8 de marzo en el Congreso: el tsunami verde

The New York Times ha tomado medidas enérgicas contra las réplicas del popular juego Wordle. Cuando lo adquirió en 2022, ya era evidente que el juego había inspirado a muchos otros a crear versiones similares. La proliferación de estos clones llevó al gigante mediático a enviar notificaciones DMCA para proteger su adquisición. Este movimiento no solo afecta al juego en cuestión sino también a miles de versiones derivadas, evidenciando la compleja red de propiedad intelectual en el ámbito digital.

