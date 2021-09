Ejercicio para que las malas noticias te afecten menos

Estamos viviendo una época donde la replicación de los hechos del mundo afecta nuestros entornos. Las noticias en los medios de comunicación muchas veces marcan la agenda emocional de las personas: cuando te despiertas, millones de personas ponen la radio, la televisión o se conectan con sus portales favoritos para ver “cómo será este nuevo día”.

En periodismo, una agenda es la guía que marca el rumbo de la actividad informativa, el tono, el impacto, y el orden de importancia que le asignan. Lo cierto es que, por tendencias del mercado, líneas editoriales y por la misma realidad que impone noticias duras y episodios negativos, si arrancas consumiendo este tipo de energía ya puedes imaginar lo que te sucederá con el correr de las horas.

La energía vital vibra a la par del pensamiento. Si tus pensamientos se enfocan en preocupaciones excesivas (incluso de aspectos que no puedes cambiar o controlar); si crees sin dudar todo lo que lees o te dicen (y no lo contrastas con información complementaria); y si empiezas a vivir de acuerdo con esa “agenda” externa, es altamente probable que vayas involucionando y construyendo una realidad que no necesariamente es la tuya.

“La miseria busca compañía”, dice el dicho. ¿Qué significa? Da a entender que el que está mal anímicamente tiende a rodearse o a atraer ese mismo tipo de personas. En cambio, si estás motivado y entusiasmado, aparecerán compañeros de ruta en la misma sintonía.

Cómo cambiar tu vida en 30 días utilizando las noticias

Independientemente del momento por el que estés pasando, debes saber que todos tenemos desafíos. Hasta las personas con una vida aparentemente feliz que ves en las redes sociales tienen problemas.

He creado este método sencillo, que propone crear en ti una nueva “agenda de noticias”, en un proceso fácil de llevar adelante. No se trata de aislarte del mundo o de hacer oídos sordos a lo que sucede; sino de balancear el bombardeo de noticias que recibes, y, así, permitir la llegada sólo de aquellas que necesitas conocer.

El objetivo de este proceso es que puedas hacer ecología mental de todo aquello que no te suma ni te nutre, desarrollando tu propia agenda utilizando las noticias para crear una vida con mayor bienestar, equilibrio, sabiduría, auto conocimiento y prosperidad.

Recomiendo considerar al mismo tiempo, durante 30 días, dos tipos de noticias cada día:

Paso N° 1 – De toda la maraña informativa que consumes diariamente en medios, redes sociales y en la contaminación visual de las ciudades, elige una (sólo una) información positiva cada día de los 30 del proceso. Puede ser una noticia de actualidad de tono positivo, una historia de vida, una crónica sobre un aspecto estimulante, un desarrollo científico que significa avance y soluciones. Clave: reconoce cómo te sientes internamente mientras consumes “esa” noticia de tono optimista.

Paso N° 2 – Noticias de tu propia vida cotidiana

Transfórmate en un editor de noticias, escogiendo un solo aspecto positivo que ya tienes presente en tu vida, y que pocas veces agradeces. Por ejemplo, el llamado de un amigo, la sincronía de un encuentro, un mail reconfortante, un abrazo con alguien especial, una felicitación que recibes, el asiento que te ceden en el metro repleto. Todo cuenta. Conecta ese “wow” del que te has dado cuenta con la emoción positiva que te produce el espíritu de gratitud por eso. Además de darte cuenta, es importante que lo registres en una lista de “efecto wow positivo” día a día, durante los 30 días. Puedes leer y releer la lista tantas veces como quieras, para recordarte lo esencial de la vida.

Un método sencillo y poderoso

Este desafío de cambio emocional es muy sencillo, ¿verdad? Y es muy poderoso a la vez. Anímate a ponerlo en marcha desde hoy mismo.

El proceso completo lleva 30 días seguidos, sin interrupciones, manteniendo esta energía presente toda la jornada. Al principio seguramente necesitarás traerlo a tu mente consciente para recordar el proceso que estás transformando. En pocos días continuados lo incorporarás naturalmente.

Escríbeme y cuéntame el resultado. Pruébalo, ¡funciona si lo haces a consciencia y con compromiso!

Daniel Colombo

Master Coach Internacional especializado en CEO, alta gerencia y profesionales; conferencista internacional; motivador; autor de 21 libros y comunicador profesional.

Es docente del Curso Cómo Hacer Prensa en Periodismo.net.

