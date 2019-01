Facebook está fracasando en sus esfuerzos para reducir las noticias falsas

Después de pasar dos años promoviendo programas de verificación de datos de terceros, lanzando actualizaciones de su feed de noticias, e invirtiendo en otras iniciativas contra la desinformación, Facebook sigue siendo el hogar de las noticias falsas virales.

Por tercer año consecutivo, BuzzFeed News compiló una lista de 50 de las historias falsas más virales en Facebook, y midió su participación total en la plataforma. Y a pesar de la predicción contra la desinformación de la product manager de Facebook, afirmando que estos artículos verían una disminución en el engagement en 2018, las noticias falsas de mayor rendimiento de este año generaron casi tantas acciones, reacciones y comentarios como el año pasado.

Las principales 50 historias falsas de 2018 identificadas por BuzzFeed News generaron aproximadamente 22 millones de acciones, reacciones y comentarios en Facebook entre el 1 de enero y el 9 de diciembre de 2018, según los datos de BuzzSumo y Trendolizer. Esto fue solo un 7% menos de engagements que los 23.5 millones generados por las top 50 de 2017, y un poco más que las 50 principales noticias falsas identificadas por BuzzFeed News en 2016, cuando esos enlaces generaron 21.5 millones de engagements.

Tessa Lyons, product manager de Facebook que supervisa su esfuerzo contra la desinformación, predijo en una entrevista con BuzzFeed News que las cifras de 2018 mostrarían un claro descenso como resultado de los esfuerzos de nuevos productos.

“Cuando miro la lista, honestamente, siento que las cosas que lanzamos en el último trimestre de 2017 en particular, van a abordar los engaños virales que ustedes identificaron”, dijo en ese momento. “Estoy segura de que la lista del próximo año será más pequeña (en términos de engagement), pero las tácticas utilizadas serán diferentes”.

Los números de engagement disminuyeron solo marginalmente, pero surgieron nuevas tácticas. Una tendencia en el 2018 fue que los malos actores lanzaran un sitio con una o más historias falsas, y luego lo cambiaban rápidamente a un nuevo nombre de dominio una vez que la historia hubiera sido marcada por verificadores y/o incluida en listas negras por Facebook u otras plataformas.

En cuanto a los números de este año, Lyons citó una reciente investigación académica que encontró que el volumen general de noticias falsas se está reduciendo en Facebook, y también dijo que las actualizaciones recientes de los productos seguirán presionando a los editores de noticias falsas.

Seis de los 50 artículos principales de la lista se publicaron en dominios de uso breve, que se hicieron pasar por medios de comunicación legítimos, incluido break-cnn.com. Ese sitio publicó un engaño sobre la muerte de Barbara Bush el día antes de que realmente falleciera, y terminó generando más de 2 millones de “me gusta”, acciones y reacciones, y la mayoría de ese engagement se produjo mientras estaba viva, según los datos de Trendolizer. Otros ejemplos incluyen los dominios abcnews-us.com y nbc9news.com.

Parte de la respuesta de Facebook al ciclo del dominio es bloquear completamente el dominio una vez identificado por verificadores de datos de terceros. Eso significa que las personas ya no pueden compartir enlaces a estos dominios, lo que ayuda a reducir la propagación de noticias falsas. Pero también significa que Facebook elimina los datos de compromiso asociados con el dominio de fuentes de acceso público como BuzzSumo. Esto hace que sea más difícil para los periodistas e investigadores rastrear el éxito de estas historias.

La lista de los 50 principales medios de este año incluyó muchos hits de editores que también aparecieron en la edición de 2017. World News Daily Report tiene nueve historias en la lista de este año, incluido el “Ganador de la lotería arrestado por tirar USD 200.000 de estiércol en el césped del ex jefe”. Esa noticia falsa generó más de 2.3 millones de engagements en Facebook, según datos de BuzzSumo.

Este año, otro de los principales engaños provino de un sitio dirigido por Christopher Blair, un autodefinido troll liberal que lanza historias falsas dirigidas a los conservadores estadounidenses. Pasó por varios nombres de dominio este año para evitar la inclusión en listas negras de Facebook. Su historia “BREAKING: Michael Jordan Resigns From The Board At Nike-Takes ‘Air Jordans’ With Him” ​​informó falsamente que Jordan estaba protestando por la asociación de Nike con Colin Kaepernick. Generó más de 911.000 compromisos, según BuzzSumo, que le valió el cuarto lugar en la lista.

Otros editores que reaparecieron en la lista de este año son Huzlers.com, una fuente de noticias falsas que también lleva un descargo de responsabilidad sobre la sátira, y YourNewsWire, un sitio que ofrece teorías de conspiración y con frecuencia inserta información completamente falsa en historias que de otra manera serían precisas. Después de haber sido marcado repetidamente por los verificadores que trabajan con Facebook, YNW finalmente descartó el dominio yournewswire.com y ahora publica en newspunch.com.

En general, dijo, mientras que Facebook sigue siendo el mejor lugar para conseguir que una historia falsa se vuelva viral, los esfuerzos en contra de la desinformación de la compañía están haciendo que los editores recurran a otras plataformas para difundir su contenido.

“Parece que se ha vuelto mucho más difícil sembrar sitios web de noticias falsas a través de grupos y páginas de Facebook”, dijo. “Estamos viendo más viralizaciones a través de Twitter, Gab o Reddit”.

