Caos en Haití: todo lo que hay que saber

A la casi confirmada sospecha de manipulación de la foto oficial de Kate Middleton ahora se le suma una nueva teoría ¿conspirativa?: la cara de la imagen no sería otra que la de la tapa de Vogue de la princesa. El video es bastante elocuente:

You guys…that Kate Middleton photo is from her Vogue cover. Look at this face out I made. It’s the exact. same. photo.#WhereIsKate #KateMiddleton pic.twitter.com/gyfbwutQyF

— Angry Lawyer Lady (@AngryLawyerLady) March 11, 2024