15 soluciones creativas a problemas que ni sabías que existían

Podrías pensar que hay algunos problemas que no necesitan una solución… hasta que aparece una. Este tipo de problemas invisibles hacen la vida un poco más estresante, un poco más incómoda, así que una vez que a alguien se le ocurre una manera de resolverlos, uno se pregunta: «¡¿Cómo no pensé en eso?!». Desde comprar paltas hasta armar una librería de moldes para hornear, ha habido algunas adiciones ingeniosas a problemas que no sabías que existían.

Las respuestas a estos interrogantes se encuentran en el pensamiento creativo. A menudo, esto implica realizar una pequeña modificación a un producto ya existente. Para lograr el brownie «perfecto», por ejemplo, un café coloca stickers con códigos de color en cada porción que indican de qué parte de la asadera vino. De esta manera, es fácil de detectar un borde, esquina, o una pieza central.

Y para los compradores que odian ser molestados por vendedores, una tienda utiliza también etiquetas de colores. Simplemente eligiendo las cestas color naranja o verde, los vendedores sabrán qué compradores quieren ayuda, y cuales prefieren arreglares por su cuenta.

Echa un vistazo a las soluciones a estos problemas qué ni sabías que existían:

Este resaltador tiene una sección transparente para que puedas ver lo que estás destacando.