Diez acontecimientos decisivos para los medios de comunicación en 2023

2023 nos dejó muchas novedades en el mundo de los medios de comunicación, desde la expansión de la Inteligencia Artificial y el cierre de Buzzfeed, hasta el nuevo récord de The New York Times y el caos que generó Elon Musk tras comprar Twitter. En este artículo resumimos 10 de los principales momentos que vivieron los medios en 2023.

1. Los editores han intentado adaptarse a la era de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial generativa aún no ha revolucionado por completo el mercado de los medios de comunicación, pero parece que va a provocar cambios importantes. Uno de los efectos más probables es la disminución del tráfico de búsqueda, ya que Google incorpora la IA generativa a sus búsquedas.

Los principales editores se han esforzado por adaptarse al cambio que se avecina. Algunos han llegado a acuerdos con empresas de IA, como Axel Springer y AP, que se han asociado con OpenAI. Otros han tratado de aprovechar sus archivos creando sus propias herramientas de IA, como BloombergGPT para las noticias financieras. Seguramente habrá muchos más anuncios en 2024.

2. El cierre de BuzzFeed News

Las startups de noticias digitales financiadas con publicidad en Estados Unidos y otros países han estado luchando durante los últimos años, ya que la apuesta por el tráfico no se ha materializado. 2023 ha sido el año con más consecuencias hasta la fecha, sobre todo con el cierre en mayo de BuzzFeed News, publicación que marcó una era en Internet.

Vice Media se declaró en quiebra. Vox Media es uno de los negocios de noticias digitales más saludables apoyados por la publicidad, pero también hizo varias rondas de despidos en el último año.

3. The New York Times alcanzó los diez millones de suscriptores pagos

En el otro extremo del espectro, The New York Times lo está haciendo realmente bien gracias al éxito de su modelo de suscriptores de pago y a una magistral apuesta por los productos no periodísticos. En un hito notable, el medio alcanzó los diez millones de suscriptores este año.

Aunque NYT tiene su sede en Estados Unidos, con los años se ha convertido en uno de los mayores sitios de noticias de Europa, con un alcance y un nivel de personal a la altura de algunos de los mayores medios europeos.

4. Los medios públicas europeos han tenido problemas de financiación

Europa destaca por la solidez de sus medios públicos, una categoría de medios de comunicación que no se rige por incentivos comerciales a corto plazo, sino que es independiente de gobiernos o propietarios millonarios. Sin embargo, el modelo de financiación de los medios públicos parece precario en varios países, ya que los impuestos que la financian se convierten en blanco fácil de las preocupaciones por el coste de la vida.

En concreto, la prestigiosa BBC está recibiendo un aumento del canon inferior a la inflación, lo que probablemente la obligue a realizar nuevos recortes; su futuro financiero a largo plazo es incierto. En Italia, el gobierno anunció planes para recortar el canon anual que financia la radiotelevisión pública RAI.

5. Los principales editores han lanzado podcasts sólo para suscriptores y han desarrollado sus propias plataformas de audio.

En una ruptura con el modelo gratuito y con publicidad que definió los primeros podcasts, los editores de noticias quieren tener más control sobre la distribución de sus podcasts y explorar formas de cobrar a los oyentes por el periodismo sonoro.

The New York Times lanzó su aplicación de audio, que incluye exclusivas para suscriptores de pago, mientras que The Economist puso gran parte de sus podcasts bajo el muro de pago. Es probable que otros editores sigan su ejemplo.

6. Las organizaciones de noticias han ido abandonando Twitter y experimentando con nuevas plataformas a medida que disminuía el tráfico en las redes sociales.

A medida que las plataformas sociales han ido quitando prioridad a las asociaciones de noticias, el tráfico social de los editores ha disminuido. «Las referencias de tráfico a los principales sitios de noticias globales desde Facebook y X, antes Twitter, se han desplomado en el último año, según datos de Similarweb», informó Axios en octubre.

Twitter merece una página especial en los libros de historia de 2023. No está exactamente muerto y sigue siendo un lugar importante para las conversaciones sobre noticias, pero se ha ido deteriorando bajo el liderazgo de Elon Musk. Algunos editores importantes se han marchado, ya sea en protesta por la conducta de Musk o simplemente porque sus audiencias ya no están ahí.

Las organizaciones de noticias han estado experimentando con otras plataformas como Threads y WhatsApp, pero están lejos de ocupar el papel que Twitter tuvo una vez.

7. La huelga más larga del periodismo francés en décadas lanzó una conversación sobre la influencia de la extrema derecha en los medios de comunicación

Los periodistas del famoso semanario francés Journal du Dimanche se embarcaron en una huelga de 40 días para protestar por el nombramiento de Geoffroy Lejeune, una figura controvertida vinculada a la extrema derecha, como su nuevo redactor jefe.

La huelga no tuvo éxito, pero suscitó un debate más amplio sobre la libertad de prensa y la independencia editorial. La acción «podría conducir finalmente a un cambio en la legislación francesa para proteger a la redacción y concederles un derecho de veto en la selección del nuevo redactor jefe», esperaban entonces los expertos.

8. Un número récord de periodistas muertos en Gaza

La guerra entre Israel y Gaza, que comenzó en octubre, ha sido mortífera para los periodistas que viven en Gaza.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), se ha confirmado la muerte de 64 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, la mayoría palestinos. Otros 16 periodistas han resultado heridos o desaparecidos.

9. Continuó la guerra de Rusia contra Ucrania

La guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania se ha prolongado durante el último año, dañando aún más a la sociedad ucraniana y a sus editores de noticias, aunque los medios de comunicación del país demostraron ser sorprendentemente resistentes. Varios periodistas ucranianos murieron mientras cubrían la guerra, y muchos más fueron asesinados mientras servían como soldados.

En Rusia, las autoridades detuvieron al periodista estadounidense Evan Gershkovich, de The Wall Street Journal, bajo falsas acusaciones de espionaje, lo que forzó un nuevo éxodo de periodistas occidentales del país. Gershkovich permanece en una prisión rusa, aunque el gobierno estadounidense está trabajando para conseguir su liberación, probablemente mediante un intercambio de prisioneros.

10. La Unión Europea se acerca a una ley de libertad de prensa

En diciembre, los negociadores de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, una propuesta de normativa destinada a proteger la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea.

«La nueva ley introducirá requisitos para que los medios ofrezcan transparencia sobre propiedad y financiación y obligará a los gobiernos nacionales a establecer un sistema de supervisión que garantice la libertad editorial, también para los medios públicos», destaca Politico. El acuerdo aún debe aprobarse formalmente a principios del próximo año, pero podría representar un importante paso positivo hacia la protección de la libertad de prensa en la UE.

