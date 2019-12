3 herramientas para periodistas, en caso de apagón mediático

La importancia del back up no es nueva para los periodistas, todos sabemos que hacer una copia de seguridad puede salvar nuestro pellejo en momentos críticos. Y no es solo porque las aplicaciones de noticias e interactivas digitales no durarán para siempre; sino también porque los empleos de periodistas digitales tampoco son eternos, y buscar nuevos trabajos probablemente implique compartir muestras de tu trabajo previo con potenciales empleadores, y eso es difícil de hacer si el sitio para el que trabajabas ya no existe.

Afortunadamente para los periodistas que no tienen la previsión de guardar su trabajo regularmente (es decir, la mayoría), en los últimos tiempos han surgido algunas soluciones.

Save My News, lanzado este mes por Ben Welsh (editor de Data Desk en Los Angeles Times), permite a los periodistas (alrededor de 300 hasta el momento) guardar sus enlaces a Internet Archive y WebCite. Se pueden descargar todos los clips y archivar links como una hoja de cálculo de Excel.

Welsh creó la herramienta el pasado 6 de noviembre, dos días después del cierre del diario online DNAinfo. «Vi a muchos de mis compañeros entrar en pánico e indignarse en las redes sociales», dijo. «Parecía una poderosa oportunidad para sensibilizar a la gente sobre la fragilidad de su trabajo: que todo el periodismo al que dedican tanto esfuerzo podría desaparecer de Internet». Los servicios para «salvar el trabajo» no son nuevos, señaló Welsh. Internet Archive tiene herramientas que permiten a los periodistas preservar su trabajo, pero muchas personas simplemente no las conocen. «Muchas personas que trabajan profesionalmente en Internet realmente no saben, hasta muy tarde, que su trabajo es tan frágil», dijo Welsh.

Welsh planea integrar más servicios de archivo en Save My News, pero tiene la intención de mantener el servicio simple: «Lo estoy alojando de forma gratuita en Heroku, y no hay ningún modelo de negocios adjunto a esto. Estoy tratando de evitar ampliar demasiado el alcance».

Parker Higgins , director de proyectos especiales en la Freedom of the Press Foundation, hizo un llamado a Twitter para trabajar con los periodistas de los recientemente cerrados Gothamist y DNAinfo para preservar su trabajo, cuando parecía que los sitios podrían haber desaparecido por completo y los archivos tendrían que ser re-compilados a través de servicios como Internet Archive. Comenzó a escribir el código para hacerlo, pero luego los sitios volvieron a estar online, y pudo crear una herramienta más robusta y más rápida que podría hacer que los periodistas archivaran todo el trabajo que habían publicado en esos sitios, en un par de horas.

La herramienta, «Gotham Grabber«, está ahora disponible como código fuente abierto en Github. «Con algunas modificaciones, muchos periodistas pueden usar esta herramienta para crear una versión archivada de todo su portfolio», dijo Higgins. Eso requiere un poco de conocimiento de codificación, y «la mayoría de los periodistas con los que he hablado que trabajaban en estos lugares no son codificadores», me dijo Higgins. «Pero espero ver a las personas adaptando este código a otros sitios». Hasta ahora, ha reunido más de 50.000 artículos en formato PDF.

Pero si preferís configurarlo y olvidarte, podés optar por Authory, un servicio que se lanzó en versión beta el año pasado y luego al público durante el verano. Eric Hauch, su fundador y CEO, trabajó para Axel Springer y Financial Times Deutschland y comenzó a pensar hace un par de años, que no era fácil descubrir cuándo sus periodistas favoritos publicaban nuevos artículos: «Facebook y Twitter tienen demasiado ruido».

Cuando comenzó a hablar con otros periodistas sobre una herramienta que podría ayudar con esto, «me dijeron que no solo tenían problemas para actualizar a sus lectores. También tenían problemas para hacer un seguimiento de sus propios artículos. Así que tenía mucho sentido combinar estas nuevas cosas». Después de la configuración inicial, Authory hace automáticamente una copia de seguridad de todos los artículos de un periodista (sin importar en qué sitio se publiquen) y también permite que los lectores «se suscriban» a los periodistas, de modo que puedan recibir notificaciones por correo electrónico cuando uno publica algo nuevo.

La herramienta tiene un periodo de prueba gratuito de dos semanas, y luego el servicio cuesta USD 7 por mes, o USD 70 por año. Authory está en etapas muy tempranas; en este momento, tiene menos de 1.000 usuarios activos, principalmente en los EE. UU. y Reino Unido. Puede reunir contenido de sitios con muros de pago suaves y medidos, así como algunos sitios con muros de pago duros como The Wall Street Journal, cuando los periodistas inician sesión. En el futuro, incluirá más paywalls duros.

Los usuarios pueden acceder al texto completo de sus artículos en su página Authors, o enviar un correo electrónico a [email protected] para solicitar la exportación de algunos o todos sus artículos como un archivo XML o HTML. Eventualmente, podrán descargar sus archivos con un solo clic, y también podrán descargar archivos PDF individuales.

