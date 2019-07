El rechazo de las noticias es principalmente culpa de los medios, según el nuevo informe del Reuters Institute

El dato más comentado de la edición 2019 del informe Digital News del Reuters Institute señala el crecimiento de las personas que eligen evitar o incluso rechazar las noticias. Más allá del impacto para la industria, representa una creciente desconexión entre quienes producen información y los consumidores. También muestra los efectos de una menor confianza en expertos y especialistas.

Antes de profundizar en los datos del Informe de noticias digitales, consideremos este gráfico exhibido en la Cumbre de la Red de Medios Globales en Atenas el mes pasado, por Krishna Bharat, inventor de Google News. Compilado por OurWorldInData.org, ilustra perfectamente la divergencia entre una realidad estadística y la cobertura de noticias relacionadas. El ejemplo se refiere a la causa de muertes en los Estados Unidos para 2016.

El cuadro a continuación muestra las estadísticas de salud pública, luego las búsquedas en Google reales (es decir, la expresión de la ansiedad de la gente), las dos barras a la derecha son la cobertura correspondiente de los medios (en este caso el New York Times y The Guardian):

Dos conclusiones:

1- Desconexión. Los medios no reflejan el alcance de la realidad y la preocupación de su audiencia.

En resumen, las personas sufren y eventualmente mueren de enfermedades cardíacas y cáncer (60 por ciento de las muertes), pero estas dos condiciones obtienen solo el 25 por ciento de la cobertura de los medios. El suicidio representa el 1,8 por ciento de las muertes, pero recibe el 23 por ciento de la atención de los medios.

La brecha más amplia involucra a personas que mueren por homicidios o ataques terroristas. Si bien son apenas perceptibles (0,9 por ciento y menos de 0,01 por ciento, respectivamente), capturan un tercio sólido de la atención de los medios.

Debido a la imparcialidad de las noticias, se espera que destaquen en gran medida los eventos «anormales»: tiroteos masivos, accidentes aéreos, ataques de tiburones. Aun así, la profundidad de la brecha es preocupante.

2- La simplificación excesiva rige las noticias.

Las salas de redacción solían albergar a expertos de todo tipo, personas que venían siguiendo el mismo ritmo durante mucho tiempo, y que tenían tanto conocimiento como conexiones. Estas personas ya no son valoradas. Primero, la comunicación corporativa se vuelve cada vez más sofisticada, con “periodistas” internos capaces de proporcionar paquetes de noticias listos para distribuir a aquellos con menos experiencia.

Segundo, las expectativas de la audiencia y la propagación social son los principales impulsores de las estrategias de noticias. Tomemos el cambio climático, por ejemplo. Greta Thunberg, la adolescente sueca que abandonó la escuela para promover la causa. La joven no tiene experiencia real en el tema del cambio climático, pero reúne muchas más menciones en la búsqueda de Google (14 millones) que la reconocida climatóloga de Oxford, Myles Allen (12 millones). Este mes, la joven Thurnberg aparece en una revista científica francesa y fue recibida por una red francesa de noticias para comentar sobre la ola de calor. Los medios de comunicación de hoy prefieren la cándida «experiencia» de una joven de 16 años porque está preparada y pulida para las redes sociales, incluso si solo puede ofrecer respuestas monosilábicas.

Esto no solo es moralmente enfermante, sino que también es preocupante para el futuro de las noticias.

Confianza en las noticias

La noción misma de una buena fuente está decayendo rápidamente. Hace dos meses, un aspirante a periodista me explicó que, por ejemplo sobre políticas energéticas, un informe de Greenpeace era mucho más creíble que los periodistas de energía de Le Monde, Les Echos o Le Figaro. Un par de semanas más tarde, estaba dando una conferencia en una universidad israelí donde relaté esta anécdota… solo para ser despreciado por un estudiante de comunicación que me dijo sobre tales temas: «¿Sabes qué? Tu colega está en lo correcto. Una ONG es mucho más confiable que un reportero del New York Times, a quien le pagan las grandes corporaciones (!!!) para expresar sus opiniones…»

Este es el tipo de cosas que se escuchan en 2019.

Si bien el periodismo debería tratar sobre la complejidad y los matices, nada parece más atractivo que ofrecer una aproximación llamativa junto con la emoción. Es mejor tener un “chaleco amarillo” en el escenario (como lo hicieron una y otra vez los medios de difusión públicos franceses y todos los canales de noticias), que un economista para explicar las desigualdades en Francia. Pero esta tendencia es consistente con la caída de la confianza en las noticias entre los franceses, que se describe en el informe del Instituto Reuters:

“En todos los países, el nivel promedio de confianza en las noticias, en general, ha bajado 2 puntos porcentuales a 42%, y menos de la mitad (49%) está de acuerdo en que confían en los medios de comunicación que ellos mismos usan. Los niveles de confianza en Francia han caído a solo 24% (-11) en el último año, ya que los medios de comunicación han sido atacados por su cobertura del movimiento Chalecos Amarillos».

Como resultado de la pereza de la mayoría de los medios de comunicación franceses, Francia ahora se encuentra en el fondo de la confianza en los medios de comunicación entre los 40 países encuestados:

Exceso de cobertura negativa

La encuesta realizada por el Instituto Reuters muestra que un impresionante 39 por ciento, en promedio, considera la cobertura de noticias como «demasiado negativa» con países como Reino Unido, Estados Unidos o Francia, todos por encima del umbral del 40 por ciento.

Como resultado, la gente tiende a descartare las noticias, afirma el Instituto Reuters:

“Este año encontramos que casi un tercio (32%) dice que evita activamente las noticias, 3 puntos más que la última vez que hicimos esta pregunta en 2017. Esto puede deberse a que el mundo se ha convertido en un lugar más deprimente, o porque la cobertura de los medios tiende a ser implacablemente negativa, o una mezcla de ambos».

Entre la promesa de un futuro oscuro (ambiental o político), y el dedo interminable que apunta directamente al lector, hay razones para abandonar las noticias e ir a Netflix, o escuchar grandes podcasts mientras se bebe un daiquiri. O elegir creer que las noticias no son reales, o que no se aplican a uno.

