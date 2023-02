¿Cine en familia? Cómo evitar las escenas inapropiadas en películas

Seguramente a todos les pasó alguna vez: estás con tu familia, deciden ver una película que nadie vio antes, y cerca de la mitad de repente aparece una escena tan incómoda, que hace que quieras hundirte en la pared más cercana y desaparecer.

Las escenas gratuitamente sexuales, sangrientas, o vulgares pueden volverse difíciles cuando estás mirando una película en compañía. ¿No sería genial saber de antemano sobre estas escenas? Bueno, se puede.

Sitios como Common Sense Media, Kids In Mind, y CringeMDb existen para hacer esto más sencillo, pero todos tienen defectos tales como que no cubren suficientes películas, no son lo suficientemente claros acerca de qué esperar, o simplemente están equivocado en sus juicios.

La solución más eficaz es recurrir a Internet Movie Database (IMDB), buscar la película que se desea ver, y buscar en la barra lateral la Guía de Padres (Parents Guide). Cada película tiene su propia página para esto.

Las páginas de Parents Guide son actualizadas por los usuarios, lo que significa que cualquier usuario puede editar las calificaciones de sexo y desnudez, violencia y gore, blasfemia, alcohol/drogas, y escenas de miedo/intensas. Estas páginas no se basan en opiniones. Más bien, simplemente describen escenas en la película que se incluyen en cada categoría.

Como estas páginas son mantenidas por los usuarios, la mayoría de las películas tienen al menos algo escrito en su respectiva Guía de Padres, y tiende a ser exacto.