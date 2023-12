Así será el canal de noticias de Tucker Carlson

A partir de un análisis de los artículos más leídos en los medios digitales más importantes, Martín Caparrós se pregunta si no habría que cambiar la idea de que el periodismo cuenta lo que el poder no quiere que se cuente y reemplazarlo por la idea de que periodismo es informar lo que los lectores no quieren enterarse

