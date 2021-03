Cómo ahorrar batería en tu Android (Parte 1)

La duración de la batería es la perdición de todos los propietarios de smartphones. A pesar de los increíbles avances en la tecnología en los últimos 20 años, la vida útil de la batería simplemente no ha podido mejorarse. Incluso los teléfonos Android de mayor tamaño pueden tener dos días de carga, pero la mayoría apenas llegan a un día. Si estás luchando por mantener tu teléfono activo durante todo el día y no sabés por dónde empezar, no busques más. Estos son todos los consejos básicos sobre la vida útil de la batería que necesitás saber:

Bajar el brillo

Probablemente este sea obvio, pero aún hay muchas personas que no se dan cuenta de lo brillantes que son sus pantallas la mayor parte del tiempo. El brillo automático generalmente es el culpable aquí. Podés pensar que tu brillo está bajo, pero si la casilla de brillo automático está marcada, se puede ajustar cuando lo desees. Eso significa que probablemente esté funcionando un poco más brillante de lo necesario. Dependiendo de tu versión de Android, es posible que puedas encontrar el control deslizante de brillo y la opción de brillo automático en la pantalla de notificaciones deslizando hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Si no, andá a Configuración>Pantalla, y es probable que lo encuentres allí. Si no ves una opción de brillo automático, puede llamarse brillo adaptativo. Simplemente desactivá esta opción y deslizá el control de brillo hacia el extremo izquierdo tan abajo como sea posible. Si te encontrás a plena luz del día, es probable que desees activarlo temporalmente, pero la mayoría de las veces debería ser manejable de esta manera.

Desactivar los servicios de ubicación

Incluso cuando no estás usando tu teléfono, podrías estar usando una tonelada de batería para rastrear tu paradero. Nuevamente, esto puede estar en la pantalla notificaciones, o en el menú Configuración. Si está en la pantalla notificaciones, simplemente se llamará Ubicación. Apagalo. De lo contrario, andá a Configuración> Ubicación y configuralo en Ahorro de batería o Desactivado. Obviamente, esto obstaculizará algunas funcionalidades para las aplicaciones que requieren tu ubicación, pero la mayoría de las veces debería andar bien. Siempre podés volver a activarla si necesitás usar Google Maps para navegar en algún lugar.

Desactivar vibraciones / sonidos del teclado

Escondida en tu configuración, puede haber una opción para desactivar vibraciones y sonidos para cosas como tocar el botón Atrás o Inicio. Esto depende de tu versión de Android, y del fabricante de tu dispositivo. Sin embargo, lo único que definitivamente podés controlar son las vibraciones y los sonidos que ocurren cuando estás escribiendo en el teclado. Estas vibraciones y sonidos no usan mucha batería, pero si estás escribiendo mucho, pueden sumar. Tendrás que ir a la configuración de tu teclado para esto. Esto, de nuevo, variará según el dispositivo. Buscá un ícono de engranaje o un ícono de llave que se esconde en algún lugar de tu teclado, o andá a Configuración> Idiomas y entrada> Teclado virtual. El teclado predeterminado para muchos dispositivos Android es la opción oficial de Google: Gboard. Para acceder a su configuración, abrí el teclado tocando un lugar donde puedas ingresar texto, luego tocá el logo de Google, y luego el ícono de tres puntos. Desde aquí, tocá Preferencias y desplázate hacia abajo hasta la sección Pulsación de teclas, donde podés deshabilitar el Sonido al presionar teclas y Vibrar al presionar las teclas.

Desactivar Bluetooth, Wi-Fi y NFC

El Bluetooth, el Wi-Fi y NFC son todas excelentes herramientas, pero a veces pueden ser muy costosas. Entonces, si no los estás usando en este momento, es una buena práctica desactivarlos. Tener tu Wi-Fi en casa para no usar tus datos móviles es inteligente, pero si estás afuera caminando sin conexión Wi-Fi a la vista, apagalo para que deje de buscar una. El Bluetooth, del mismo modo, es genial si tenés un auricular Bluetooth o algo parecido. Pero de lo contrario, solo estás buscando una señal que nunca encontrarás. Es probable que NFC sea la opción que menos agota la batería de estas opciones, pero si actualmente no estás utilizando Android Pay, también podés desactivarla. Incluso si usas Android Pay, siempre podés volver a habilitar NFC antes de cada pago. Es muy probable que se pueda acceder a estos tres en la pantalla de notificaciones. Aparte de eso, Wi-Fi y Bluetooth se pueden encontrar en la configuración de tu dispositivo Android en la sección Conexiones inalámbricas y redes. NFC se puede encontrar en la misma sección debajo del botón Más.

Desactivar 4G LTE

Muy bien, lo reconocemos, este puede ser un poco molesto. Una de las mejores cosas de los teléfonos hoy en día es el acceso a internet extremadamente rápido gracias a 4G LTE. Pero usa mucha más batería que el 2G o 3G. Por lo tanto, puede ser útil mantener el 4G LTE apagado cuando no estés usando activamente su teléfono, permitir que se sincronice con 2G o 3G, y luego volver a encenderlo cuando desees buscar algo en Wikipedia, o ver un video de YouTube. Para desactivar 4G LTE, andá a Configuración> Conexiones inalámbricas y redes> Más> Redes celulares y cambiá el tipo de red Preferencia de 4G LTE a 3G o 2G. También puede haber una opción para alternar esto en la pantalla de notificaciones.

Desactivar «Ok Google»

La mayoría de los teléfonos con Android actualmente vienen con el Google Assistant, un asistente virtual realmente útil, que sorprendentemente es bueno para el reconocimiento de voz. Hay una función conveniente, pero que agota la batería, que te permite decir «Ok Google» en cualquier momento para activar el Asistente. Si no lo usás muy a menudo, es fácil de apagar, y puede ahorrarte algo de vida útil. Además, de todos modos es muy simple navegar a la aplicación de Búsqueda de Google y tocar el micrófono. A menudo se encuentra como un widget en la pantalla de inicio, o al mantener presionado el botón de inicio, o al deslizar hacia la izquierda de la pantalla de inicio. Para desactivarlo, primero deberás abrir la aplicación de Google. En algunos dispositivos, esto se puede hacer deslizando todo el camino hacia la izquierda. De lo contrario, deberás ingresar al cajón de tu aplicación (la lista de todas tus aplicaciones) y abrir Google. Luego tocar el ícono de tres líneas en la esquina superior izquierda, y luego tocar Configuración. Desde aquí, ir a Asistente de Google> Configuración> Dispositivos> Teléfono y desactivar la detección de «Ok Google». Vía