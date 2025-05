Una webapp para optimizar las vacaciones según feriados locales

Elegir la fecha de vacaciones es un cálculo que debemos hacer cada año para sacar la mayor cantidad de días de descanso con la menor cantidad de días de licencia. Stretch My Time Off es una herramienta online diseñada para maximizar el uso de los días de vacaciones. Está disponible de forma gratuita y permite planificar los descansos de forma más eficiente al combinarlos con los feriados del país y la región seleccionada por el usuario.

La aplicación solicita tres datos: el país, la región dentro del país y la cantidad de días de vacaciones disponibles. Con esa información, el sistema despliega un calendario en el que se resaltan los días no laborables y se distribuyen las jornadas libres de manera estratégica para lograr fines de semana largos o períodos de descanso más extensos.

El objetivo es evitar que los días de vacaciones se utilicen de forma dispersa o poco beneficiosa. En cambio, la herramienta propone combinaciones inteligentes que extienden el tiempo de descanso efectivo sin necesidad de más días asignados.

El sitio es especialmente útil para trabajadores que planean sus vacaciones anuales y desean aprovechar cada día libre. También puede servir a equipos de recursos humanos o managers que necesiten organizar cronogramas de forma más eficiente.

Stretch My Time Off es fácil de usar y no requiere registro. Puede explorarse desde cualquier navegador web moderno en computadoras o dispositivos móviles. La funcionalidad central es gratuita y abierta al público.