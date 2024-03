Tarjeta amarilla para el DNU

Tener muchos libros no significa, bajo ningún punto de vista, haber leído todos. En efecto, quizá el punto de tener una gran biblioteca no sea la necesidad de mostrarla como una vitrina de trofeos sino resolver un profundo temor a aburrirnos y quedarnos a solas con nuestra propia mente. O, tal vez, solo sea que “una biblioteca no es una suma de libros sino un organismo con vida propia”, como explicaba Umberto Eco. “Una biblioteca en casa no es solo un lugar donde coleccionamos libros: es también un lugar que los lee por nosotros”.

