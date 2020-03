La estrategia de The Economist en Instagram

A medida que avanzan las plataformas de redes sociales, Instagram se instaló como uno de los más visuales. Aunque es un hogar natural para las fotos, otros tipos de periodismo visual también tienen un lugar.

Helen Atkinson, periodista de datos visuales en The Economist, documentó el proceso que llevan adelante al momento de desarrollar y seleccionar qué tipo de contenidos publicarán en Instagram.

«Como periodista de datos visuales en The Economist, parte de mi trabajo es producir los gráficos estáticos que se ven en Instagram. Cada semana sacamos los que creemos que funcionarán mejor en nuestras redes sociales. Una serie de procesos y factores de pensamiento intervienen en la toma de estas decisiones, incluidos el color, el tema, el impacto visual y la complejidad. Con el tiempo, hemos formado un conjunto de pautas sueltas para ayudarnos a optimizar el contenido de nuestro feed. Estos principios son especialmente importantes en una plataforma donde las personas pueden desplazarse fácilmente por el contenido pasado que no llama su atención de inmediato.»

A continuación, sus principales conclusiones:

Mantener colores consistentes

“Queremos que nuestros gráficos sean reconocibles como parte de The Economist, y que se destaquen en los feeds. Por lo tanto, los colores y las paletas son importantes: la coherencia con la marca y el estilo realmente puede ayudar a las personas a detectar nuestros gráficos entre todo lo demás. Nuestro equipo utiliza el rojo Economist (#EC111A) como el color principal o de resaltado, con azules más sutiles como los colores secundarios. Hay excepciones, como las cartas políticas que usan colores de partido, o algunos mapas donde los colores pueden tener asociaciones específicas. Está bien ser flexible cuando sea necesario, siempre que haya una plantilla sólida a la que recurrir”.

Repensar la presentación

“Puede ser tentador tratar de comprimir mucho en un espacio pequeño, porque eso es lo que hace el gráfico original (creado para la edición impresa), pero a veces esto no es posible o, al menos, no es aconsejable. Hay momentos en los que tengo que pensar cuál es la conclusión principal del gráfico y qué lo hace interesante. Luego me concentro en extraer los elementos del gráfico que lo muestran de la manera más clara”.

Conociendo a la audiencia

“Si bien nuestras historias y gráficos de economía y negocios atraen a nuestros lectores habituales, Instagram es nuestra oportunidad de relacionarnos con un público diferente que podría no ser consciente de la amplitud de nuestra cobertura, que va desde libros y artes hasta ciencias y deportes. Nuestra audiencia de Instagram también es más joven: el 70% de nuestros seguidores tienen menos de 34 años y más de una cuarta parte tienen menos de 24 años”.

Permitir que las personas «se encuentren» en los datos

“Los mapas y las clasificaciones son populares, ya que a las personas les gusta ver dónde se encuentra su ciudad o país dentro de los datos. Nuestro índice de habitabilidad es una de nuestras publicaciones de datos con mejor rendimiento, al igual que un gráfico diario sobre el dominio del idioma inglés y nuestra redacción del último ¿Qué MBA? Las publicaciones como estas a menudo conducen a una mayor interacción a medida que las personas comparan datos con otros y etiquetan a sus amigos, tal vez porque la capacidad de encontrarse en los datos puede crear una conexión personal con ellos”.

A veces, el mejor gráfico, es ningún gráfico…

“No todo se verá bien en Instagram. Esto podría deberse a limitaciones de tamaño, demasiados o muy pocos datos, un conjunto de datos financieros complejos que lleva mucho tiempo entender, o tal vez solo parece un poco vacío (pero funciona con la historia). Por mucho que queramos que se vean todos nuestros gráficos y mapas, a veces forzarlos a un formato para el que no son adecuados, simplemente termina llenando nuestro feed de desorden. Es importante ser selectivo”.

…Pero estamos abiertos a probar de todas formas

“El editor de nuestras comunidades quería publicar una tabla que creamos para un informe especial sobre India. En un principio pensamos que se vería decepcionante y no funcionaría en nuestra plantilla. Sin embargo, lo intentamos de todos modos y terminó siendo una de nuestras listas de mejor desempeño”.

Publicar gráficos en Instagram sigue siendo un proceso relativamente nuevo para nosotros, por lo que todavía estamos aprendiendo. No siempre lo hacemos bien, pero descubrir qué no funciona es a menudo tan importante como aprender qué funciona. Hemos descubierto que los gráficos pueden superar a otros tipos de contenido, pero es importante que sigamos pensando en cómo podemos mejorar la calidad de nuestros feeds.

