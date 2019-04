Gemelos comparten licencia de conducir por 20 años, y uno termina arrestado por calvo

Un par de hermanos gemelos idénticos chinos, que habían estado compartiendo la licencia de conducir por 20 años, recientemente fueron arrestados cuando uno de ellos comenzó a quedarse calvo.

Según los medios de comunicación chinos, los hermanos, de apellido Yan, habían estado compartiendo una licencia de conducir sin ningún problema hasta 2017, cuando se suspendió el permiso del hermano menor por conducir bajo la influencia del alcohol. Eso no resultó ser un gran problema, porque continuaron compartiendo la licencia del otro hermano, hasta que también se suspendió, también por conducir en estado de ebriedad. Afortunadamente, para cuando eso sucedió, el menor Yan ya había recuperado su permiso de conducir, así que el dúo siguió compartiendo esa. Era el escenario perfecto, cada vez que le revocaban la licencia a uno de los gemelos, aún tenían otra para usar. Pero entonces, uno de ellos comenzó a quedarse calvo…

El truco de los gemelos fue descubierto recientemente por la policía en su ciudad natal de Jiamusi, China, luego de que uno de ellos fuera detenido bajo sospecha de conducir con una licencia suspendida. El hombre fingió ser su hermano gemelo, y entregó a los oficiales su licencia de conducir, como solía hacer. Solo que esta vez, las cosas no salieron según lo planeado. A pesar de verse exactamente como el hombre de la foto de la licencia, el imitador no podía engañar a la base de datos de la policía, que le mostró a la policía que él tenía un gemelo, y que ya no eran tan idénticos.

Mientras revisaban la base de datos de la policía, los oficiales de tránsito notaron que uno de los hermanos tenía una profusa melena, mientras que el otro había empezado a quedarse calvo. El hombre al que habían detenido llevaba un sombrero, y cuando le pidieron que se lo quitara, pudieron ver que se habían equivocado de Yan. Frente a la evidencia, el hombre confesó hacerse pasar por su hermano, y agregó que ambos lo habían estado haciendo durante dos décadas.

“He estado compartiendo la licencia de conducir con mi hermano durante 20 años”, se puede escuchar al hombre diciendo en un video que recientemente se volvió viral. “Somos gemelos, así que nos vemos muy parecidos”.

Bueno, solían verse parecidos, hasta que uno de ellos comenzó a quedarse calvo. Según fuentes chinas, el conductor fue multado con 2.000 yuanes (USD 20) y siguió bajo investigación.