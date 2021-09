1. Ganador Absoluto y Ganador Categoría Nuestro Sol – The Golden Ring, de Shuchang Dong, China

2. Ganador Categoría Paisajes Celestes – Luna Dunes, de Jeffrey Lovelace, Estados Unidos

3. Ganador Categoría Aurora – Polar Lights Dance, de Dmitrii Rybalka, Rusia

4. Ganador Categoría Galaxias – The Milky Ring, de Zhong Wu, China

5. Ganador Premio Manju Mehrotra Family Trust Principiante – Falcon 9 vuela más allá de la luna, Paul Eckhardt, EE. UU.

6. Ganador Premio Annie Maunder a la innovación en imagen – Otro día nublado en Júpiter, de Sergio Díaz Ruiz, España

7. Ganador Categoría Nuestra Luna – Beyond the Limb, de Nicolas Lefaudeux, Francia

8. Ganador Premio Annie Maunder a la innovación en imagen (Portfolio) – Celestial Fracture, de Leonardo Di Maggio, Reino Unido

9. Ganador Categoría Planetas, Cometas y Asteroides – A Colorful Quadrantid Meteor, de Frank Kuszaj, EE. UU.

10. Ganador Categoría Juvenil – Foto de familia del Sistema Solar, Zhipu Wang, China, 15 años

11. Ganador Categoría Gente y Espacio – Lockdown, de Deepal Ratnayaka, Reino Unido

12. Ganador Categoría Estrellas y Nebulosas – California Dreamin ‘NGC 1499 de Terry Hancock, Reino Unido

13. Ganador Premio Annie Maunder a la innovación en imagen – 99 Suns, Olga Suchanova

14. Ganador Premio Annie Maunder a la innovación en imagen – Martian Sunset, John White

15. Ganador Premio Manju Mehrotra Family Trust Categoría Principiante – Comet Neowise and Thunderstorm, Yulya Bakirova

16. Ganador Premio Manju Mehrotra Family Trust Categoría Principiante – Shades of Sirius, Soumyadeep Mukherjee

17. Ganador Premio Manju Mehrotra Family Trust Categoría Principiante – Dolphin Head Nebula, Yovin Yahathugoda

18. Subcampeón Categoría Planetas, Cometas y Asteroides – Perseverance, de Damian Peach, Reino Unido

19. Finalista Categoría Juvenil – Playing Football With a Dog (Sunspots AR2781), Haohan Sun (13 años), China

20. Finalista Categoría Juvenil – Satellite Cluster around 47 Tucan, Alice Fock Hang (11 años), Francia

21. Finalista Categoría Juvenil – Nebula, Hassaana Begam (13 años) y Aathilah Maryam.H (14 años), India

22. Finalista Categoría Estrellas y Nebulosas – The Hydrogen of Orion, Russell Croman, New Mexico, USA

23. Finalista Categoría Estrellas y Nebulosas – SH2-129 & OU4 The Flying Bat and Giant Squid Nebula, Yannick Akar, Alemania

24. Finalista Categoría Estrellas y Nebulosas – NGC 6188 SHORGB, Cielaustral team, Chile

25. Finalista Categoría Paisajes Celestes – Dancing under the Stars, Dong Han, Bélgica

26. Finalista Categoría Paisajes Celestes – The Time of the Hourglass, Fei Xue, China

27. Finalista Categoría Paisajes Celestes – Alien Throne, Marcin Zajac, New Mexico, USA

28. Finalista Categoría Paisajes Celestes – Moon over Mount Etna South-East Crater, Dario Giannobile, Italia

29. Finalista Categoría Planetas, Cometas y Asteroides – The Exceptionally Active Ion Tail of Comet 2020F8 SWAN, Gerald Rhemann

30. Finalista Categoría Planetas, Cometas y Asteroides – Saturn at its Best, Damian Peach

31. Finalista Categoría Planetas, Cometas y Asteroides – Retrograde Mars And Uranus, By Tunç Tezel

32. Finalista Categoría Planetas, Cometas y Asteroides – 3° from the Sun – The Horn Extensions of Venus, Martin Lewis

33. Finalista Categoría Gente y Espacio – Luna Park, Ed Hurst, New South Wales, Australia

34. Finalista Categoría Gente y Espacio – Star Watcher, Yang Sutie, Tibet, China

35. Finalista Categoría Gente y Espacio – A Lonely Ship Under the Stars, André van der Hoeven, Países Bajos

36. Finalista Categoría Nuestra Luna – 6.5-day-old Moon, Steve Knight, Oxfordshire, Reino Unido

37. Finalista Categoría Nuestra Luna – Buck Moon and the Needle, Mara Leite, Seattle, Washington, USA

38. Finalista Categoría Nuestra Luna – Lunar Halo, Goran Strand, Suecia

39. Finalista Categoría Galaxias – NGC 3981, Bernard Miller, Coquimbo, Chile

40. Finalista Categoría Auroras – Iceland Vortex, Larryn Rae, Islandia

41. Finalista Categoría Auroras – Goðafoss Flow, Larryn Rae, Islandia

42. Finalista Categoría Auroras – Proper Welcome for the Moon, Thomas Kast, Kolari, Lapland, Finlandia

43. Finalista Categoría Nuestro Sol – Sunrise of the Magic City, Jiajun Hua, Shanghai, China

44. Finalista Categoría Nuestro Sol – Rising Sun in False Colour, Siu Fone Tang, California, USA

45. Finalista Categoría Nuestro Sol – Curtain of Hydrogen, Alan Friedman, New York, USA

46. Finalista Categoría Nuestro Sol – The Sun sharing its Crown with a Comet, Vincent Bouchama, Río Negro, Argentina

47. Finalista Categoría Galaxias – A Smiley in Space, de Nicolas Rolland, Francia y Martin Pugh, Australia

48. Finalista Categoría Estrellas y Nebulosas – Clouds in IC 2944, Bogdan Borz, Chile