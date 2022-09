Una red social que solo muestra las actualizaciones de tus amigos una vez a la semana

Hace un año, Jillian Schuller borró Facebook e Instagram de su teléfono. Como ella describe: «No me gustó la demanda de atención, o la interminable navegación de noticias, o cómo me hacían sentir». Cuando no pudo encontrar una plataforma alternativa para mantenerse conectada con amigos y familiares, ella y su esposo Alex Ghiculescu decidieron construir la suya propia: Sundayy.

Sundayy cambia el mecanismo habitual de las redes sociales de publicar actualizaciones frecuentes que se comparten de inmediato con los seguidores. En cambio, los usuarios escriben «reflexiones» de lunes a sábado. A lo largo de la semana, esas notas están ocultas. El domingo, todo se revela y la gente puede ver lo que han estado haciendo sus amigos. Y luego tal vez hagas un seguimiento fuera de línea, con una llamada o un mensaje de texto. A diferencia de las grandes plataformas, Sundayy está diseñado para ser utilizado con un pequeño grupo de amigos cercanos y familiares.

La mayoría estamos enganchados a los golpes de dopamina que se obtienen mediante la comprobación frecuente de los feeds de las redes. Para aquellos que buscan dejar el hábito y reducir la velocidad mientras se mantienen en contacto, el método de gratificación diferida de Sundayy bien podría ser una alternativa viable.

La nueva red aporta la autoexpresión y la conexión que ofrecen las redes sociales existentes, sin publicidad, noticias de baja calidad e inmediatez frenética.

La aplicación está disponible en forma gratuita tanto para Android como para iOS.

Sundayy acaba de lanzarse y su momento no podría ser mejor, ya que nuestro malestar colectivo por los efectos negativos de las redes sociales parece estar llegando a un punto de inflexión.