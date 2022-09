¿Qué características de Twitter son las más útiles para los periodistas?

Desde hace tiempo, Twitter es la plataforma de redes sociales preferida por los periodistas, y alrededor del 77% de los periodistas valoran Twitter por encima de todas las demás plataformas, según el Informe sobre el Estado del Periodismo 2022 de Muckrack.

Y el sentimiento es, al menos, mutuo. La plataforma ha demostrado que reconoce el valor de los periodistas y escritores introduciendo cada vez más funciones destinadas a apoyar su trabajo.

Lo que diferencia a Twitter de otras plataformas de medios sociales, según Elise Johnson, jefa de audiencia del New Statesman, es que ha invertido en relaciones directas con los medios de comunicación, a diferencia de Facebook e Instagram, que son propiedad de Meta.

«Facebook e Instagram han dado prioridad al dinero y a mantener a la gente en la plataforma, mientras que Twitter ha fomentado la vinculación con otros contenidos», afirma Johnson. «Las noticias de última hora son diferentes en Twitter; no siempre aciertan, pero han respondido donde Facebook e Instagram no lo han hecho».

Un ejemplo de cómo lo han conseguido es Twitter Moments, una función que permite a las organizaciones de noticias publicar una colección de tuits en torno a un tema o asunto determinado para amplificar la tracción y la participación.

«Volver a compartir en Facebook no tiene la misma velocidad. Si haces una declaración audaz o cubres las elecciones en un momento, la audiencia está mucho más comprometida. Las cosas explotan mucho más rápido», asegura Johnson.

Johnson afirma que la plataforma también ha sido proactiva a la hora de trabajar con las organizaciones de noticias para ofrecer las mejores prácticas para sus funciones a la hora de cubrir eventos importantes.

Productos clonados: ¿acierto o error?

La experta dice que una de las ventajas de Twitter es la forma en que facilita las interacciones entre los periodistas y sus audiencias, con la posibilidad de acceder a los reporteros directamente a través de Momentos y de las ahora archivadas Fleets (la respuesta de Twitter a Snapchat e Instagram Stories).

Las características de las redes sociales no siempre son universales en su atractivo; la plataforma y las expectativas o hábitos de sus audiencias son fundamentales. Aunque Fleets no duró mucho en Twitter, a veces las copias de productos populares acaban mejorando la experiencia o encontrando una mejor audiencia para ellos. Un ejemplo es Twitter Spaces, la versión de Twitter de la aplicación Clubhouse (que ha sufrido un descenso de usuarios desde su popularidad), que permite a los usuarios mantener conversaciones de audio en directo.

The New Statesman -junto con algunas otras organizaciones de noticias- utiliza Spaces con regularidad para conectar con su audiencia y proporcionar acceso entre bastidores.

Sin embargo, la velocidad y la proximidad a los periodistas, que es el principal atractivo de Spaces y del propio Twitter, puede hacer que los periodistas sean vulnerables, como explica Johnson.

«Las reporteras pueden recibir mensajes de abusos, por lo que hay que tener cuidado antes de pulsar publicar. Twitter necesita un equipo más grande para denunciar los abusos, que pueda llegar a ellos mucho más rápido».

Azulejos y errores

Otra función que están probando algunas organizaciones de noticias es Tweet Tiles, que ofrece un aspecto más llamativo en sus enlaces incrustados, en busca de clics y engagement.

The Guardian, New York Times y Wall Street Journal comenzaron a probar esta función en versión beta en agosto. Ofrece nuevos formatos para los enlaces publicados con imágenes más grandes, fuentes destacadas y llamadas a la acción más tradicionales.

Mientras está en fase de pruebas, la nueva función sólo puede ser vista por los usuarios de iOS y de la web, pero la empresa dijo que los Tiles deberían mejorar el rendimiento de una publicación.

Las organizaciones de noticias podrán crear publicaciones más acordes con la marca, con tipos de letra adaptados y titulares personalizables.

Tanto si lo comparte el editor como si lo retuitea un usuario, esa marca seguirá el artículo en la plataforma, facilitando a los usuarios ver su origen y vincular el contenido a la marca. Sin embargo, queda por verse si los cambios son más profundos que los cosméticos.

¿Giro a la escritura?

El giro de Twitter hacia los escritores se centra en una nueva herramienta de composición llamada Twitter Write, que permite a los usuarios producir «Notas» de formato más largo con un límite de 2.500 caracteres. Se trata de una enorme ampliación del límite de 280 caracteres de los tuits, que se duplicó desde los 140 en 2017.

Las Notas ofrecen una pestaña de «escritura» para almacenar el trabajo y una pestaña de «Notas» en los perfiles de los usuarios donde los seguidores pueden acceder a sus escritos.

La nueva adición incluye un formato enriquecido y medios subidos, con fotos, vídeos y GIFs compatibles. Al igual que un tuit tradicional, pueden enviarse, compartirse, darle like y marcarse como favorito.

El consultor de medios sociales y experto en el sector, Matt Navarra, afirma que se trata de una propuesta muy diferente a la de los artículos instantáneos de Facebook, una plataforma de publicación nativa que carga los artículos más rápidamente en Facebook que redirigiendo a un sitio web.

«Esto estaba claramente dirigido a los editores de noticias y empujado muy duro para conseguirlos en la plataforma. Twitter Write se siente mucho más para los creadores, los escritores aficionados o profesionales, pero ciertamente no específicamente para un periodista de noticias que escribe para las publicaciones principales. Los creadores pueden ganar potencialmente con la distribución y el alcance y la construcción de una comunidad, pero como editor, y como lector, me cuesta ver en este momento qué es lo que me haría molestarme en buscarlo».

Tal y como están las notas, la experiencia no es intrínsecamente diferente a la de ver un enlace en el navegador de la aplicación. Uno de los mayores retos de Twitter, añade Navarra, es la falta de herramientas para los creadores. A medida que crece la economía de los creadores, Twitter ha reconocido la necesidad de incorporarlos, pero le cuesta ponerse al día.

Actualmente, la función sólo es accesible para un número selecto de escritores en países de prueba.

La función pone al sitio de microblogging en línea con los pilares del macroblogging, WordPress y Medium.

También se enmarca en la creciente entrada de Twitter en el negocio de los newsletters, ya que el año pasado adquirió la empresa holandesa de boletines informativos Revue (con lo que la plataforma pasó a estar bajo el paraguas de Twitter Write). Esto significa que los escritores de Revue pueden colocar un enlace a sus boletines en la parte superior de sus perfiles de Twitch o Twitter.

El esperado botón de edición

Twitter también está cediendo a la demanda popular y está probando su característica más solicitada: una función de «edición de tweets», pero sólo para aquellos dispuestos a pagar 5 dólares al mes. Inicialmente está disponible para los suscriptores de Twitter Blue, limitada a los usuarios de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Los tuits editados aparecerán con un icono, una marca de tiempo y un historial completo de edición de las versiones originales de la publicación. Esto permitirá a los usuarios corregir sus errores «un par de veces» después de pulsar el botón del tuit, después de las preocupaciones de larga data sobre cómo los tuits originales podrían ser potencialmente manipulados después de haber ganado tracción.

Twitter dijo: «el límite de tiempo y el historial de versiones juegan un papel importante en este caso. Ayudan a proteger la integridad de la conversación y a crear un registro accesible al público de lo que se dijo.»

«Como cualquier nueva característica, estamos probando intencionadamente Editar Tweet con un grupo más pequeño para ayudarnos a incorporar los comentarios mientras identificamos y resolvemos los posibles problemas. Esto incluye cómo la gente podría hacer un mal uso de la función. Nunca se es demasiado cuidadoso».

Twitter también está probando una función de co-tweet en la que un solo tweet puede ser escrito por dos cuentas simultáneamente. Es una oportunidad para que las organizaciones aprovechen la influencia de los periodistas de renombre de forma más directa, o para que el crédito se comparta entre dos reporteros que colaboran.

Retweet, reshare, rehash

Por otra parte, Twitter ha intentado ofrecer muchas más funciones destinadas a cerrar la brecha entre los escritores y sus lectores en forma de Comunidades (como los Grupos de Facebook en Twitter), Super Follows (insignias y bonificaciones para tus seguidores más fieles) y Círculos (interacción dentro de grupos pequeños y selectos).

Pero todos ellos se han estancado, dice Navarra.»Todos se sienten un poco a medias, desconectados y desarticulados. Ya sea para los escritores, los creadores o los usuarios de a pie, no parecen saber cómo van a unir los puntos.

«Hay muchas señales de alarma para la plataforma, la cantidad de caos y confusión que parece estar girando alrededor de Twitter, algunas de ellas por su propia cuenta, y otras no».

La base de usuarios de Twitter, que ronda los 300 millones, palidece en comparación con los miles de millones de Instagram y TikTok, explica Navarra, pero sigue manteniendo su nivel de atención en la redacción.

