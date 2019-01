Conductor del metro demanda a la ciudad porque no lo dejan usar barba

En 2015, Eiji Kono, un conductor que trabaja para el Metro Municipal de Osaka, en Japón, estaba teniendo una entrevista de evaluación con uno de los gerentes de recursos humanos de la organización. El hombre pensó que sería un buen momento para plantear una preocupación que tenía.

“En mi última evaluación, fui señalado en dos áreas porque tengo barba, ¿no es así?”, preguntó Kono, y tenía razón. “En repetidas ocasiones no cumplió con los estándares de aseo personal, por lo que no tuvimos más remedio que llamarle la atención”, le informó el evaluador. “Entonces, ¿tienes la intención de amonestarme de nuevo?” Preguntó Kono, que aún tenía barba, lo que le valió una respuesta de: “Si no sigues los estándares de aseo, no se puede evitar. Simplemente estamos siguiendo las reglas cuando hacemos las evaluaciones “.

Las normas y los reglamentos a los que se refería el evaluador habían sido redactados por la Oficina de Transporte Municipal de Osaka en 2012, cuando la organización agregó una disposición que establecía que los empleados varones deberían estar “bien afeitados, sin barba incipiente. Las barbas, incluidas las barbas recortadas y peinadas, no están permitidas”. Cuando el barbudo rostro de Kono fue evaluado con la calificación más baja posible, decidió demandar a la ciudad, pidiendo una compensación monetaria por lo que argumentó que era una estimación injusta de su capacidad para hacer bien su trabajo.

Hace unos días, el presidente del Tribunal del Distrito de Osaka, Hiroyuki Naito, pronunció su veredicto, y falló a favor de Kono y otro demandante no identificado, que también reclamaba una evaluación de empleados del Metro Municipal de Osaka injustamente baja, inducida por la barba. Si bien Naito reconoció la necesidad y la lógica de la empresa ferroviaria de que sus empleados proyecten una imagen higiénica y no intimidatoria, finalmente determinó que la empresa podría, como máximo, solicitar la cooperación voluntaria de los empleados para afeitarse. “Usar barba o no usarla es una libertad personal, e infringirla es ilegal”, declaró Naito, mientras ordenaba a la ciudad de Osaka pagar 440.000 yenes (USD 3.900) por daños a los demandantes.

Mientras que USD 3.900 es una buena cantidad como compensación, la victoria es en gran parte moral. Kono, que todavía tiene una barba candado, dice que está feliz de que su cabello facial tenga el derecho a existir legalmente reconocido. “Mi barba es una forma de expresión personal, por lo que, si me la afeitara, ya no sería yo”, afirmó el conductor.