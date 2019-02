Sorprende a los vecinos entregando paquetes de pasta vencida

Bolsas de pasta aparecieron en las puertas de los vecinos de Hilltown y Lochee, en Dundee, Escocia, hace algunas semanas, dejando a los residentes perplejos en cuanto a quién lo había hecho y por qué.

Ian Bell, de 57 años, confesó recientemente haber distribuido la pasta después de haber almacenado los fusilli, así como los tomates en lata, desde abril de 2014, diciendo que tenía más de 5500 bolsas individuales de pasta de trigo integral acumuladas.

Ian dijo: “Tengo muchas y quería ayudar a los demás y ponerme en el escenario mundial. Decidí empezar por los vecinos de Hilltown y Lochee. Me hubiera gustado haber hecho más, pero es difícil pasar el sistema de seguridad y transportarlo hasta los apartamentos de de Hilltown. Mi objetivo es ayudar a miles de personas en el área de Dundee, y crear trabajo para las personas. Algunas personas ni siquiera tienen suficiente dinero para alimentar a sus hijos”.

“La gente está diciendo que está vencida y las tiraron a la basura inmediato, pero no aprecian cómo las personas de todo el mundo están luchando por comer. Se las he dado a personas que pueden manejarlo”, agregó el hombre.

Ian admitió que por el momento no piensa detener su distribución de pasta.

“He intentado llevar la pasta a los bancos de alimentos, pero no sabes a dónde va, y no puedo dejarla afuera porque la pasta no se mezcla bien con la lluvia. No te das cuenta cuando eres adicto a un producto lo grave que es. Puede que tenga más pasta en mi casa de la que hay en los supermercados. En el futuro, me gustaría comenzar mi propia línea de producción de pasta.”