Fumata negra a Ficha limpia

Más de dos años después de la llegada de ChatGPT, las empresas tecnológicas, los trabajadores de oficina y los consumidores en general utilizan bots de IA para una gama cada vez más amplia de tareas. Pero todavía no hay manera de garantizar que estos sistemas produzcan información precisa. Las tecnologías más nuevas y potentes ─los llamados sistemas de razonamiento de empresas como OpenAI, Google y la empresa emergente china DeepSeek─ están generando más errores, no menos. Mientras que sus habilidades matemáticas han mejorado de manera considerable, su manejo de los hechos se ha vuelto más inestable. No está del todo claro por qué.