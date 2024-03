100. Poker Face Charlie tiene una habilidad extraordinaria para determinar cuándo alguien está mintiendo. Pero más que una bendición, su talento es una pesadilla y no para de meterla en problemas.

99. Amor y muerte La impresionante historia de uno de los crímenes más impactantes en Estados Unidos en la década del ’80. Con una actuación notable de Elizabeth Olsen.

98. The Last of Us La mayoría de las películas basadas en videojuegos son muy malas. Pero ‘The Last of Us’ no es una película, es una serie, y una muy buena adaptación del material original. Joel y Ellie se ven obligados a soportar circunstancias brutales y asesinos despiadados en un viaje por Estados Unidos posterior a una pandemia.

97. The Rehearsal Nathan Fielder le da a la gente la oportunidad de ensayar sus propias vidas en un mundo donde nada sale como se espera.

96. Oz Una serie que narra las actividades cotidianas de un centro penitenciario poco habitual y de sus habitantes delincuentes.

95. What We Do in the Shadows Comedia sobre tres vampiros que deben adaptarse a la sociedad moderna, una vida de lo más normal, salvo por el hecho de que son inmortales y tienen que alimentarse de sangre humana.

94. Your Honor El hijo de un juez se ve involucrado en un accidente de tránsito y eso desata un juego de mentiras y engaños donde el suspenso está al más alto nivel. Con la actuación de Bryan Cranston, el histórico Walter White de ‘Breaking Bad’.

93. Muñeca rusa Divertida y original comedia que cuenta de 8 episodios de corta duración. Nadia está atrapada en el tiempo: revive el día de su cumpleaños y muere al acabar la fiesta, aunque aparece de nuevo, sin secuelas, tras cada muerte. Nadia intenta averiguar por qué le está pasando algo así, pero nunca sabe cuánto podrá investigar.

92. Sandman Las adaptaciones de comics no suelen ser buenas. Pero esta fue realizada por Neil Gaiman, el autor original, y eso parece tener bastante que ver con la calidad del producto final. Después de años de encierro, el rey del sueño emprende un viaje a otro mundo para encontrar lo que le robaron y recuperar sus poderes.

91. La niñera Después de ser despedida de su trabajo y abandonada por su novio, una vendedora de cosméticos se convierte en la niñera de los tres hijos de un rico viudo inglés. A medida que pasa el tiempo, ambos empiezan a enamorarse.

90. I May Destroy You Explora la cuestión del consentimiento sexual en la vida contemporánea y cómo en el terreno de las relaciones personales distinguimos entre liberación y explotación.

89. Schitt’s Creek El magante Johnny Rose y su familia se ven arruinados y tienen que abandonar sus acomodadas vidas y empezar de nuevo en Schitt’s Creek.

88. The Night Of Tras una noche de fiesta con una mujer, un hombre se despierta y la encuentra muerta a puñaladas y es acusado de su asesinato.

87. The Thick of It Ubicado en la sede del poder, el Ministro de Asuntos Sociales es acosado continuamente por las políticas del Primer Ministro, y depende de su equipo de oficiales, que no son muy fiables.

86. Band of Brothers La historia de la División Aérea 101 del Ejército de los Estados Unidos y su misión en la Segunda Guerra Mundial en Europa.

85. The Bear Un joven chef del mundo de la alta cocina regresa a Chicago para dirigir la tienda de sándwiches de su familia.

84. Rake El abogado penalista Cleaver Greene defiende lo indefendible, desde bígamos hasta caníbales y todo lo demás. Es el campeón de la causa perdida, tanto en la sala de audiencias como en el dormitorio.

83. Barry Bill Hader se luce en esta serie sobre un asesino a sueldo que se muda a Los Ángeles para probar suerte como actor.

82. Euphoria Una serie que muestra el lado más oscuro de la adolescencia.

81. Spaced El futuro es incierto para Tim y Daisy, amigos londinenses de veintitantos. Para poder permitirse un alquiler en Londres, fingen ser pareja.

80. The Boys Una serie de superhéroes diferentes: aquí ellos son los malos. Una historia de acción centrada en un escuadrón de la CIA con la misión de mantener a los superhéroes a raya a cualquier precio.

79. Parks and Recreation Una comedia con personajes muy queribles, ubicada en el centro de una oficina gubernamental. Leslie Knope es la funcionaria perfecta pero su jefe y sus compañeros están muy lejos de eso.

78. Broad City Excelente comedia sobre dos mujeres jóvenes de Nueva York, sus problemas laborales, amorosos, en fin, su vida es un desastre. Pero se enfrentan a la adversidad con ingenio.

77. La ciudad es nuestra Cuenta la historia real del ascenso y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore. De David Simon, el creador de ‘The Wire’.

76. The Underground Railroad Cuenta la historia de Cora, una joven esclava que se encuentra en una plantación en Georgia. Harta de vivir en esas condiciones, decide escapar de su destino para conseguir su libertad.

75. Black Bird Cuando Jimmy Keene comienza una condena de 10 años de cárcel, recibe una oferta increíble: si puede obtener una confesión del presunto asesino Larry Hall, Jimmy será liberado.

74. Columbo Un detective de homicidios de Los Ángeles, utiliza sus humildes e ingenuas formas para resolver hasta los crímenes mejor encubiertos.

73. Crímenes americanos: el caso O.J. Simpson Con un notable elenco (Cuba Gooding Jr., John Travolta, David Schwimmer), la serie trata sobre uno de los juicios más populares en la historia de los Estados Unidos. Ganó 9 Premios Emmy.

72. El mecanismo Serie de 8 episodios sobre el mundo de la política brasileña, inspirada en el Lava Jato. Dos policías descubren uno de los mayores casos de lavado de dinero en la historia de Brasil. Todos están implicados: políticos, empresas, bancos. La vida de los policías cambia para siempre.

71. Wild wild Country En este documental, el polémico líder de un culto construye una ciudad utópica en Oregón, y el conflicto con los vecinos de la zona se convierte en un escándalo nacional.

70. Black Mirror Esta serie de ciencia ficción explora un futuro próximo muy inquietante, donde las grandes innovaciones tecnológicas de la raza humana chocan con sus instintos más oscuros.

69. Dopesick Series sobre drogas ilegales hay muchas, desde ‘Narcos’ hasta ‘Breaking Bad’. Pero ‘Dopesick’ cuenta la increíble historia de una droga legal que se vendía en las farmacias de Estados Unidos y los problemas de adicción que la misma generó. Con Michael Keaton, Rosario Dawson y el genial Michael Stuhlbarg.

68. Así nos ven Cinco adolescentes de Harlem quedan atrapados en una pesadilla al ser acusados de un ataque brutal en Central Park.

67. Fringe Una agente del FBI trabaja junto a un científico un tanto particular y su hijo investigando fenómenos inexplicables. Ciencia ficción, misterio y un universo donde todo es posible.

66. The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst ¿Cuántos documentales sobre crímenes reales existen? Muchísimos. Solo en Netflix hay decenas de ellos. Pero esta serie sobre Robert Durst es mejor que la mayoría. Y tuvo impactos en la vida real, aunque no diremos más que eso para evitar spoilers.

65. Ted Lasso Ted Lasso es el entrenador más carismático de la historia. No sabe mucho de fútbol, y eso es un problema. Pero lo solventa con su optimismo y motivación.

64. House of Cards El primer gran éxito de Netflix en lo que a producciones originales se refiere. Sus primeras temporadas son muy buenas. Después el nivel bajó. Y para la última temporada el show no contó con Kevin Spacey, su protagonista principal, que fue denunciado por abuso sexual.

63. Scrubs Hacer comedia dentro de un hospital no es tarea sencilla. Y ‘Scrubs’ lo logró con varios de los médicos más simpáticos de la historia de la televisión.

62. Friday Night Lights Mucho más que una serie sobre fútbol americano: es una serie sobre la vida de una ciudad en la que todo, absolutamente todo, gira alrededor del equipo de fútbol escolar. La serie cuenta los sueños, frustraciones y presiones de los jóvenes, y cómo el enorme coach Taylor hace todo lo posible para que las cosas no se salgan de control.

61. Downton Abbey A través de las situaciones que viven la familia Crawley y su servidumbre, esta serie desenmascara el esnobismo y las intrigas de un sistema de clases en decadencia.

60. The Leftovers El caso de esta serie es tan curioso como su trama: el dos por ciento de la población mundial desaparece drásticamente y sin ningún tipo de explicación, y los supervivientes intentan entender lo ocurrido. Lo llamativo es que la primera temporada es aceptable, pero es en la segunda donde la serie levanta su nivel de una forma increíble.

59. Boardwalk Empire Al igual que ‘The Sopranos’, esta serie cuenta la historia de un criminal de Nueva Jersey. Enoch Thompson es político y gangster y maneja todos los aspectos ilegales de Atlantic City. No es tan buena como ‘The Sopranos’ pero porque la vara es muy alta: ‘Boardwalk Empire’ es una excelente serie ganadora de 62 premios.

58. The IT Crowd Las cómicas aventuras de Roy, Moss y su supervisor Jen, un equipo de informáticos en una gran corporación con un engreído yuppie al mando.

57. Orange is the New Black Gran serie de Netflix ganadora de 47 premios. Una neoyorquina de clase media termina en la cárcel por un delito cometido mucho tiempo atrás. La serie abarca temas muy interesantes: racismo, injusticias del sistema penitenciario, corrupción y más. Y su elenco es excepcional.

56. Luther Idris Elba interpreta a un detective que intenta poner en orden su vida personal mientras lidia con crímenes terribles que debe resolver.

55. Deadwood Una serie ambientada en 1889 en la ciudad de Deadwood, Dakota del Sur. Un pueblo repleto de corruptos y delincuentes. Y la llegada de un nuevo sheriff causa conmoción.

54. 24 La serie que propuso una nueva forma de contar historias: 24 sigue al agente antiterrorista Jack Bauer durante un día completo, en tiempo real, mientras intenta detener los planes de los criminales más peligrosos del mundo.

53. Misa de medianoche La llegada de un carismático sacerdote a una comunidad en decadencia trae consigo una serie de milagros, presagios misteriosos y un renovado fervor religioso.

52. Veep No es fácil tener éxito después de ‘Seinfeld’, y lo han demostrado Jason Alexander y Michael Richards. Pero Julia Louis-Dreyfus lo logró con esta excelente comedia sobre la vicepresidenta de los Estados Unidos y su llamativo equipo de trabajo. ‘Veep’ recibió 63 premios y 194 nominaciones.

51. Battlestar Galactica Una obra maestra de la ciencia ficción: la humanidad es atacada por un viejo enemigo, los cylons, y los únicos humanos sobrevivientes se encuentran en una flota de naves. ¿El detalle? Los cylons son robots completamente iguales a los humanos, incluso tienen sangre roja: el enemigo podría ser literalmente cualquiera.

50. Shameless Frank Gallager es un padre soltero, desempleado y… mala persona. Sus hijos deben sobrevivir sin su ayuda. Una serie que mezcla comedia, drama e ingenio a la perfección. Hay 2 versiones: la original es británica ambientada en Manchester y la remake estadounidense (con un genial William H. Macy que podemos apreciar en la foto) ocurre en Chicago. Ambas son excelentes.

49. Borgen Una de las mejores series políticas. El ascenso de una política al puesto de Primer Ministro en Dinamarca y cómo cambia cuando llega al poder.

48. The X Files Dos agentes del FBI, Fox Mulder el creyente y Dana Scully la escéptica, investigan lo extraño e inexplicable, mientras fuerzas ocultas trabajan para impedir sus esfuerzos.

47. I Love Lucy Una mujer muy particular se esfuerza constantemente por convertirse en una estrella junto con su marido y se mete en las situaciones más extrañas.

46. The Crown Sigue las rivalidades políticas y romances del reinado de Isabel II y los acontecimientos que dieron forma a la segunda mitad del siglo XX.

45. The Office Nos referimos a la versión estadounidense, aunque la británica también podría haber formado parte de este listado. La razón es simple: ‘The Office’ estadounidense tuvo 201 episodios mientras que la británica apenas 12. Es decir, en la versión norteamericana pudimos conocer más a sus protagonistas y tomarles cariño. La serie que demostró que una oficina puede ser divertida, contándonos las aventuras de una empresa que vende papel en Scranton, Pensilvania, con un jefe muy particular (el genial Michael Scott de Steve Carell) y su equipo.

44. South Park South Park se estrenó en 1997 pero todas sus mejores temporadas son de este siglo. Un dibujo con un humor más ácido que el de ‘Los Simpson’, pero también mucho más actual: escriben y graban los episodios con muy poca anticipación, por lo que logran un producto en el que mencionan temas de actualidad del mundo de la política, el entretenimiento, los deportes y mucho más. Hay series que empeoraron con el paso del tiempo. Con ‘South Park’ ocurre lo contrario: las últimas son excelentes.

43. House Hay muchas series con doctores simpáticos y amables, que tratan de forma maravillosa a sus pacientes. No es el caso de House: un médico antisocial, que se lleva mal con todo el mundo y tiene mal caracter, pero es un genio de la medicina capaz de diagnosticar la enfermedad más difícil.

42. Community Excelente comedia sobre una universidad muy particular. La serie tuvo algunos problemas, su creador se alejó, luego regresó, fue cancelada y revivida, etcétera. Pero sus temporadas buenas son una joya. Y es el programa que nos dio a Donald Glover (el rapero Childish Gambino). Ya con eso merece estar en este listado.

41. Gomorra ‘Gomorra’ es el título del libro del escritor italiano Roberto Saviano en el que cuenta cómo funciona la mafia en Napoles. Tuvo tanto éxito que se convirtió en película. Y luego en una serie que es mucho, mucho mejor al filme. Pietro Savastano es el líder de uno de los clanes y su joven hijo Gennaro es demasiado joven e inexperto para sucederlo. Pero eso cambia rápidamente cuando la familia se vea amenazada por la policía y por clanes rivales.

40. Coupling ¿Una serie sobre 6 amigos, sus relaciones amorosas y los problemas de sus vidas? Suena muy parecida a ‘Friends’. Y tiene un poco de eso. Pero ‘Coupling’ es británica, más ingeniosa, mejor escrita y con recursos visuales por demás originales. Realmente imperdible.

39. BoJack Horseman Conoce al caballo más querido de los noventa, pero 20 años después. Un cascarrabias con un corazón no precisamente de oro, ¿quizás de cobre?

38. Dexter Dexter es la historia de un técnico forense del departamento de policía de Miami que tiene una doble vida: es un asesino serial. Pero claro, no cualquier tipo de asesino: el solo mata criminales, gente que ha evadido al sistema judicial. Sus primeras temporadas son excelentes y luego el nivel baja un poco. Pero elegimos quedarnos con los buenos recuerdos.

37. Rick y Morty Una de las mejores series animadas del momento, creada por Dan Harmon (el creador de ‘Community’). Rick es un científico loco que lleva a su nieto Morty en aventuras intergalácticas muy alocadas y graciosas.

36. The Americans Década de los ’80s. Dos espías rusos se inflitran en los Estados Unidos y pretenden ser una familia común y corriente. Su vecino trabaja nada menos que en el FBI. Una serie con actuaciones fantásticas de Keri Russell y Matthew Rhys.

35. Sherlock En esta nueva versión de los relatos de misterio de sir Arthur Conan Doyle, el excéntrico detective ronda por las calles modernas de Londres en busca de pistas.

34. Family Guy En una excéntrica ciudad de Rhode Island, una familia disfuncional hace frente a la vida cotidiana.

33. Frasier El Dr. Frasier Crane regresa a Seattle, su ciudad natal, donde vive con su padre y trabaja como psiquiatra radiofónico.

32. Homeland Al igual que ’24’, ‘Homeland’ sigue la vida de una agente antiterrorista, en este caso Carrie Mathison de la CIA. Pero lo hace bastante mejor, con historias atrapantes y actuaciones descomunales. La serie ganó 55 premios, incluyendo 5 Globos de Oro.

31. Star Trek El capitán James Kirk y la tripulación del USS Enterprise exploran la galaxia y defienden la Federación Unida de Planetas.

30. Severance Mark lidera un equipo de empleados cuyos recuerdos se dividieron quirúrgicamente entre su trabajo y su vida personal. Cuando un misterioso colega aparece fuera del trabajo, se embarcan en un viaje para descubrir la verdad sobre su oficio.

29. Watchmen Excelente serie basada en la novela gráfica del mismo nombre (y que no tiene tanta relación con la película de 2009). Watchmen está ambientada en un universo donde los superhéroes son tratados como criminales y la policía utiliza máscaras para proteger su identidad y no sufrir ataques por parte de organizaciones terroristas.

28. It’s Always Sunny in Philadelphia Cuenta la leyenda que el episodio piloto de ‘It’s Always Sunny in Philadelphia’ costó apenas 200 dólares. Fue creada por amigos que se filmaron con cámaras hogareñas. Y terminó siendo una de las mejores comedias de la televisión, con la participación de Danny DeVito. 5 amigos son dueños de un bar pero su particular forma de ser no para de meterlos en los problemas más insólitos.

27. Fawlty Towers La incompetencia, la mecha corta y la arrogancia de Basil Fawlty, el dueño de un hotel, desencadenan una constante serie de problemas y accidentes.

26. Arrested Development Las tres primeras temporadas de Arrested Development son de lo mejor que la TV ha hecho en comedia. Las dos siguientes fueron filmadas muchos años después y no son tan buenas como las anteriores, pero aún así creemos que es una serie imperdible. La historia de muy particular familia rica que perdió todo, el padre fue preso por fraude y uno de los hijos debe hacerse cargo de la empresa familiar. Humor del bueno.

25. Succession Cuenta la historia de una familia de millonarios dueños de una megacorporación: manejan medios de comunicación, parques de diversiones y hasta cruceros. El padre de la familia y fundador de la empresa se retirará en poco tiempo, y sus hijos tienen una despiadada batalla en busca de ser el sucesor.

24. Peaky Blinders Thomas Shelby lidera una conocida banda de Birmingham que avanza con ferocidad por el mundo del crimen.

23. Atlanta El actor y músico Donald Glover es el creador y protagonista de esta serie que muestra como un rapero y su primo buscan triunfar en la escena musical de Atlanta. La serie aborda temas económicos y sociales como la discriminación, la pobreza y las relaciones de pareja. La primera temporada es buena, pero la segunda es una obra de arte.

22. Lost Una serie que marcó una época. El final no agradó a todo el mundo pero marcó un antes y un después en la televisión. A partir del misterio, ‘Lost’ nos tuvo pensando teorías durante años.

21. Cheers Los clientes habituales del bar Cheers en Boston, en el que todos se conocen, comparten sus experiencias y vidas mientras se toman algo o trabajan en el bar.

20. Monty Python’s Flying Circus La original y surrealista comedia de sketch de la troupe inigualable de los Monty Python.

19. The West Wing Aaron Sorkin es uno de los mejores guionistas de la historia y ha ganado 85 premios. Y su mejor creación para TV fue ‘The West Wing’ que muestra la vida dentro de la Casa Blanca bajo la presidencia del genial Jed Bartlet (interpretado por Martin Sheen). Historias espectaculares con un elenco genial no podían pasar desapercibidas: fue una de las series más premiadas de 2001 a 2005: 118 premios ganados y 253 nominaciones.

18. Twin Peaks Un agente del FBI investiga el asesinato de una mujer joven en la ciudad de Twin Peaks.

17. M*A*S*H El personal de un hospital del ejército en la Guerra de Corea considera que la risa es la mejor manera de lidiar con su situación.

16. Friends La vida personal y profesional de seis amigos, de veinte a treinta y tantos años, que viven en Manhattan.

15. Chernobyl Una de las mejores series de 2019. Un relato perfecto del accidente nuclear más trágico de la historia, contada en apenas 5 episodios. La serie ganó 10 premios Emmy.

14. Curb Your Enthusiasm ‘Seinfeld’ terminó en 1999, por lo que no puede formar parte de un listado sobre el siglo XXI. Pero ‘Curb Your Enthusiasm’ es una serie del creador de ‘Seinfeld’, Larry David, y también es una de las mejores comedias de todos los tiempos. Las primeras temporadas pueden costar un poco y el humor de Larry no es para todo el mundo, pero su talento a la hora de escribir guiones es inigualable.

13. Fleabag La comedia que arrasó en los Premios Emmy 2019: se llevó 6 estatuillas. Y no es para menos. El trabajo de Phoebe Waller-Bridge en ‘Fleabag’ es impresionante: creó la serie, escribió los episodios y es la actriz principal. Humor británico del mejor sobre la vida de una joven mujer londinense que debe sobreponerse a una reciente tragedia y no encuentra el rumbo ni en su vida laboral, ni en la amorosa.

12. The Shield The Shield es puro vértigo. Sus protagonistas son policías corruptos capaces de hacer cualquier cosa. Se meten en un problema, salen y se meten en dos problemas nuevos. Una serie que no da respiro.

11. Doctor Who Las aventuras en el tiempo y el espacio del alienígena aventurero conocido como el Doctor, un Señor del Tiempo.

10. Fargo Una serie con 5 temporadas y las 5 son excelentes. Cada temporada cuenta una historia diferente, con actores distintos. Pero todos de primer nivel: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Jon Hamm, Kirsten Dunst, Ted Danson, Ewan McGregor, Chris Rock, entre muchos otros.

La serie recrea el universo de los hermanos Coen a la perfección: crímenes, traiciones, humor y mucha nieve.

9. Game of Thrones ¿Merece ‘Game of Thrones’ estar tan arriba por la calidad de su historia? Probablemente la respuesta sea que no. Pero si dejamos de lado su (mala) última temporada y consideramos el increíble nivel de su producción, los efectos especiales, vestuario, y sus mejores episodios, además del impacto que ha tenido en la industria de la televisión y los 351 premios que ha ganado…creemos que sí lo merece.

8. Six Feet Under Una serie con un nivel actoral envidiable. La vida y problemas de una familia de Los Ángeles que administra un negocio familiar: una funeraria. Ganadora de 56 premios, incluyendo 3 Globos de Oro.

7. Mad Men Una serie que se cansó de ganar premios: fueron 132 en total. Nueva York. Década de 1960. El crudo relato de una agencia de publicidad con mucho glamour y poca piedad para los negocios.

6. Los Simpson Las satíricas aventuras de una familia de clase media en la ciudad de Springfield.

5. Better Call Saul Serie basada en el universo de Breaking Bad y con uno de sus actores más recordados: el abogado Saul Goodman. La historia ocurre algunos años antes, cuando Saul se llamaba Jimmy McGill y vemos sus orígenes en el mundo de las leyes (y también en el crimen).

4. Seinfeld La serie que marcó un antes y después en el mundo de la comedia. Las continuas desventuras del neurótico cómico neoyorquino Jerry Seinfeld y sus igualmente neuróticos amigos.

3. Los Soprano La serie que cambió la historia de la televisión. Antes de ‘Los Soprano’ el cine tenía prestigio y la TV no tanto. La serie sobre estos mafiosos de Nueva Jersey demostró que aunque la pantalla es más chica el talento es igual al del séptimo arte. Ganó 113 premios, incluyendo 5 Globos de Oro.

2. Breaking Bad Un muy merecido segundo lugar. Un profesor de química de secundaria con cáncer terminal se asocia a un exestudiante para asegurar el futuro de su familia al fabricar y vender metanfetamina.