Los mejores alimentos para bajar de peso, según los científicos

La mayoría de los investigadores coinciden en que la mejor forma de perder peso es llenar tu plato con alimentos altamente saciantes, como pimientos picantes, frutas y verduras con mucha agua, granos integrales rellenos de fibra, proteínas como huevos y yogurt, y fuentes saludables de grasa.

A primera vista, estos parecen los habituales de las listas de alimentos saludables, pero la nutricionista Wendy Bazilian, afirma que todos tienen un superpoder secreto: la capacidad de mantenerte satisfecho, de diferentes maneras.

La médica afirma que algunos alimentos para perder peso «afectan la química de la saciedad a través de las hormonas y los compuestos que se liberan en respuesta a esos alimentos». Otros utilizan «factores físicos, como el grosor y el volumen, para ayudar a estimular los receptores de estiramiento en el estómago, y nos dan la sensación de estar satisfechos».<br>Un error común (en las personas que hacen dieta y en las que no), es confundir la satisfacción con la plenitud, dice Bazilian. Ese concepto erróneo puede crear problemas si estás tratando de perder peso.<br>“Nos encanta decir ‘¡Uf, estoy lleno!’, pero no debes sentirte así después de cualquier comida”, dice Bazilian, y especialmente no si estás tratando de perder peso.

En su lugar, dice, lo que deberías sentir es estar lleno, pero también capaz de «levantarte de la mesa y caminar, o volver al trabajo».

La mejor parte, dice Bazilian, es que centrarse en los alimentos que generan saciedad no requiere muchos cambios en la dieta promedio. Para ayudar a que cada bocado realmente se adhiera, la nutricionista recomienda tomarse el tiempo para realmente concentrarte en tu comida, y disfrutarla.

A continuación algunos consejos para obtener el máximo provecho de estos excelentes alimentos para la pérdida de peso:

Frutas y verduras ricas en agua