Los cambios en la percepción de lo real y lo trucado en las fotos despertó en Bradley Peters la intriga por generar una serie de fotografías que pusieran ese límite en tensión. Hace unos años, Bradley Peters le mostró al sobrino de su esposa de 10 años de edad una foto sacada por Garry Winogrand titulada el Zoológico de Central Park. Mientras intentaba convencer al niño de lo magnífica que era la fotografía, Peters se sorprendió cuando le dijo que no le creía que la foto no fuera trucada. En ese instante, Peters se dio cuenta de que existía un cambio generacional gigante en relación con la percepción sobre la autenticidad de la fotografía. «Crecí con una fe diferente en lo que una fotografía estaba describiendo, si lo comparamos con la generación de ese niño», escribía Peters en un mail. «Mi predisposición era que las imágenes eran reales, pero con la comprensión de que había una posibilidad de estar siendo engañado, mientras que la experiencia del niño es la opuesta». «Creo que la gente está empezando a darse cuenta que la autenticidad se dio demasiado por sentada, no sólo en la fotografía sino en la vida en general, y están empezando a darle un plus de valor a las experiencias más palpables!, afirmó. La serie de Peters «New Matters»(«Asuntos nuevos»), que empezó en 2008, surgen de su experiencia de vida, incluyendo la muerte de su hermano cuando eran pequeños, un padre que luchó contra una enfermedad psquiátrica y los tres abortos espontáneos de su esposa. «Muchas de mis experiencias de vida son el reflejo de las de otras tantas personas del país», dijo. Y agregó: «Temas de lucha, alienación, desesperación, tensión, superación, ansiedad y esperanza son zapatos en los que he caminado». Decidió encarar el trabajo tensionando los límites de sus fotograías y creando imágenes «documentales» de ideas terribles. Las fotos son posadas pero reproducen momentos espontáneos. Aquí una selección de ellas:

