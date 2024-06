Claudia Sheinbaum, más poderosa que AMLO

Ya es un fenómeno global: mujeres liberales y hombres conservadores. En este hilo, desmenuzan la tendencia y aportan lecturas

Ver esta información me causó un gran impacto. Hacía tiempo le daba vueltas a cuestiones relacionadas y me puse a leer bastante sobre todas ellas, había pensando en hacer un hilo más adelante pero se me está haciendo inabarcable y como están ahí las europeas pues hago algo ahora t.co/ghtpV2sJMT

— Lordo (@LordoLordor) May 31, 2024