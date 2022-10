CNN canceló su proyecto de NFTs informativas

La CNN abandonó el desarrollo de su mercado de venta de «Momentos» coleccionables vinculados a los principales acontecimientos informativos, lo que ha enfadado a los usuarios que habían gastado miles de dólares y a los que se les había vendido el acceso exclusivo y las funciones que llegarían en el futuro.

La CNN puso fin a su gran proyecto Web3 anunciando que «hemos decidido que es hora de decir adiós a Vault by CNN.»

Vault by CNN se lanzó en el verano de 2021 como un mercado para sus propios NFTs (tokens no fungibles) que «ofrecería a los coleccionistas la oportunidad de poseer un pedazo de historia.» Algo así como NBA Top Shot, excepto para los nerds de los medios de comunicación en lugar de los nerds del baloncesto. Acuñaba informes de la CNN de eventos clave o interpretaciones artísticas inspiradas en ellos, creando objetos de colección digitales que los propietarios podían mostrar de alguna manera o intercambiar con otros, como las tarjetas de béisbol. Al parecer, esta idea parecía más razonable mientras los precios de las criptodivisas estaban por las nubes, y los titulares sobre las NFT no incluían frases como «los volúmenes de negociación se desploman un 97% desde el pico de enero».

Al explicar la decisión, CNN dijo que Vault era un «experimento de 6 semanas» y una «primera incursión en la Web 3.0». Sin embargo, la empresa «ya no desarrollará ni mantendrá esta comunidad». En el servidor Discord del proyecto, Jason, miembro del personal de CNN, dijo que los usuarios recibirían el 20% del precio de acuñación original de los tokens NFT en forma de stablecoins o tokens FLOW depositados en las billeteras de los coleccionistas.

Las reacciones de la comunidad incluyeron la conmoción, la decepción y algunos miembros que decían que planeaban ponerse en contacto con sus abogados mientras acusaban a la CNN de “rug pull», que en términos de mercados cripto se aplica cuando un equipo de desarrollo retira inesperadamente el apoyo -y los fondos- de un proyecto, dejando a las personas que compraron sin nada.