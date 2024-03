10 consejos para grabar los mejores videoselfies

Si sos activo en plataformas como TikTok e Instagram, habrás visto innumerables videos de selfies. Con la nueva generación alejándose del contenido basado en imágenes, y prefiriendo el formato interactivo de videos, podría ser el momento de saltar a bordo.

Los videos son más dinámicos y atractivos para los usuarios, como ver una película en lugar de leer un libro. Y no cualquier tipo de video, sino contenido de formato corto. Los estudios muestran que las generaciones más jóvenes tienen una capacidad de atención más corta, por lo que es más probable que consuman un videoclip de 15 segundos antes que un vlog de 20 minutos.

A continuación, algunos consejos para tener en cuenta a la hora de grabarlos:

Describe el contenido

Los videos de selfies pueden ser espontáneos y suelen ser los más divertidos. Sin embargo, si tienes la intención de transmitir información o hablar sobre algo más serio, anota los puntos que deseas resaltar y revísalos antes de comenzar a filmar.

Elige tu dispositivo

La mayoría de los videoselfies se filman en teléfonos, pero también se pueden usar tablets, cámaras, e incluso computadoras con cámaras web. Cuando uses tu teléfono o tablet, te recomendamos tener a mano un sujetador o PopSocket para reducir el riesgo de que se te escape de la mano. Los monópodes o trípodes son ideales para estabilizar una cámara. Y si estás utilizando una cámara web de computadora, ten en cuenta que no tendrás tanta flexibilidad con el movimiento y los ángulos.

Tener buena iluminación

La iluminación es siempre uno de los elementos más importantes de una foto o video visualmente atractivo. Si te gusta tomar selfies, probablemente conozcas las maravillas de la hora dorada y cómo actúa como filtro natural. Bueno, es lo mismo para los videos de selfies: intenta encontrar un buen lugar con luz natural que entre en un ángulo paralelo. Esto no significa que la iluminación artificial sea inferior. Puedes usar una pantalla de lámpara y, para videos de selfies más sofisticados, una luz de anillo nunca te decepcionará.

Cuida tus ángulos

Este consejo es para cualquier dispositivo de mano; debes ser consciente del ángulo en el que lo sostienes. Esto puede marcar una gran diferencia en la forma en que el contenido se traduce a tu audiencia. No hay una forma correcta: deberás experimentar hasta encontrar el ángulo adecuado. Sostenerlo en un ángulo más bajo te hará parecer más relajado, mientras que los ángulos más altos tienden a funcionar mejor con contenido humorístico. Y si no estás seguro de qué ángulo funciona mejor, limítate a sostener el dispositivo más lejos y paralelo a tu cara. Utilizar un palo para selfies lo hará mucho más fácil.

Elige el formato correcto

Considera cuál sería el mejor diseño para la plataforma en la que vas a publicar tu video. Para Instagram Stories y TikTok, el modo vertical es ideal, mientras que el apaisado podría funcionar mejor para YouTube y Facebook. Ten en cuenta cómo girar el dispositivo mientras determinas tus mejores ángulos. Esto te evitará tener que perder tiempo recortando el video.

No olvides el fondo

La relevancia de tu experiencia variará según el tipo de contenido que estés creando. Por ejemplo, si te conectas a Internet para contar un chiste rápido, nadie esperará un fondo estético. Pero si estás mostrando un outfit, un fondo atractivo ayudará a cimentar su marca.

Sé breve

El contenido de formato corto dura solo unos minutos como máximo. Cualquier cosa más larga es más probable que pertenezca a la categoría «vlog», que tiene un conjunto de reglas diferente. Trata de ser lo más atractivo posible en los primeros segundos para evitar que las personas pasen al siguiente video. Luego, mantenlo breve y directo para que permanezcan durante el resto del clip. Un buen consejo es mirar el obturador de la cámara en lugar de la pantalla; esto hará que tu audiencia se sienta más presente.

La calidad del audio es importante

Si tienes la intención de hablar en el video, se claro y conciso con tus palabras y pronunciación; pocas personas estarán dispuestas a ver el video nuevamente si se han perdido algo. Y asegúrate de no bloquear el micrófono de tu dispositivo mientras lo sostienes. Mejor aún, podría valer la pena invertir en un micrófono. Además, ten en cuenta los ruidos y sonidos de fondo. De manera similar al fondo visual, la relevancia del ruido de fondo variará según el tipo de contenido que estés produciendo.

Utiliza filtros en tiempo real

La mayoría del contenido necesita cierto grado de edición, pero puedes saltarte este paso con videoselfies. Debido a la naturaleza alegre de la mayoría de ellos, los espectadores no esperan una calidad refinada. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con la estética visual necesitará algunos retoques, como un tutorial de maquillaje.

Si no tienes la paciencia para realizar ediciones posteriores, siempre puedes emplear un filtro en tiempo real. Aplicaciones como Instagram, TikTok y Facebook te darán una selección de filtros para elegir si estás grabando el video en la aplicación.

Haz varias tomas

No te presiones para hacerlo perfecto en la primera toma. Graba tu video varias veces mientras realizas pequeños ajustes en los ángulos, la iluminación, tus palabras, expresiones, etc. De esta manera, tendrás más opciones para elegir en la carga final. Si tu video es más largo, no dudes en cortarlo en clips más cortos.