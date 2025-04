[ESPECIAL] Murió el papa Francisco

El periodista Pablo Calvo, entrevistó a Francisco en 2014 en un cálido encuentro que se extendió por casi una hora y media en la Casa Santa Marta, cuando el papa ya llevaba más de 500 días al frente de la Iglesia. En aquel reportaje, y luego de que ambos recordaran “All you need is love”, de los Beatles, Calvo le consultó: ¿Cuál es la fórmula de la felicidad? Y el papa aportó su decálogo.

😺 Lo mejor de las redes