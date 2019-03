Mata accidentalmente a su pez favorito luego de sacarlo de la pecera para abrazarlo

Un niño pequeño mató accidentalmente a su pez al sacarlo del tanque para darle un abrazo. Everett Hamlin, de cuatro años, usó una silla para subir a la pecera porque quería acariciar a Nemo.

Se las arregló para atraparlo, y lo llevó a la cama para darle un abrazo, y todavía estaba agarrado al pez muerto cuando su atónita madre lo encontró. El joven estaba completamente desconsolado cuando sus padres, Tori y Corey, le explicaron lo que había sucedido.

“Me sorprendió al principio, pero luego cuando dijo que solo quería acariciarlo, estaba pensando, oh Dios mío, eso es tan triste. No me pareció gracioso que lo matara. No entendía lo que estaba haciendo. Honestamente, me sorprende que lo haya agarrado. Tiene algunas buenas habilidades allí.” dijo Tori, de 29 años. “Tal vez el pez estaba tan acostumbrado a verlo, que se sentía cómodo con él junto a la pecera. Le encantaba el pez dorado. Siempre ha estado en su habitación. Le encantaba mirarlo. Nunca trató de hacerlo antes de que sucediera esa noche”.

Cuando Tori fue a ver a Everett, estaba confundida cuando vio la silla al lado del tanque y rápidamente se dio cuenta de que Nemo había desaparecido. Llamó a Corey, y la pareja comenzó a buscar el pez perdido. Después de una larga búsqueda, vieron a Nemo en las manos de Everett.

Lo despertaron para preguntarle qué había pasado, y para explicarle que Nemo había fallecido. Everett reveló que se había levantado y sacó a Nemo del tanque “solo porque quería acariciar a su querido pez”, sin darse cuenta de que la pequeña criatura moriría fuera del agua.

Tori compartió la historia online, donde recibió más de 65.000 comentarios y likes, y la familia se vio inundada de comprensivas ofertas para comprarle un nuevo pez a Everett. Afortunadamente, sus padres le regalaron una tarjeta de regalo para elegir un nuevo pez en la tienda de mascotas, y Everett prometió que no tocaría el nuevo pez dorado.

Tori dijo: “Le dijimos que le conseguiríamos una nueva pecera y más peces para su cumpleaños, así que esperamos hacerlo en los próximos días. Ha habido personas de todas partes que se pusieron en contacto y me preguntaron si podían comprarle un nuevo pescado. No quiero tomar el dinero de otras personas, ese no era el punto de la historia”.

“Le conseguiremos un nuevo pez. Esta vez él puede ayudarlo a escogerlo. Siempre nos encantaron los peces. Cuando nos comprometimos teníamos cuatro o cinco peceras. Así que cuando era pequeño no podíamos esperar para regalarle un pez. Siempre le ha encantado. El pescado fue comprado específicamente para él. Cuando lo conseguimos, pasaba horas mirando dentro del tanque y observando las burbujas y las luces”.

“Tuvimos ese pez dorado durante tanto tiempo que cuando lo compramos, era naranja y cuando murió, ya casi no quedaba nada del naranja. Era una locura. La mayoría de las personas no tienen peces dorados durante tanto tiempo. Siempre hemos sido grandes amantes de los peces. Los cuidamos. Él vivió una vida más larga que la mayoría de los peces dorados”.

Tori y Cory ahora le han comprado a Everett un nuevo pez dorado, aunque planean dejarlo fuera de su alcance.