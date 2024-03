Día de la Mujer: las huellas de la violencia de género

Los grandes medios empezaron a incorporar de diferentes maneras la IA, especialmente en resúmenes y escritura de sus notas. En este último terreno se están viendo barrabasadas de todo tipo. En este ejemplo, un artículo completo que no responde al título, pese a haber sido revisado por un «periodista especializado» (?)

No sólo te sueltan un rollazo larguísimo para al final no decir el color si no que no se cortan en poner en el último párrafo que el artículo lo ha escrito una IA.

La profesión se está muriendo. t.co/LbxA5GEB1E pic.twitter.com/ihZ4o1pJFf

— Ahorrando Clickbaits (@ahorrandoclick1) March 6, 2024