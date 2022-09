¿Por qué los alimentos orgánicos no son mejores para su salud?

Un argumento habitual de casi todos los «comedores sanos» es acerca de la comida orgánica. Prácticamente todas las personas que tratan de comer saludablemente, en un momento u otro, deciden volcarse a la comida orgánica, afirmando que es mejor para el medio ambiente, y que deshacerse de todos esos productos químicos desagradables tiene que ser bueno para su salud. ¿Verdad?

Vemos esto en todas partes. Lo primero que cada paleo proponente te dirá sinceramente es que la agricultura convencional causa todo, desde el cáncer a las enfermedades autoinmunes, y casi todo lo que se encuentra en el medio. Una rápida mirada online muestra que las personas que demonizan los organismos modificados genéticamente (OGM) y los plaguicidas se quedan a la derecha y al centro, con los compuestos orgánicos como la única opción segura en un mar de enfermedades que causan enfermedades.

Pero el alarmismo sobre los repugnantes productos químicos está de moda, y a pesar de estas afirmaciones, pareciera que todos estamos obstinadamente más sanos cada año.

Entonces, ¿qué dice la evidencia sobre los alimentos orgánicos?

¿Qué es orgánico?

Lo primero que hay que aclarar en realidad es qué es la comida orgánica. Esta no es una pregunta tan fácil de responder, sorprendentemente. No solo difiere de un país a otro, sino que la regulación y el control de los productos orgánicos pueden ser tan malos, que en algunos lugares es difícil ver alguna diferencia entre la agricultura convencional y la orgánica.

Sin embargo, se puede encontrar una definición bastante útil en el sitio web «Healthy Holistic Living», porque proporciona una ventana a las tonterías que conforman las declaraciones de propiedades saludables de los alimentos orgánicos:

«Los alimentos orgánicos se producen de acuerdo con ciertos estándares de producción. Para los cultivos, significa que se cultivaron sin el uso de pesticidas convencionales, fertilizantes artificiales, desechos humanos o lodos cloacales, y que se procesan sin radiación ionizante ni aditivos alimentarios. Para los animales, significa que fueron criados sin el uso rutinario de antibióticos, y sin el uso de hormonas de crecimiento. En la mayoría de los países, los productos orgánicos no deben modificarse genéticamente».

Básicamente, la idea es que los alimentos orgánicos se cultiven como lo hicimos en la época medieval: sin químicos «artificiales», sin aguas negras y animales que están en constante riesgo de infección y muerte.

Pero hay problemas obvios con esto. Ningún agricultor pone aguas negras en sus cultivos, porque eso los mata. Prohibir los fertilizantes artificiales y los pesticidas convencionales significa que en realidad pueden usar fertilizantes y pesticidas siempre que sean naturales y/o no convencionales. Procesar usando radiación ionizante es a) seguro y b) mata cosas desagradables como virus y bacterias en los alimentos.

Por otro lado, la modificación genética no es un problema para la salud humana, ni está prohibida en la agricultura orgánica: lo único que está prohibido es la modificación genética en un laboratorio. Los seres humanos han modificado genéticamente los alimentos durante siglos a través de una práctica conocida como hibridación, que es básicamente la cría de plantas para tener las cualidades deseadas. Así es como eliminamos las semillas del plátano, por ejemplo.

En general, parece que los principales factores de la agricultura ecológica (el uso de pesticidas, los organismos no modificados genéticamente, etc.) podrían no tener el impacto en la salud que tanta gente dice que proporcionan los productos orgánicos.

La evidencia

La cuestión de si los productos orgánicos son buenos para la salud ha sido objeto de mucha investigación. Desde minúsculos estudios que analizan animales y células en un laboratorio, hasta amplios estudios de intervención humana bien controlados, hemos investigado bastante la cuestión.

Ha habido una serie de revisiones sistemáticas que analizan los posibles beneficios para la salud de los productos orgánicos. Las revisiones sistemáticas son estudios en los que los científicos analizan todo el cuerpo de la literatura, buscando a través de cientos de miles de estudios, para ver cuál es la evidencia a favor y en contra de una posición.

Y si miramos las revisiones sistemáticas sobre los alimentos orgánicos, encontramos la misma respuesta una y otra vez: los alimentos orgánicos no ofrecen en absoluto beneficios para la salud en comparación con los alimentos de cultivo convencional. Ninguno.

La comida orgánica no es más saludable que cualquier otra cosa.

Esto no es sorpresa. Como mencionamos, las cosas que protegen los alimentos orgánicos pueden sonar aterradoras, pero en realidad resultan no ser malas para nosotros en absoluto. Sí, los pesticidas pueden ser peligrosos si se toman botellas de ellos, pero la cantidad que obtenemos en el tomate promedio es del orden de nanogramos. Como referencia, ahora tenés más formaldehído en tu cuerpo que los pesticidas. No es tan aterrador después de todo cuando lo miramos de esa manera, ¿verdad?

Últimas consideraciones

La comida orgánica es popular por varias razones. Ciertamente hay evidencia de que es mejor para el medio ambiente que las opciones convencionales, y si querés gastar un poco más para tener un impacto en la protección de la biodiversidad, entonces te diría que es bueno para vos.

Pero el miedo a la agricultura convencional es simplemente irracional. Hay buena evidencia de que los pesticidas en las cantidades que encontrarás en la mayoría de los alimentos de supermercado no tienen ningún impacto en la salud humana en absoluto. La agricultura convencional ha revolucionado el mundo al permitir un fácil acceso a alimentos frescos durante todo el año; si acaso, la agricultura convencional ha sido responsable de salvar millones de vidas en todo el mundo.

La promoción de alimentos orgánicos es otro ejemplo más de la falacia naturalista: que las cosas son saludables porque son naturales. Esto es un sinsentido, ya que cualquiera que haya sido mordido por una víbora natural o tenga tenias naturales podría decírselo. La comida orgánica es solo otra forma para que los estafadores vendan salud, porque las personas tienen miedo de lo que no entienden.

En última instancia, hay una buena razón para comer orgánico: el medio ambiente. Eso es así. Pero la evidencia demuestra que los productos orgánicos no son mejores para tu salud en absoluto.

