Peluquero pakistaní incendia el pelo de sus clientes

Shafqat Rajput, es un peluquero de la ciudad de Bahawalpur, en la provincia de Punjab, en Pakistán. Pocos conocían su talento hasta que llegó un video a Facebook mostrándolo en acción. Desde ese momento se convirtió en una celebridad de internet, no tanto por lo vanguardista de sus peinados sino porque, literalmente, prende fuego la cabeza de sus clientes. Véanlo en acción:

El clip muestra al joven estilista sacudiendo un polvo en el pelo del cliente, seguido de una dosis importante de un líquido inflamable desconocido antes de poner su cabeza en llamas con un encendedor. Procede a peinar el cabello mientras está ardiendo, usando un peine y un cepillo. Después de apagar el fuego con su rápido cepillado, Rajput repite el procedimiento.

Todo este tiempo, el cliente se sienta tranquilamente en la silla del barbero, mirando su cabello ardiente en el espejo, sin siquiera inmutarse. Después del incendio, el cabello vuelve a su apariencia normal, sin señales de haberse chamuscado. Supuestamente el tratamiento de este pirómano capilar es para dar un terminado más atractivo y personalizado al corte.

Omar Quaraishi, el periodista paquistaní que lanzó a Rajput a la fama, dice que el excéntrico peluquero bautizó a su especialidad como «corte a fuego».

I can now confirm that the Hair Stylist here is Shafqat Rajpoot from the Pakistani city of Bahawalpur- calls it 'Fire Cutting' technique pic.twitter.com/VJzy3CGUCm

— omar r quraishi (@omar_quraishi) January 15, 2017