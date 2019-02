Un nuevo servicio ofrece extraer canas a clientes

Shiraganuki Main Store, una tienda especializada en eliminación de canas en Tokio, Japón, cobra a sus clientes por el servicio de eliminar los pelos blancos en forma manual, dejándolos más jóvenes.

Sacar tus propias canas es un trabajo tedioso, y pedirle constantemente a alguien que lo haga por vos puede volverse embarazoso después de un tiempo, pero afortunadamente, el personal de Shiraganuki estará más que feliz de hacerlo por vos, siempre y cuando estés dispuesto a pagar por ello.

La tienda cobra 3.980 yenes (USD 36) por 30 minutos de extracción de canas, 7.480 yenes (USD 67) por 60 minutos, y 1.000 yenes adicionales (USD 9) por cada 10 minutos adicionales dedicados a librar tu cabeza de esos molestos signos de envejecimiento. No es barato, pero seamos sinceros, tirar de los pelos uno por uno con pinzas no es lo más sencillo del mundo.

“No causan mayor estrés, pero esos pelos blancos siempre te han molestado. No es fácil pedirle a alguien que los saque por ti, y es más difícil de lo que parece hacerlo tú mismo”, afirma el sitio web de Shiraganuki. “Por lo tanto, hemos comenzado esta nueva tienda especializada en la eliminación de canas”.

Shiraganuki, que literalmente se traduce como “depilación de canas”, dice que la cantidad de pelos blancos que se pueden extraer de la cabeza de una persona depende de una variedad de factores, como la longitud del cabello, y si la persona usó algún producto para peinar, pero calculan entre 30 y 70 pelos por 10 minutos, en promedio.

Una de las preguntas más comunes que la gente hace al personal de la tienda cuando pregunta por este original servicio es “¿duele?”, a lo que Shiraganuki responde: “Depende de la persona. La mayoría de la gente dice que no duele, pero no lo sabrás hasta que lo intentes. No te preocupes porque nos detendremos a medio camino si duele demasiado”.

Así que, si alguna vez estás en Tokio, y querés que el personal especializado te saque las canas, podés reservar una cita a través del formulario online, en el sitio web de Shiraganuki.