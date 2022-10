¿Quién es MrBeast y por qué tiene tantos suscriptores en YouTube?

Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, es una personalidad estadounidense de YouTube, empresario y filántropo, que recientemente se ha convertido en el segundo creador en alcanzar los 100 millones de suscriptores.

Este joven de 24 años es pionero en un género de contenidos centrados en crear videos muy caros, con juegos, regalos y donaciones. Cuanto más popular es, más dinero regala.

La estrella de YouTube documentó su reacción en directo al alcanzar los 100 millones en YouTube, donde agradeció a todos su apoyo.

«Agradezco a cada uno de los que ven los vídeos. Esto es, literalmente, todo lo que he hecho en mi vida», dijo, y añadió: «Todo lo que hago es levantarme cada día y obsesionarme con cómo hacer los mejores videos posibles. Es lo único que me importa. Es lo único que me ha hecho realmente feliz».

También tuiteó un mensaje de celebración en Twitter para expresar su gratitud, diciendo: «Estoy agradecido de poder hacer esto todo el día todos los días», añadiendo en otro post: «No importa lo grande que sea, nunca tendré una mansión, un yate, un Lamborghini, etc. Todo lo que quiero es hacer los mejores vídeos posibles y ayudar a tanta gente como pueda mientras lo hago.»

¿Quién es MrBeast?

Donaldson nació en Wichita, Kansas, el 7 de mayo de 1998. El YouTuber se unió por primera vez a la plataforma en febrero de 2012, con 13 años. Sus primeros vídeos se centraban en imágenes de videojuegos y en la estimación del dinero que ganaban otras estrellas de YouTube.

Más tarde alcanzó la fama viral cuando un vídeo en el que contaba hasta 100.000 hizo furor en YouTube tras tardar 40 horas en completarlo. Eso fue en la época de los «videos amateurs». A medida que su éxito aumentaba, MrBeast empezó a gastar más dinero en la producción de los videos, llegando a gastar verdaderas fortunas para alquilar un estadio de fútbol o hacer una búsqueda del tesoro.

En 2022, MrBeast es uno de los creadores más vistos y mejor pagados de YouTube. Y ha contratado a muchos de sus amigos de la infancia para que le ayuden a hacer crecer su marca con un equipo de aproximadamente 60 personas.

También dirige otros canales de YouTube, como Beast Reacts, MrBeast Gaming, MrBeast Shorts y un canal de filantropía.

¿Cuántos suscriptores tiene MrBeast?

El YouTuber es el segundo creador que alcanza los 100 millones de suscriptores en la plataforma (y ahora ya tiene 105 millones). MrBeast alcanzó el hito el 28 de julio y está a sólo 6 millones de seguidores de PewDiePie, cuyo nombre real es Felix Kjellberg, que ocupa el primer puesto.

MrBeast ha donado más de 100 coches, ha organizado un sorteo de una isla privada y ha repartido más de 100 Playstations. Incluso ha regalado 1 millón de dólares (819.600 euros) en un solo vídeo.

¿Cuál es su vídeo más visto en YouTube?

El vídeo de MrBeast más visto de todos los tiempos es su «Juego del calamar de 456.000 dólares en la vida real», que obtuvo la impresionante cifra de 290 millones de visitas.

Un afortunado ganador se llevó a casa 456.000 dólares después de ganar todos los desafíos en una recreación de exitosa serie de Netflix (excepto la parte violenta, claro está).

