los altibajos en sus relaciones, familias y carreras en el pequeño pueblo de Serenity.

28. Maldita – Cursed En esta nueva versión de la leyenda, la adolescente Nimue se une al mercenario Arturo en una misión para encontrar a Merlín y entregar una espada ancestral.

29. Control Z Luego de que un hacker comienza a ventilar los secretos de los estudiantes por toda la escuela, la distante y observadora Sofía se esfuerza por descubrir su identidad.

30. Hollywood Nueva serie de Ryan Murphy, el creador de «American Horror Story» y ‘The Politician’. La serie está ambientada en la era de oro del cine: Hollywood en los años ’40.

31. The Haunting of Bly Manor ‘The Haunting of Hill House’ fue una excelente serie de terror. Y esta es su nueva temporada, con otro nombre, otros protagonistas y obviamente otra casa encantada. Algunos protagonistas de la primera temporada regresan, pero interpretando a otros personajes.

32. Space Force Los creadores de la versión estadounidense de ‘The Office’ traen esta nueva comedia sobre un grupo de personas que tiene una compleja misión: crear una nueva fuerza militar sobre viajes al espacio. El protagonista es Steve Carell.

33. Bridgerton Basada en las exitosas novelas de Julia Quinn, esta serie está ambientada en el fastuoso y competitivo mundo de la alta sociedad londinense en el período de la Regencia.

34. El club de las niñeras – The Baby-Sitters Club Cinco mejores amigas crean un club de niñeras donde nunca faltan las aventuras y la diversión. Nueva versión contemporánea basada en la popular colección de libros. Con Mark Feuerstein y Alicia Silverstone.

35. BlackAF Kenya Barris y Rashida Jones protagonizan esta comedia familiar que, con irreverencia y honestidad, refleja las relaciones familiares y de pareja.

36. Never Have I Ever Serie de comedia sobre una moderna adolescente indio-estadounidense que navega la difícil transición hacia la edad adulta, inspirada en la infancia de la creadora del show Mindy Kaling (‘The Office’, ‘The Mindy Project’).

37. Away Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige relegar a su marido y a su hija adolescente. Con Hilary Swank.

38. The Iliza Shlesinger Sketch Show La comediante Iliza Shlesinger abre una ventana hacia la experiencia femenina y trae un vendaval de sketches con personajes absurdos y críticas sociales irreverentes.

39. I Am Not Okay with this Una chica atraviesa la vorágine de la escuela, la familia y la sexualidad con super(inoportunos)poderes. Basada en la novela gráfica de Charles Forsman.