Una solución para redactar correos más breves

Los correos electrónicos largos y confusos lamentablemente abundan… ¿No sería genial si hubiera algún tipo de límite similar a los SMS o Twitter a la cantidad de texto que puede caber en un email?

De eso se trata el sitio web Sentenc.es, que propone una regla simple que puede resolver el problema de los correos largos: Comprometerse a hacer que cada mensaje tenga tres oraciones o menos.

Para lograrlo, el sitio propone el siguiente manifiesto:

El problema

Los correos electrónicos tardan demasiado en ser respondidos, lo que genera un desbordamiento continuo de la bandeja de entrada para quienes reciben muchos.

La solución

Tratar todas las respuestas de correo como mensajes de texto SMS, utilizando un número determinado de caracteres por respuesta. Como es muy difícil contar las letras, en su lugar contamos oraciones.

Three.sentenc.es es una política personal que establece que todas las respuestas por correo electrónico, independientemente del destinatario o el asunto, serán de tres oraciones o menos. Así de simple.

Si te preocupa cómo reaccionará la gente a tu laconismo, el sitio tiene un texto incorporado que puedes agregar a tu firma de correo para explicar por qué tus mensajes son tan breves (y, de paso animarlos también a mantener las cosas breves):

-------------------------------------------- Q: Why is this email three sentences or less? A: http://three.sentenc.es

El sitio también cuenta con opciones para redactar correos en dos, cuatro y cinco frases.