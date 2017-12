Cómo ser periodista, según una serie de videos de “The Washington Post”

El Washington Post lanzó una nueva serie de videos que muestra el detrás de escena del proceso de la cobertura de noticias para ayudar a informar al público sobre lo que hacen los periodistas.

“How to be a Journalist” será presentado por la reportera de The Post Libby Casey, y los videos serán publicados tanto en el sitio web del Washington Post, como en sus redes sociales.

“Ha habido un aumento en el interés en el periodismo, y queremos ofrecerle a nuestra audiencia una mirada sobre lo que implica hacer verdadero periodismo “, dijo Casey. “La gente quiere saber cómo una corazonada se convierte en un artículo de primera página. Queremos ser transparentes y mostrar cómo hacemos para informar”.

El primer video de la serie presenta a las periodistas Beth Reinhard, de Post Investigative, y Stephanie McCrummen, de National Enterprise Reporter, quienes informaron por primera vez sobre las mujeres que presentaron denuncias por acoso sexual contra el candidato a senador de Alabama, Roy Moore. Las cronistas trabajan examinando rigurosamente la información, encontrándose con las fuentes en persona, y obteniendo las entrevistas grabadas.

Los próximos episodios incluirán cómo presentar una solicitud de FOIA, cómo presentar una denuncia, y cómo organizar una investigación. El segundo y tercer episodio se lanzarán la próxima semana.