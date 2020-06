Todas las verificaciones de la agencia AFP sobre el el COVID-19 (Parte 1)

El nuevo coronavirus ha generado un flujo ininterrumpido de desinformación, ampliamente compartida en redes sociales por todo el mundo. A continuación, las verificaciones realizadas por la AFP, empezando por las más recientes:

196. Una lista de plantas que contienen azitromicina: FALSO

Varias publicaciones en redes sociales sostienen que el antibiótico azitromicina, indicado para tratar infecciones respiratorias bacterianas, y utilizado en algunos pacientes con COVID-19, se encuentra naturalmente en plantas como el eucalipto, el ajo o la cebolla. Sin embargo, la azitromicina es un compuesto sintético que no se halla en la naturaleza.

195. Imágenes de la celebración en Italia de las cero muertes por COVID-19: ENGAÑOSO

“Italia celebra el primer día sin muertos por CORONAVIRUS”, titularon varias publicaciones que compartieron una combinación de imágenes de aviones dejando una estela con los colores de la bandera italiana. Las entradas circularon miles de veces desde el 25 de mayo. Sin embargo, el acto conmemoraba el 74° aniversario de la fundación de la República de Italia, donde actualmente siguen registrándose decenas de muertes diarias por el nuevo coronavirus.

194. Sobre el uso de las mascarillas y los riesgos para la salud

Un artículo difundido miles de veces en Facebook asegura que las personas no infectadas por el COVID-19 no deben usar mascarillas y que éstas -ya sean médicas o caseras- generan una serie de problemas, como hipoxia e hipercapnia. Sin embargo, expertos consultados por la AFP señalan que el uso de mascarillas puede ayudar a frenar el contagio de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus y que el artículo contiene varias afirmaciones falsas o engañosas.

193. El 96,3% de los muertos en Italia por COVID-19 en realidad fallecieron por otras patologías: FALSO

Varias publicaciones compartidas por miles de usuarios muestran un vídeo con la intervención de un diputado italiano que afirmó que el 96,3% de los italianos oficialmente muertos por el nuevo coronavirus en realidad “fallecieron por otras patologías”. Sin embargo, el político confundió la tasa de comorbilidad con la del motivo de la muerte, dentro de una pequeña muestra de fallecidos por COVID-19.

192. La OMS declaró al COVID-19 como “infección endémica”: ENGAÑOSO

Un texto que indica que la Organización Mundial de la Salud declaró endémico al COVID-19 se ha compartido más de 50.000 veces en redes sociales. Sin embargo, aunque Mike Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, advirtió que el virus “puede que nunca desaparezca” y se vuelva endémico, eso no fue una declaratoria de la organización calificando al nuevo coronavirus como tal.

191. Una playa de Portugal preparada para el distanciamiento social: FALSO

La imagen de una playa con cabinas aisladas ha sido compartida miles de veces en redes asegurando que se trata del Algarve, una región costera en el sur de Portugal. Muchos usuarios la presentan como si esa disposición estuviera pensada para mantener la distancia física en la era postconfinamiento. La imagen es real pero corresponde a la playa privada de un resort en la provincia turca de Antalya y las cabinas ya estaban así antes de la pandemia de COVID-19.

190. En España se venden mascarillas sin el sello CE, de forma ilegal: ENGAÑOSO

Cientos de usuarios han compartido en redes sociales un cartel, supuestamente en una farmacia en España, alertando de que la venta de mascarillas quirúrgicas sin el sello de calidad europeo CE era ilegal, pese a lo cual el Gobierno lo permitía. Debido a la situación excepcional provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, el Ejecutivo español autorizó un proceso excepcional para que se pudiera adquirir material sanitario fabricado en España, sin la certificación, pero que de todos modos debe cumplir unos criterios de calidad y seguridad.

189. Trump tomó una serie de medidas que “liquidan el plan para el Nuevo Orden Mundial”: ENGAÑOSO

Desde mediados de mayo circula en redes sociales un mensaje que asegura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “ha liquidado el plan del Nuevo Orden Mundial” a través de una serie de medidas como expulsar a la OMS del país o prohibir la vacunación obligatoria, incluido contra el nuevo coronavirus. Pero estas decisiones no existieron o no son tal como se describen en las publicaciones.

188. Fotografías de fallecidos por COVID-19 en Nicaragua: ENGAÑOSO

Publicaciones compartidas cientos de veces muestran cuatro fotografías de personas supuestamente fallecidas por el nuevo coronavirus en Nicaragua, algunas en la vía pública. Las escenas sí se produjeron en el país centroamericano, pero una de las personas era un hombre que se quedó dormido, no estaba muerto, y en otros dos casos se desconoce la causa del deceso.

187. La ivermectina “mata el coronavirus” en dos días: ENGAÑOSO

Una publicación compartida más de 15.000 veces asegura que la ivermectina, un medicamento antiparasitario, “mata el coronavirus en 48 horas”. Si bien un estudio de laboratorio demostró que inhibe el virus causante del COVID-19 in vitro, es decir, en experimento fuera de un organismo vivo, su efectividad aún no se ha probado clínicamente en personas.

186. Las desinformaciones del video viral de una diputada italiana

La diputada italiana Sara Cunial, reconocida por su posición antivacunas, realizó unas declaraciones incendiarias en una intervención parlamentaria el 14 de mayo pasado, como que el objetivo de las medidas contra la pandemia del COVID-19 es “la dominación absoluta” de los seres humanos y que Bill Gates tiene en marcha planes para reducir la población mundial. El video de su discurso fue compartido más de 100.000 veces en redes sociales, pero, varias de sus afirmaciones son falsas o engañosas.

185. Desinformación en torno al medicamento remdesivir y su aprobación puntual por la FDA

Varias publicaciones indican que la Agencia de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos (FDA) aprobó el uso del medicamento remdesivir para el tratamiento del COVID-19. Sin embargo, aunque la FDA ha permitido el uso excepcional del fármaco durante la actual pandemia por COVID-19, no significa que éste haya sido aprobado para un uso masivo.

184. Una receta de paracetamol, azitromicina, prednisona y warfarina contra el COVID-19: ENGAÑOSO

“Receta de emergencia contra el COVID-19”, dice una imagen con una lista que incluye medicamentos -paracetamol, prednisona, warfarina y azitromicina- y oxígeno como receta para tratar el nuevo coronavirus. Aunque esos fármacos se estén usando en el ámbito hospitalario para tratar a los pacientes con COVID-19, expertos consultados por AFP Factual alertaron sobre el peligro que supone para la salud consumir dichas sustancias sin vigilancia médica.

183. Problemas respiratorios provocados por las mascarillas: ENGAÑOSO

Una imagen que ha sido compartida más de 20.000 veces en Facebook asegura que las mascarillas quirúrgicas generan sensación de asfixia, impiden la oxigenación pulmonar y llevan al usuario a respirar sus desechos respiratorios, entre otros problemas. Sin embargo, la mayoría de estas afirmaciones son falsas, de acuerdo a los especialistas consultados.

182. Bill Gates, detenido tras las protestas contra el confinamiento en Australia: FALSO

Mensajes en redes sociales aseguran que el fundador de Microsoft, Bill Gates, fue detenido por “terrorismo biológico” luego de que un grupo de ciudadanos australianos que protestaban contra la cuarentena por el COVID-19 exigieran su arresto. Pero el origen de esta desinformación es un artículo de un sitio satírico sacado de contexto.

181. El dióxido de cloro es preferible a los respiradores para tratar el COVID-19: FALSO

Según una publicación compartida miles de veces, debido a los efectos de la “hipoxia en la hemoglobina”, los pacientes internados por coronavirus empeoran si les colocan respiradores. Por ello, recomiendan consumir dióxido de cloro para oxigenar las células. Sin embargo, esta es una sustancia química que puede ser perjudicial para la salud según autoridades sanitarias de varios países y expertos consultados por AFP Factual, que también rechazaron varias afirmaciones de la publicación.

180. El agua de mar sirve para fortalecer las defensas y protegerse del coronavirus: FALSO

Una serie de publicaciones de una página en Facebook promocionan la inyección de un suero a base de agua de mar para fortalecer el sistema inmunológico y protegerse del nuevo coronavirus. Especialistas consultados por la AFP aseguran que inyectarse agua salada o cualquier preparación a base de agua de mar no solo no tiene ningún efecto sobre el sistema inmunológico ni sobre el COVID-19 sino que, además, es una práctica peligrosa que puede llevar a una descompensación del organismo.

179. Portar una pulsera de cobre protege de la radiación, causante del COVID-19: ENGAÑOSO

Un mensaje en el que se presenta una serie de afirmaciones sobre los beneficios de usar una pulsera de cobre, y que asegura que “lo que llaman coronavirus” es producido por la radiación y no es un virus, ha sido compartido miles de veces desde el 4 de mayo. AFP Factual consultó con expertos que negaron ambas afirmaciones.

178. “Plandemia”, un video con numerosas afirmaciones falsas y engañosas sobre el COVID-19

“Plandemia», un documental de 26 minutos protagonizado por la controvertida investigadora Judy Mikovits, ha sido compartido decenas de miles de veces en español desde principios de mayo. En la grabación se realizan varias afirmaciones rechazadas por médicos y científicos, como que “las vacunas mataron a millones” de personas, que usar mascarilla “activa tu propio virus” o que se sabe “que la hidroxicloroquina está funcionando bien”.

177. El gobierno de México no cobrará el servicio de electricidad en 2020: FALSO

Una publicación compartida miles de veces desde abril muestra una supuesta imagen de la Comisión Federal de Electricidad de México anunciando que dejará de cobrar el servicio de energía eléctrica en el país durante 2020, como apoyo ante las graves consecuencias económicas que genera la pandemia de coronavirus. Pero la imagen no es institucional y el plan del organismo para apoyar a la población en esta pandemia no incluye la condonación de cuotas.

176. Clarín publicó sobre COVID-19 en 2003: ENGAÑOSO

Desde principios de mayo de 2020 se multiplican en redes sociales publicaciones que aseguran que el periódico argentino Clarín publicó el 17 de abril de 2003 un artículo sobre el nuevo coronavirus y sugieren que se trata del mismo virus originado en Wuhan en diciembre de 2019. Aunque el artículo es auténtico y fue publicado en esa fecha, en realidad hace referencia al brote de SARS en 2002 y 2003, enfermedad causada por otro virus de la misma familia.

175. Un bebé que nace de una madre con COVID-19: FALSO

El video del nacimiento de un bebé aún dentro del saco amniótico intacto ha sido compartido cientos de miles de veces en redes sociales desde abril pasado, con la afirmación de que corresponde al parto de una mujer con COVID-19. Sin embargo, la información es falsa, pues el video es de enero pasado, y fue grabado en Costa Rica, cuando todavía no se habían detectado casos de esta enfermedad en el país.

174. El video de una víctima que yace en la calle en México: FALSO

Un video de un hombre que aparentemente muere en medio de una calle y cuyo cuerpo es trasladado por paramédicos fue compartido miles de veces en redes sociales como si fuera una víctima de COVID-19 en México. La secuencia también circuló como si hubiera ocurrido en El Salvador y Nicaragua. Sin embargo, se trata de un simulacro realizado en el sur de Colombia para concientizar a la población sobre el nuevo coronavirus.

173. Nada prueba que las cebollas ayudan a prevenir o curar el COVID-19

Publicaciones compartidas cientos de miles de veces en Facebook asegura que cortar cebollas y colocarlas en una casa o ponerlas en un frasco debajo de la cama previene el contagio del nuevo coronavirus o cura la neumonía, entre otros. Sin embargo, estas afirmaciones son falsas o carecen de evidencia científica, según la OMS y expertos consultados.

172. Una foto de víctimas de COVID-19 que no respetaron la cuarentena en Ecuador: FALSO

Una imagen de varios cuerpos con vestimentas blancas apilados en la calle ha sido compartida más de 1.000 veces afirmando que son víctimas de COVID-19 que no respetaron la cuarentena en Ecuador. Sin embargo, la fotografía es de a una estampida ocurrida en 2015 en Arabia Saudita durante la peregrinación anual a La Meca.

171. Brasil rompió la cuarentena por COVID-19: ENGAÑOSO

Un video de cientos de personas manifestándose en Sao Paulo circula en redes sociales en entradas que aseguran que Brasil “rompió la cuarentena” por el nuevo coronavirus. La secuencia es auténtica, muestra una protesta en contra de la decisión del gobernador del estado de extender el confinamiento parcial vigente desde el 24 de marzo. Sin embargo, las medidas de este tipo seguían en vigor en el momento de las protestas en el país e incluso fueron reforzadas en algunos estados.

170. El uso de mascarillas debilita el sistema inmunológico: ENGAÑOSO

Una imagen compartida más de mil veces en Facebook asegura que el uso de mascarillas puede provocar una caída del sistema inmunológico, alegando que el estrés que produce el porte de tapabocas provoca un aumento del cortisol. Si bien el aumento de esta hormona, conocida como “del estrés”, puede debilitar el sistema inmunitario, expertos consultados por AFP Factual rechazan que las mascarillas puedan provocar estrés a quien las lleva.

169. La foto de una manifestación contra el confinamiento en Filadelfia en 1918: ENGAÑOSO

Una fotografía en blanco y negro se compartió decenas de miles de veces en redes sociales afirmando que muestra la ciudad estadounidense de Filadelfia en 1918. Según la leyenda, hubo “manifestación en contra de las medidas” de confinamiento por la gripe española. Sin embargo, lo que muestra la imagen, captada el 28 de septiembre de 1918, es un desfile organizado por el gobierno para promover la compra de bonos para financiar la guerra.

168. El nuevo coronavirus se cura con aspirinas, limón y miel: FALSO

Un video que circula en redes sociales muestra un supuesto remedio casero para curar el nuevo coronavirus a base de aspirinas, limón y miel. Según expertos consultados por la AFP, la preparación no produce ningún efecto más que aliviar algunos síntomas que coinciden con la gripe y, además, puede ocasionar problemas gástricos.

167. Suspensión de actividades comerciales en México entre el 8 y el 11 de mayo: ENGAÑOSO

En redes sociales y WhatsApp circuló un supuesto comunicado sobre el cierre temporal de diversos establecimientos comerciales en México entre el 8 y 11 de mayo de 2020. La medida, adoptada como contingencia durante la pandemia, aplicaba únicamente al estado de Tabasco, que el 5 de mayo emitió un decreto para aplicarla.

166. La bandera de España proyectada sobre una montaña de los Alpes suizos: VERDADERO

Varias publicaciones compartidas miles de veces en redes sociales desde el 11 de abril muestran la bandera de España proyectada sobre una de las montañas más icónicas de los Alpes suizos, Matterhorn. Aunque algunos usuarios afirmaron que se trataba de un montaje, la imagen es verdadera y forma parte de un proyecto solidario de la ciudad con motivo de la pandemia de coronavirus.

165. Fotografías de personas hacinadas en una estación del metro de Ciudad de México: VERDADERO

Varias imágenes que muestran a cientos de personas hacinadas en una estación de metro fueron compartidas en redes sociales asegurando que datan del 17 de abril pasado. Algunos usuarios dudaron que fueran recientes. Sin embargo, sí fueron tomadas en esa fecha en la estación Pantitlán de Ciudad de México, durante la jornada nacional de “sana distancia” para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

164. África no tiene coronavirus porque sus países no pueden endeudarse con el FMI: FALSO

Un meme que asegura que el nuevo coronavirus no ha llegado a África porque sus países “no pueden endeudarse con el Fondo Monetario Internacional” ha sido compartido al menos 29.000 veces. Aunque a principios de mayo África se mantiene como la región menos afectada por el virus, cuenta con al menos 53.000 contagios registrados. Además, varios de sus países sí han recibido fondos del FMI durante la pandemia.

163. Las probabilidades de contagiar el coronavirus si se lleva o no mascarilla: ENGAÑOSO

Un gráfico compartido miles de veces muestra la probabilidad exacta de que los portadores del nuevo coronavirus lo propaguen, en función de si ellos u otra persona usan o no tapabocas. Expertos consultados por la AFP afirman que, si bien las máscaras disminuyen el riesgo de contagio, no existe evidencia científica que permita establecer un porcentaje específico del nivel de protección, ya que la eficacia de los cubrebocas depende de diversos factores.

162. Argentina liberó presos con muchos menos casos de COVID-19 que otros países, donde todos siguieron en la cárcel: ENGAÑOSO

Miles de publicaciones afirman que, aunque en España, China, Italia y Estados Unidos los muertos por el nuevo coronavirus son muchos más que en Argentina, las autoridades de esos países no han optado por liberar presos de las cárceles, mientras que en el país sudamericano, sí. Si bien Argentina otorgó a algunos reclusos la prisión domiciliaria, esto no equivale a la liberación del detenido. Además, en varios de los países mencionados, se tomaron medidas similares.

161. La música del meme del ataúd amenizó la reapertura de un centro comercial en Brasil: ENGAÑOSO

En un video que circula en redes sociales, se ve a decenas de personas ingresando a un centro comercial mientras suena la canción del meme del ataúd -en el que un grupo de hombres baila mientras carga un féretro-. Según las publicaciones, fue el tema elegido por un saxofonista para amenizar la reapertura del establecimiento, en Brasil. Pero se trata de una manipulación: la canción que toca el músico es de la banda Creedence Clearwater Revival.

160. El uso prolongado de mascarillas puede generar falta de oxígeno: FALSO

Varias publicaciones en Facebook advierten que “el uso prolongado de la mascarilla produce hipoxia” o falta de oxígeno, por lo que recomiendan no usarlas durante muchas horas y levantarlas cada 10 minutos. Expertos consultados por la AFP coincidieron en que los tapabocas no bloquean el paso del oxígeno, a no ser que estén completamente sellados a la piel y no permitan el intercambio de aire.

159. Agentes de policía paraguayos recrean el baile del ataúd: ENGAÑOSO

Desde el 3 de mayo circula en redes sociales un video que muestra a uniformados bailando mientras cargan un ataúd, imitando un baile que se volvió célebre durante la pandemia del COVID-19. Las publicaciones aseguran que los protagonistas de la escena son policías de Paraguay, pero en realidad eran agentes de Colombia.

158. Italia llora 232 niños fallecidos por COVID-19: FALSO

Publicaciones compartidas miles de veces afirman que en Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia del COVID-19, 232 niños perdieron la vida a causa de la enfermedad. Sin embargo, según cifras oficiales, desde el 30 de enero, cuando se diagnosticó el primer caso en el país, y el 4 de mayo se registraron dos muertes de menores.

157. Un soldado desplegado en El Salvador durante la cuarentena: FALSO

La fotografía de un soldado con un lanzagranadas ha circulado cientos de veces en redes sociales con la afirmación de que se trata de un militar de El Salvador desplegado durante la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, la imagen fue tomada en México durante un operativo contra el crimen organizado en 2015.

156. El video del levantamiento del cuerpo de un fallecido por COVID-19 en Bogotá: ENGAÑOSO

Un video que supuestamente muestra cómo retiran de su hogar el cuerpo de un hombre que falleció por COVID-19 en Bogotá ha sido compartido al menos 24.000 veces en Facebook desde el 24 de abril pasado. Sin embargo, la causa de la muerte fue un infarto y el protocolo realizado, que sorprendió a usuarios en redes sociales, fue el establecido por las autoridades colombianas durante la pandemia.

155. Las diferencias entre los síntomas por contaminación, resfrío, gripe y COVID-19: ENGAÑOSO

Una publicación compartida más de 45.000 veces en Facebook muestra las supuestas diferencias entre los síntomas del nuevo coronavirus, un resfriado común, una gripe y la contaminación ambiental. Sin embargo, de acuerdo a las autoridades sanitarias y especialistas consultados, la mayoría de estas enfermedades comparte síntomas, y en el caso del COVID-19 no todos los pacientes contagiados presentan el mismo cuadro.

154. EEUU ofrece ayuda alimentaria por el coronavirus a quienes se registren en un sitio web: ¡FRAUDE!

Un mensaje que circula en redes sociales desde inicios de abril ofrece ayuda alimentaria estatal durante la cuarentena por coronavirus en Estados Unidos y pide a los usuarios registrarse a través de un enlace. Sin embargo, se trata de un fraude para robar datos de las personas, como alertó el gobierno de ese país a través de sus canales oficiales.

153. El gobierno de México otorga tarjetas o subsidios para el coronavirus a través de internet: ¡FRAUDE!

Varios mensajes y publicaciones en redes sociales, compartidos cientos de veces, aseguran que el gobierno de México está otorgando tarjetas, subsidios y bonos por el coronavirus a quienes registren sus datos en portales de internet. Sin embargo, son sitios no oficiales y la Secretaría de Bienestar precisó a la AFP que se trata de un fraude para robar datos de las personas.

152. Un video con imágenes de edificios de Wuhan: ENGAÑOSO

Una secuencia en la que se ven tomas aéreas de modernos rascacielos, puentes, autopistas y canales ha sido compartida cientos de miles de veces en redes sociales con la afirmación de que se trata de Wuhan, la ciudad china en la que surgió el nuevo coronavirus a fines de 2019. Las tomas, sin embargo, corresponden mayormente a otras localidades chinas.

151. La vacuna BCG protege contra el COVID-19: EN ESTUDIO

Una publicación compartida miles de veces señala que la vacuna contra la tuberculosis, o vacuna BCG, podría estar vinculada con una mayor resistencia al COVID-19. Si bien algunas investigaciones recientes sugieren una relación entre la vacuna BCG y una mayor inmunidad contra el nuevo coronavirus, y hay ensayos clínicos en curso, por ahora se trata solo de una hipótesis.

150. Una vacuna contra el coronavirus canino prueba que el COVID-19 no es una nueva enfermedad: FALSO

Varias publicaciones en Facebook compartidas miles de veces afirman que el coronavirus causante del COVID-19 no es un virus nuevo, y muestran fotos de frascos de vacunas para perros contra el coronavirus como evidencia. Sin embargo, los coronavirus que afectan a los canes son diferentes de la nueva cepa de coronavirus que afecta a los humanos.

149. Dos ballenas, bajo un puente durante el confinamiento en Colombia: FALSO

Una imagen en la que se ve una enorme ballena y un ballenato bajo un puente circuló con mensajes que aseguraban que la fotografía se había tomado en Colombia y que la presencia de los animales en la zona era posible gracias al confinamiento de la población. Pero la ilustración fue creada por un artista turco en 2019.

148. Campesinos peruanos detenidos por trabajar durante la cuarentena: ENGAÑOSO

Una publicación muestra una foto de policías supuestamente deteniendo a campesinos por trabajar y contrasta esa situación con otra imagen de un comedor lleno de trabajadores de la minería en Perú. Pero los campesinos fueron detenidos por no cumplir con las condiciones de la cuarentena y negarse a identificarse ante los agentes.

147. El premio Nobel de Medicina Tasuku Honjo dijo que el COVID-19 fue “fabricado” en China: FALSO

Publicaciones en Facebook, Twitter, WhatsApp y sitios web adjudican al japonés Tasuku Honjo, ganador del Premio Nobel de Medicina en 2018, la afirmación de que el nuevo coronavirus «no es natural» y fue «fabricado en China». Pero los mensajes salieron de una cuenta de Twitter que no corresponde a Honjo, quien además desmintió haber hecho esos comentarios.

146. El ministro de Salud israelí dijo que el COVID-19 era un “castigo divino a la homosexualidad” y luego se contagió: ENGAÑOSO

Artículos y publicaciones en redes sociales compartidos más de 25.000 veces aseguran que el ministro de Salud israelí, Yaakov Litzman, había declarado que la pandemia era un “castigo divino a la homosexualidad” antes de resultar infectado con el nuevo coronavirus. Pero no hay registros de tales declaraciones y el primer medio que lo publicó corrigió posteriormente la información.

145. El papa llamó a orar con la frase “estoy vacunado con la sangre de Cristo”: FALSO

Según publicaciones compartidas decenas de miles de veces, el papa Francisco pidió a los fieles que repitieran la oración “Estoy vacunado con la Sangre de Cristo: ningún virus puede tocarme”. Pero no hay registros de que el pontífice haya dicho eso alguna vez y la oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que nunca empleó esos términos.

144. Trump anunció el lanzamiento de una vacuna contra el COVID-19: FALSO

Una cadena que circuló por Facebook y WhatsApp aseguraba que ya había una vacuna lista contra el COVID-19 y que el presidente estadounidense había anunciado su próximo lanzamiento y la disponibilidad de millones de dosis. La información es falsa y el mensaje mezclaba fragmentos de investigaciones del biólogo francés Didier Raoult con una publicación anterior sobre una supuesta vacuna que tampoco era real.

143. La fotografía de un policía decomisando el auto de un médico en Ecuador: FALSO

Una publicación que supuestamente muestra a policías ecuatorianos decomisando el vehículo de un trabajador de la salud durante la pandemia por el nuevo coronavirus ha sido compartida al menos 5.100 veces en Facebook. La foto, sin embargo, fue tomada en Yopal, Colombia.

142. Delfines vistos en un puerto de España durante el confinamiento: ENGAÑOSO

Un vídeo con delfines dentro de un puerto deportivo se ha compartido miles de veces asegurando que se registró en diferentes puertos de España y Colombia durante la crisis del nuevo coronavirus, gracias a la disminución de la actividad humana. El vídeo es real y data de mediados de abril de 2020, pero se grabó en un puerto de la ciudad turca de Estambul.

141. El jengibre con Coca-Cola ayuda a combatir el nuevo coronavirus: FALSO

En un video compartido más de 100.000 veces, un médico aconseja hacer vahos de Coca-Cola hirviendo con jengibre, hacer gárgaras de bicarbonato con limón y gárgaras con sal para combatir al nuevo coronavirus. Según especialistas consultados por AFP Factual, estas recetas no tienen ningún respaldo científico.

140. El video de una ballena en Puerto Vallarta, en México, durante el confinamiento: FALSO

Un video en el que se ve una ballena nadando dentro de un puerto deportivo se compartió miles de veces asegurando que se trataba de una marina en Puerto Vallarta, en México, y que la escena se había producido durante el confinamiento. También se dijo que había ocurrido en puertos de al menos siete lugares de España. La escena, en cambio, tuvo lugar en 2017 en California, Estados Unidos.

139. El video de unos judíos ultraortodoxos que incumplen la cuarentena en Nueva York: FALSO

A principios de abril comenzó a circular un video en el que se ve a un grupo de judíos ultraortodoxos en una manifestación mientras son dispersados con cañones de agua. Las publicaciones aseguran que el hecho ocurrió en Nueva York, donde esa comunidad se negaba a cumplir con el distanciamiento social. La secuencia es real, pero fue grabada en 2017 en Jerusalén.

138. Musulmanes rezando en azoteas en España durante el confinamiento: FALSO

Una fotografía en la que pueden verse varias azoteas y, en ellas, varios grupos de personas realizando el rezo musulmán, circuló en España con mensajes de indignación por que se permitieran tales actividades y no otras salidas o aglomeraciones durante el confinamiento decretado para detener la propagación del COVID-19. Pero la fotografía no se tomó en España, sino en Dubái, en Emiratos Árabes.

137. En EEUU se habilitó un aparcamiento para personas sin techo por el coronavirus: VERDADERO

La imagen de un aparcamiento en el que las líneas pintadas en el suelo sirven para que las personas sin techo mantengan la distancia de seguridad generó sorpresa e incredulidad en redes. Las fotografías son reales: se trata de un albergue que se montó de forma provisoria en un estacionamiento en Las Vegas, Estados Unidos.

136. Las mascarillas desechables pueden esterilizarse con vapor de agua hirviendo: FALSO

Un video recomienda usar el vapor de agua en ebullición para esterilizar los tapabocas desechables y, así, poder volver a usarlos. Expertos consultados por la AFP aseguraron que las máscaras mostradas no se pueden reutilizar y que esa técnica podría incluso dañar el material.

135. El video de un hombre detenido en la calle por saltarse el confinamiento: FALSO

Desde el 20 de marzo, cuando en varios países de América Latina regía el confinamiento obligatorio de sus habitantes para reducir la expansión del COVID-19, circula un video que muestra la detención de un hombre por fuerzas de seguridad en una calle. Las publicaciones ponen la escena como ejemplo de lo que le sucederá a quien viole el confinamiento. Pero en realidad los hechos, que ocurrieron en Sao Paulo, no tienen relación con el COVID-19.

134. Los alimentos alcalinos ayudan a contrarrestar el nuevo coronavirus: FALSO

Un mensaje propone consumir algunos alimentos supuestamente alcalinos para subir el nivel del pH del cuerpo y así “contrarrestar” el nuevo coronaviru. Expertos consultados por AFP Factual coincidieron en que no es posible alterar el pH de una persona y que consumir determinados alimentos no tiene incidencia en el nuevo coronavirus.

133. Una cierva grabada en una playa durante el confinamiento en España: FALSO

El vídeo de una cierva que corre y juega con las olas en una playa fue compartido miles de veces en redes sociales con la afirmación de que la escena fue grabada en la costa española durante la cuarentena impuesta para frenar la epidemia del nuevo coronavirus. También se dijo que había ocurrido en Mazatlán, en México. Sin embargo, las imágenes circulan al menos desde 2015 y las tomó un realizador francés en una playa de su país.

132. La situación de las camas de terapia intensiva para pacientes con COVID-19 en Ciudad de México

Diversas publicaciones compartidas miles de veces en redes sociales aseguran que, al 19 de abril, solo quedaban 77 camas de terapia intensiva disponibles para atender a pacientes con el nuevo coronavirus. Pero esa cifra, dada por las autoridades sanitarias, se refería a algunos nosocomios acondicionados para la pandemia en Ciudad de México y su área metropolitana, no a todas las camas de cuidados intensivos de instituciones públicas y privadas de la capital.

131. El agujero de la capa de ozono, la temperatura global y el CO2 en la atmósfera disminuyeron por el confinamiento: FALSO

Una imagen ha sido compartida por más de 89.000 usuarios con la afirmación de que, gracias a las medidas de confinamiento en varios países para prevenir contagios del nuevo coronavirus, la capa de ozono se ha recuperado y han bajado tanto la temperatura global como la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin embargo, según aclaró el servicio de monitoreo atmosférico de la Unión Europea a la AFP, la información es falsa.

130. Sebastián Piñera utilizó un brazalete sanitario de guerra: FALSO

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ofreció una conferencia de prensa el 15 de abril en la que lució en su brazo izquierdo un brazalete naranja con franjas reflectantes. Algunos blogs aseguraron que este distintivo era un “brazalete sanitario de guerra”, prohibido por el Tratado de Ginebra en tiempos de paz. Sin embargo, el brazalete utilizado por las autoridades chilenas no se relaciona con la Cruz Roja, sino con la emergencia del nuevo coronavirus.

129. Unos monos se adueñan de un hotel en Kenia durante el confinamiento: ENGAÑOSO

Unos monos aprovecharon la soledad de una piscina para lanzarse al agua y darse un baño tranquilos. El video circuló ampliamente con la afirmación de que ocurrió en Kenia y que la ausencia de personas en el hotel se debía a la cuarentena por el COVID-19. Las imágenes son reales y recientes, pero fueron registradas en un complejo residencial en India.

128. El cuerpo de una víctima del coronavirus fue arrojado al mar en Ecuador: ENGAÑOSO

Dos personas tratan de subir a un bote el cuerpo de un hombre, en un video que ha sido compartido unas 20.000 veces en redes sociales. La voz en la grabación afirma que el cuerpo iba a ser arrojado al mar porque no hay cementerios en Posorja, Ecuador, y sugiere que su muerte fue consecuencia del nuevo coronavirus. La secuencia es verídica, pero la familia explicó a la AFP que el cuerpo iba a ser trasladado a su domicilio y que desconocen si el fallecimiento estuvo asociado al COVID-19.

127. Unos ciervos paseando por la calle en España durante la cuarentena: FALSO

Un video en el que se ve a unos ciervos caminando tranquilamente por una calle de lo que parece ser un pueblo se compartió miles de veces en abril, diciendo que la localidad era Ruidera, en la provincia española de Ciudad Real, y que los animales aprovechaban la ausencia de humanos debido al confinamiento. Algunos usuarios también lo situaban en Palencia o en el Pallars, también en España. La grabación, sin embargo, se realizó en el centro de Italia y existe registro de ella desde al menos mayo de 2019.

126. Un video de la policía poniendo a la fuerza en cuarentena a mayores de 50 años en Hungría: FALSO

Imágenes en las que se ve a agentes de seguridad deteniendo a personas en las calles de manera violenta circula en redes sociales asegurando que la policía de Hungría detuvo así a “todos los mayores de 50 años”, para obligarlos a cumplir con el confinamiento. Pero las imágenes fueron grabadas en realidad durante una protesta en Azerbaiyán en octubre de 2019, antes de la pandemia.

125. La OMS creó una prueba en video que diagnostica el estado de los pulmones: FALSO

Una secuencia con una breve rutina respiratoria ha sido compartida miles de veces con la afirmación de que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para que las personas se hagan una prueba pulmonar en sus hogares. En muchos casos se acompaña de etiquetas sobre el nuevo coronavirus. El video en realidad es un ejercicio de relajación de una marca islandesa de productos para la piel.

124. Las marcas en la piel son un nuevo síntoma del coronavirus: EN ESTUDIO

Publicaciones en redes sociales compartidas decenas de miles de veces y medios de comunicación en español alertan de que la aparición de unas marcas en la piel, similares a los sabañones, podían ser un síntoma del nuevo coronavirus, especialmente en niños y adolescentes asintomáticos. Se trata de una cuestión aún en estudio y los médicos piden cautela.

123. El ciprés y el eucalipto evitan que el nuevo coronavirus llegue a los pulmones: FALSO

En un video compartido cientos de miles de veces, un médico asegura que haciendo vapores de ciprés y eucalipto, se puede destruir el virus cuando aún está en la nariz o en la garganta. Expertos consultados señalaron que no se han realizado pruebas al respecto y que es imposible saber en qué momento estaría aún en las vías respiratorias superiores y, por tanto, se podría eliminar con esta técnica.

122. El MMS, el dióxido de cloro y el clorito de sodio curan el nuevo coronavirus: FALSO

Varias publicaciones y videos compartidos en redes sociales aseguran que el nuevo coronavirus puede ser curado con dióxido de cloro, una sustancia que resulta de mezclar clorito de sodio, agua y ácido cítrico, y que es comercializada con el nombre de MMS. Sin embargo, no hay pruebas científicas que demuestren esto. Además, autoridades sanitarias y expertos consultados por AFP Factual alertan de los riesgos de su consumo.

121. Una infección de la garganta provocada por el coronavirus: FALSO

Una foto que supuestamente muestra “lo que hace el COVID en la garganta y luego en los pulmones” ha sido compartida miles de veces en Facebook. Pero la imagen ya circulaba en internet desde mayo de 2018, mucho antes de la pandemia del COVID-19.

120. La llegada de un vuelo de pasajeros con coronavirus a Etiopía: FALSO

Publicaciones en varias redes sociales e idiomas contienen un video que, aseguran, muestra la llegada de pasajeros infectados con el COVID-19 a Etiopía, procedentes de Italia. Sin embargo, las imágenes muestran un simulacro en Dakar, capital de Senegal, antes de que el nuevo coronavirus fuera descubierto.

119. La posición de cúbito prono contribuye a la mejoría de pacientes de COVID-19: VERDADERO

La posición decúbito prono –es decir, boca abajo– de un paciente intubado con problemas respiratorios graves, como los que provoca el COVID-19, puede contribuir a su mejoría. Está comprobado en estudio y tanto expertos consultados por la AFP como la OMS indican que es un procedimiento recomendado.

118. Ciervos paseando por la Patagonia argentina gracias al confinamiento de la población: FALSO

Una foto en la que se ve a un grupo de ciervos sentados apaciblemente en una zona urbana circuló con mensajes que decían que la escena se había producido en San Martín de los Andes, en la Patagonia argentina, o en Junín de los Andes, unos 40 kilómetros al sur. Pero ni una ni otra: la foto es de la ciudad japonesa de Nara, donde es común ver cervatillos paseando, y hace años que se tomó.

117. Víctimas de COVID-19 arrojadas al mar en Ecuador: FALSO

Un video en el que se ve varios cuerpos en la orilla del mar y otros más sobre una playa se compartió decenas de miles de veces como si se hubiera registrado en Ecuador y los fallecidos fueran víctimas del nuevo coronavirus arrojados al agua. Pero el contexto de las imágenes no tiene nada que ver: se tomaron en Libia en 2014, tras el naufragio de una embarcación con migrantes.

116. Un video de la cremación de una víctima de COVID-19 en Italia: FALSO

Miles de usuarios compartieron un video, a menudo con mensajes que instan a respetar el confinamiento, en el que se ve cómo un cuerpo es introducido en un horno crematorio. Sobreimpreso en el video porne “Italia” y dos emojis tristes. El registro, sin embargo, no es reciente: está en internet al menos desde 2015.

115. Hacer gárgaras con bicarbonato de sodio ayuda a curar el coronavirus: FALSO

Una doctora dice en un video compartido más de 150.000 veces que cuando se tienen síntomas de COVID-19 hay que hacer gárgaras de bicarbonato de sodio y limón a alta temperatura. Según expertos consultados, esto no tiene ningún efecto sobre la enfermedad.

114. Una imagen de personas cruzando la frontera con Colombia: ENGAÑOSO

Una fotografía en la que se ve a decenas de personas cruzando un río a pie circula con la afirmación de son venezolanos atravesando la frontera con Colombia en un momento en que ésta está cerrada debido a la pandemia de coronavirus. La foto es real, pero en realidad es de marzo de 2019.

113. Un poema sobre el aislamiento del siglo XIX que ha resurgido con la actual pandemia: FALSO

“Y la gente se quedó en casa. Y leyó libros y escuchó”. Así empieza un poema cuyas palabras se aplican perfectamente a la situación de confinamiento que está viviendo la mitad de la población mundial y que, según usuarios de internet que lo compartieron decenas de miles de veces en varios idiomas, se habría escrito en el siglo XIX. Pero los versos los publicó en su blog la docente retirada Catherine O’Meara en marzo de este año.

112. Camiones militares transportando a víctimas de COVID-19 en Italia: FALSO

Una imagen en la que se ven varios camiones militares que estarían transportando los cuerpos de víctimas del COVID-19 en Italia, se compartió decenas de miles de veces. La fotografía se tomó sin embargo en los alrededores de París, en marzo de este año, y según el Ministerio de Defensa francés, los vehículos participaron en un “movimiento logístico sin relación a la crisis del coronavirus”.

111. Personal médico cantando “Resistiré” en un hospital de Buenos Aires: FALSO

Un video en el que se ve a personal de un hospital cantando “Resistiré”, un tema que se volvió casi un himno durante el confinamiento por el COVID-19 en España, ha circulado por redes con la afirmación de que la escena se grabó en Buenos Aires. También se dijo que fue en Puerto Rico, México, Perú y Chile. Pero nada de eso es cierto, el concierto improvisado ocurrió en un hospital de Granada, en el sur de España.

110. Los italianos arrojaron dinero a la calle como mensaje de que la salud no se puede comprar: FALSO

Varias publicaciones con dos fotos compartidas decenas de miles de veces dicen mostrar una calle llena de billetes que lanzaron los italianos para enviar el mensaje de que “el dinero no puede comprar la salud”, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Las imágenes son reales, pero fueron tomadas en el marco del ataque a un banco en Venezuela en marzo de 2019.

109. El presidente de México recomendó tomar limpiador de pisos: FALSO

Un video fue compartido miles de veces asegurando que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aconsejó el consumo del popular desinfectante “Pinol”, que según un rumor podría servir para eliminar el nuevo coronavirus de las superficies. Sin embargo, la grabación fue manipulada: en la secuencia original AMLO se refiere a una bebida de maíz consumida en algunas regiones de México llamada “pinol” o “pinole”.

108. Un científico de EEUU fue detenido por crear y vender el nuevo coronavirus a China: FALSO

Desde principios de abril circula en redes que un científico estadounidense, Charles Lieber, fue detenido por haber fabricado y vendido el nuevo coronavirus a China. Pero su arresto, en enero, se debió a las acusaciones de que había trabajado en secreto con el país asiático en el robo de propiedad intelectual.

107. Un video de bomberos retirando el cuerpo de una víctima del coronavirus en Argentina: FALSO

En una grabación compartida miles de veces en redes sociales se asegura que el cuerpo de una víctima fatal del nuevo coronavirus es retirado de su departamento en un supuesto operativo secreto. Si bien el video es real y registra un levantamiento de un cadáver por parte de los bomberos de Buenos Aires, no hay indicios de que el hecho esté vinculado con la actual pandemia.

106. El té y el café curan el coronavirus: FALSO

Publicaciones compartidas en WhatsApp y Facebook en diferentes idiomas afirman que un médico chino descubrió que beber té o café es efectivo para curar y aliviar los síntomas del COVID-19. Pero no hay evidencia científica que lo demuestre.

105. El Palacio de Buckingham dijo que la reina Isabel II tiene coronavirus: FALSO

Varias publicaciones en redes sociales y sitios web dijeron que el Palacio de Buckingham había informado del positivo por coronavirus de la reina Isabel II de Inglaterra, después de los positivos de su hijo, el príncipe Carlos de Gales, y del primer ministro británico, Boris Johnson. Pero, hasta el 7 de abril, el Palacio de Buckingham no había hecho ningún anuncio en este sentido.

104. Un incendio en un hospital de Nueva York con víctimas de coronavirus: FALSO

Publicaciones compartidas decenas de miles de veces en redes sociales junto con el video de un incendio afirman que éste ocurrió en el Hospital Lebanon, ubicado en Nueva York, y que ha recibido a pacientes afectados por el nuevo coronavirus. Sin embargo, el incendio se produjo en un edificio cercano al centro médico.

103. Haciendo gárgaras de sal se puede vencer al nuevo coronavirus: FALSO

En un video compartido decenas de miles de veces, un hombre que se identifica como químico farmacéutico dice que hay que hacer gárgaras con sal para combatir el coronavirus. Aunque este consejo puede aliviar algunos síntomas de la enfermedad COVID-19, no está avalado como cura por los expertos consultados, ni por la OMS.

102. Una mujer con COVID-19 que escupió sobre frutas en un supermercado fue detenida: ENGAÑOSO

Dos videos se compartieron en redes sociales con la afirmación de que muestran la detención de una mujer con COVID-19 que había escupido sobre frutas en un supermercado en Australia. Pero las grabaciones muestran incidentes distintos y el arresto de la mujer se debió a una discusión con un empleado del establecimiento.

101. Ataúdes con víctimas del COVID-19 en Barcelona: VERDADERO

Varias fotos en las que se ven varias hileras de féretros dentro de un estacionamiento circularon en medios y redes sociales con la afirmación de que habían sido tomadas en un tanatorio de Barcelona y que contenían los cuerpos de víctimas del nuevo coronavirus. Algunos usuarios consideraron que la información era falsa. Pero el tanatorio confirmó a AFP Factual que los ataúdes contenían cuerpos de víctimas del coronavirus y un fotógrafo de la AFP también presenció la escena.

100. Bolsas con cuerpos en una morgue de Nueva York o Madrid: FALSO

Un video que supuestamente muestra cuerpos en bolsas para cadáveres en el suelo de un hospital en Nueva York, durante la pandemia de coronavirus, ha sido compartido miles de veces en varios idiomas. Según algunas publicaciones las imágenes no se registraron en la ciudad estadounidense, sino en Madrid. Pero en realidad la secuencia fue grabada en Ecuador, en un hospital de Guayaquil.

