Todas las verificaciones de la agencia AFP sobre el COVID-19 (Parte 2)

Parte 1

99. Un video de turistas regresando a Argentina a través de Puerto Iguazú: VERDADERO

El registro en video de decenas de personas regresando a Argentina por Puerto Iguazú, colindante con Paraguay y Brasil, causó indignación en redes y fue puesto en duda en un momento en que el acceso al país estaba cerrado para extranjeros y no residentes. Pero las imágenes son ciertas.

98. Los consejos de un “médico chino” para combatir el coronavirus: ENGAÑOSO

Una publicación da una serie de recomendaciones, como tomar bebidas calientes o agua con limón, para evitar el contagio del nuevo coronavirus, y atribuye los consejos a un presunto “médico chino”. Pero la mayoría de las recomendaciones son engañosas o carecen de fundamento y la fotografía que usan no es de un médico, sino de un fotoperiodista.

97. Pulseras amarillas para quienes salgan de su casa durante la cuarentena en México: FALSO

La imagen de un supuesto comunicado del gobierno mexicano compartida en redes sociales asegura que se colocarán pulseras amarillas a los ciudadanos que salgan a la calle sin justificación durante la cuarentena para que, en caso de contagiarse del nuevo coronavirus, no sean atendidos de forma prioritaria en hospitales. El gobierno confirmó a AFP Factual que la nota es falsa.

96. Una orangutana comenzó a lavarse las manos durante la pandemia de coronavirus: FALSO

El video de una orangutana lavándose con esmero las manos circuló por redes y medios tradicionales, que aseguraban que el animal había adoptado esa medida de higiene al ver a sus cuidadores en Estados Unidos hacer lo mismo durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las imágenes se registraron en noviembre de 2019, semanas antes de que se informara sobre la existencia de un nuevo virus en China.

95. Pacientes a la intemperie en hospitales italianos: FALSO

Varias fotos en las que se ve a internados hospitalarios a las puertas de centros de salud, incluídos bebés en incubadoras, se difundieron en redes sociales asegurando que se trataba de pacientes de COVID-19 en Italia. Sin embargo, las imágenes se tomaron durante la evacuación de hospitales en Zagreb tras un sismo en marzo.

94. Los secadores de pelo o vahos de agua caliente sirven para combatir el coronavirus: FALSO

Un supuesto doctor recomienda en un video compartido más de medio millón de veces emplear un secador de cabello y hacer vahos de una vasija con agua caliente, ya que eso permite, asegura, eliminar el virus cuando está alojado en la nariz. Pero las autoridades sanitarias no recomiendan esos tratamientos y no hay pruebas de que el nuevo virus muera con las altas temperaturas.

93. Un hombre que denuncia que en España se deja morir a pacientes es médico: FALSO

Un vídeo que muestra a un hombre llorando frente a la cámara y explicando que en España se está dejando morir a gente por la falta de insumos ante la pandemia del COVID-19 ha sido compartido decenas de miles de veces en redes sociales. Varias publicaciones aseguran que se trata de un médico. Pero él no se identifica como tal y aseguró a AFP Factual que no es sanitario. También reconoció que desconocía el origen de las declaraciones en las que se basó para hacer su denuncia.

92. Una frase atribuída a Albert Camus en su novela “La Peste”: FALSO

“Lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”: esta frase se propagó por las redes como si perteneciera a la obra “La Peste”, del escritor francés Albert Camus. Pero esas palabras no aparecen en la novela y especialistas consultados por AFP Factual aseguran que el autor no escribió el fragmento.

91. Las afirmaciones de una youtuber venezolana sobre el nuevo coronavirus: ENGAÑOSO

En un video de 17 minutos colgado en sus perfiles en redes sociales y compartido decenas de miles de veces, la modelo y youtuber venezolana Ruby Demestoy hace una serie de afirmaciones sobre el nuevo coronavirus, como que fue creado en Reino Unido o que un evento en 2019 ya lo predijo. AFP Factual verificó sus afirmaciones y constató que gran parte son falsas, engañosas, o no tienen fundamentos científicos.

90. En Pekín y Shanghái no hubo casos de COVID-19: FALSO

Numerosas de publicaciones en diferentes idiomas afirman que no hubo casos del nuevo coronavirus en Pekín y Shanghái, dos de las principales ciudades de China, a pesar de que la nueva cepa surgió en otra gran urbe del mismo país. También asegura que los mercados de valores chinos no sufrieron pérdidas. Sin embargo, las autoridades sí informaron de casos de COVID-19 y fallecidos en la capital china y en Shanghái, donde se cerraron espacios públicos, y la Bolsa de Shanghái sufrió su peor caída en cinco años.

89. Un saqueo en un supermercado de Honduras durante la emergencia por coronavirus: FALSO

Un video fue compartido miles de veces con la afirmación de que el saqueo que mostraba había tenido lugar en Honduras recientemente, en el contexto del nuevo coronavirus. Sin embargo, las imágenes son de 2017.

88. La Torre Latinoamericana de Ciudad de México iluminada: FALSO

Imágenes de un edificio iluminado de rojo y simulando la sirena de una ambulancia circulan en redes desde que el gobierno federal de México declaró la emergencia sanitaria por coronavirus, asegurando que se trata de la Torre Latinoamericana, en la capital del país. Pero la imagen es del Empire State de Nueva York.

87. Una lista (más) de consejos sobre el coronavirus: ENGAÑOSO

Una cadena de WhatsApp que también ha circulado en otras redes sociales enumera recomendaciones para hacer frente al coronavirus, como mantener ambientes cálidos sin humedad y mantener las uñas cortas y las manos hidratadas. Además, asegura que los virus no son seres vivos y que el agua con jabón y el alcohol “cortan” una capa de grasa que lo rodea. AFP Factual verificó estos mensajes y la mayoría son engañosos.

86. Un informe de la televisión italiana adelantó el brote de COVID-19: ENGAÑOSO

¿Un informe emitido en 2015 por una televisión italiana demuestra que el nuevo coronavirus había sido creado en un laboratorio por el gobierno chino? El video, que habla de científicos que fabricaron una versión híbrida de un coronavirus de murciélago en China, se basó en un estudio publicado en la revista científica Nature. Pero según aclaró ésta en marzo de 2020, no existe evidencia de que ese experimento se relacione con la pandemia actual de COVID-19.

85. El peligro de usar alcohol en gel cerca del fuego

Desde mediados de marzo de 2020, circulan varios videos en los que los protagonistas realizan un experimento poniendo en un plato un poco de alcohol en gel, al que acercan una llama. Alertan así del riesgo de aplicarse este producto en las manos al momento de usar la cocina. AFP Factual explica en qué casos no resulta peligroso usar esta solución inflamable y recuerda que los expertos aconsejan lavarse las manos con agua y jabón en casa.

84. La foto de una mujer que rompió la cuarentena en Uruguay: FALSO

Una mujer que regresó a Uruguay desde el extranjero habría inclumplido la cuarentena impuesta a los viajeros que lleguen de países considerados “de riesgo” por el coronavirus, y “su foto” se compartió a toda velocidad en Facebook y WhatsApp. Sin embargo, su nombre no aparece en ningún registro y la imagen… es de Steven Tyler, vocalista del grupo Aerosmith, disfrazado de mujer en 2018.

83. La preparación de fosas comunes en Ecuador: FALSO

Ecuador se convirtió a finales de marzo en uno de los países más afectados de América Latina por la pandemia de coronavirus. En ese contexto, una foto en la que se ve a trabajadores forenses cavando fosas fue compartida asegurando que era en Guayaquil para las víctimas del COVID-19 en Ecuador. Pero la foto se tomó en México en 2018.

82. Fotos de entierros de víctimas del coronavirus en fosas comunes en Ecuador: FALSO

Ante el aumento de casos de coronavirus en Ecuador, otra foto que supuestamente corresponde al entierro de personas en una fosa común de Guayaquil se compartió miles de veces. Pero la imagen es de 2016.

81. Un saqueo a un supermercado durante la cuarentena en México: FALSO

Un video de un saqueo a un supermercado circula desde el 22 de marzo como si los hechos hubieran ocurrido recientemente en Veracruz. Sin embargo, la secuencia se filmó en enero de 2017, durante unas protestas por el aumento del precio de la gasolina.

80. Las autoridades de Perú recomendaron el jengibre contra el COVID-19: FALSO

Un supuesto comunicado firmado por el Ministerio de Salud de Perú junto a la Organización Mundial de la Salud circula en redes sociales recomendando masticar jengibre para tratar el COVID-19. Sin embargo, ambas autoridades sanitarias negaron haber publicado dicho documento, y no existen evidencias respecto a las propiedades del jengibre sobre el nuevo coronavirus.

79. Una fórmula a base de alcohol y vinagre permite realizar un desinfectante casero: FALSO

Ante la fuerte demanda y escasez de geles antibacteriales, decenas de miles de usuarios compartieron en redes sociales una receta para realizar un desinfectante “natural” y “casero” a base de vinagre, alcohol, cáscara de cítricos y hojas de romero. Pero, según expertos consultados por la AFP, estos productos no son tan eficaces como el gel antibacterial y tampoco se ajustan a las recomendaciones para la desinfección de manos de la OMS.

78. Fumigarán México con una sustancia venenosa contra el coronavirus: FALSO

Un mensaje que circula en redes sociales afirma que en México se fumigará una sustancia venenosa para el ser humano para erradicar el nuevo coronavirus. La Secretaría de Salud de México desmintió esa información.

77. Una vacuna contra el COVID-19, fabricada en Estados Unidos: FALSO

Una imagen miles de veces en varios idiomas afirma que en Estados Unidos se creó una vacuna que puede curar el nuevo coronavirus y que hay “millones de dosis” listas. Pero lo que se muestra es un kit de diagnóstico del COVID-19 desarrollado por una compañía surcoreana.

76. Leones patrullan por las calles de Rusia para que la gente se quede en casa: FALSO

Publicaciones compartidas decenas de miles de veces en varios idiomas aseguran que Rusia liberó cientos de leones en las calles del país para mantener el orden y a las personas en sus casas y evitar la propagación del nuevo coronavirus. Pero la imagen que muestran como prueba fue tomada en Sudáfrica en 2016.

75. Sobre la propagación del coronavirus cuando se canta en los balcones

Según una ilustración compartida miles de veces, los médicos chinos que viajaron a Italia a ayudar a combatir el COVID-19 dijeron que salir a cantar y aplaudir a los balcones es “la forma más rápida de contagiarse”. Pero no hay registros de declaraciones en este sentido por parte de la delegación enviada por Pekín a Italia, y expertos coinciden en que la probabilidad de un contagio a esa distancia es remota.

74. Las sanitarias españolas criticando a los votantes de Pedro Sánchez: FALSO

Una imagen de unas trabajadoras sanitarias haciendo un corte de manga se compartió en redes sociales con un mensaje contra quienes las apoyan por su lucha contra el coronavirus y votaron a Pedro Sánchez en las últimas elecciones en España. La fotografía, usada también en Francia contra Emmanuel Macron, es de sanitarias francesas y se sacó de contexto.

73. Una fotografía de ataúdes de víctimas del coronavirus en Italia: FALSO

Una imagen se compartió decenas de miles de veces como si mostrara los féretros de víctimas del COVID-19 en Italia. Sin embargo, fue captada en 2013 por un fotógrafo de la AFP que registró los ataúdes de migrantes muertos tras un naufragio frente a las costas italianas.

72. Tomar mate evita el contagio del nuevo coronavirus: FALSO

Una publicación en Facebook asegura que debido al consumo de agua caliente, tomar mate, una infusión popular en el sur de Sudamérica, es “una gran ayuda” para no infectarse con el COVID-19. Pero la temperatura del agua no tiene efecto en el virus, y compartir la bombilla con que se toma contribuye a pasárselo.

71. El eucalipto previene y elimina el nuevo coronavirus: FALSO

Publicaciones compartidas por miles de usuarios en redes sociales aseguran que emplear eucalipto ayuda a prevenir y eliminar el nuevo coronavirus. Pero las autoridades sanitarias de Estados Unidos y expertos consultados por AFP Factual señalaron que no es ni un método de prevención ni una cura, aunque ayude a atenuar algunos síntomas de la enfermedad.

70. Las mascarillas caseras, consideradas “mejor que nada” por autoridades sanitarias de salud

Con la propagación del nuevo coronavirus y la escasez de cubrebocas, han florecido tutoriales para hacerlos en casa con tela. Las autoridades advirtieron en un primer momento de su poca efectividad para frenar el contagio, pero varias cambiaron después su postura y consideraron que su uso es mejor que nada, aunque no reemplazan los gestos barrera.

69. El remedio para el COVID-19 que difundió Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuiteó el 22 de marzo una serie de artículos sobre el coronavirus, entre los que uno decía contener el “remedio” y “antídoto” para el COVID-19. Las autoridades sanitarias consultadas por AFP Factual aseguraron que esos ingredientes no representan una cura, aunque algunos puedan tener un efecto expectorante.

68. Putin hizo una advertencia a los países que crearon el coronavirus: FALSO

Un video del presidente ruso, Vladimir Putin, compartido más de 300.000 veces supuestamente muestra un discurso donde lanza una advertencia a los países que “crearon” el nuevo coronavirus. Pero los subtítulos que se le adjudicaron al discurso en realidad no corresponden al verdadero mensaje del mandatario en el acto que, en realidad, tuvo lugar en 2016.

67. Un monje predijo la pandemia de coronavirus en 2013: FALSO

Publicaciones compartidas cientos de miles de veces aseguran que un monje presente en la plaza de San Pedro durante la elección del papa Francisco en 2013 predijo ya entonces la actual pandemia. Pero el video del monje se grabó en realidad en la ciudad española de Valencia en 2020.

66. Una foto de camiones militares transportando ataúdes en Italia: VERDADERA

Una fotografía registró el momento en que una fila de camiones militares transportaba ataúdes de muertos con coronavirus en la ciudad italiana de Bérgamo. Aunque algunos usuarios la pusieron en duda, la imagen y el contexto son verdaderos.

65. La foto de un entierro por el coronavirus en Italia: ENGAÑOSO

Varias publicaciones compartidas miles de veces utilizan una fotografía de un entierro en Irán para ilustrar una información sobre los estragos que causa la COVID-19 en Italia, uno de los países más afectados en el mundo. Los datos que aportan sí son certeros: el país europeo informó de 368 muertos con coronavirus en 24 horas el 15 de marzo.

64. Las vacunas contra el coronavirus en animales muestran que el COVID-19 no es una enfermedad nueva: FALSO

Varias publicaciones compartidas miles de veces en Facebook afirman que el causante de la COVID-19 no es un coronavirus nuevo y, para demostrarlo, muestran un frasco de vacuna contra el coronavirus bovino. Sin embargo, los coronavirus que afectan al ganado o a los caninos son diferentes de la nueva cepa del virus que afecta a los humanos.

63. Respirar aire caliente mata al nuevo coronavirus: FALSO

Un video de YouTube reproducido más de 18.000 veces explica que el aire caliente, que podría conseguirse en un sauna o con un secador de pelo, puede matar al nuevo coronavirus. Pero expertos consultados y la OMS dicen que no hay evidencias que respalden el tratamiento del COVID-19 con calor.

62. Una científica española dijo que Cristiano Ronaldo y Messi deben buscar la cura del coronavirus: FALSO

Según un meme compartido en redes más de 200.000 veces en español, además de en otros idiomas, una “científica española” dijo que, debido a sus altos ingresos, los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi deberían encontrar la cura del coronavirus. Pero la fotografía que adjuntan es de una exministra española, y no hay registros de tales declaraciones por parte de ninguna científica.

61. Las radiografías de un paciente de 28 años con COVID-19

AFP Factual consultó con médicos especialistas para saber si dos radiografías compartidas más de 70.000 veces en redes sociales eran compatibles con la evolución de la neumonía en un paciente con COVID-19 de 28 años, como afirmaban las publicaciones.

60. La plata coloidal previene y cura el nuevo coronavirus: FALSO

Diferentes publicaciones en redes sociales aseguran que consumir plata coloidal, unas partículas de plata en líquido, puede prevenir y tratar el nuevo coronavirus. Pero esta sustancia no solo no es efectiva contra ninguna enfermedad sino que, además, autoridades sanitarias advierten de sus efectos secundarios.

59. Un vagón de tren con la inscripción “COVID-19”: FALSO

La imagen de un vagón de tren de mercancías con la inscripción “COVID-19” generó inquietud entre los usuarios de redes sociales. ¿Es una muestra de que el nuevo virus se contagió a propósito? El fabricante de estos vagones en Estados Unidos aseguró que la imagen fue manipulada, ya que ninguno de los vehículos lleva tal código.

58. El producto Glade decía antes del brote actual que era eficaz contra el nuevo coronavirus: ENGAÑOSO

Un video que circula en redes sociales muestra cómo en la etiqueta de un producto para eliminar olores se menciona que sirve para el “coronavirus humano” y advierte que es anterior a la aparición de la actual pandemia. Sin embargo, aún no se han realizado estudios para demostrar su efectividad en el COVID-19, una nueva cepa de los coronavirus.

57. El COVID-19 sigue un patrón de brotes virales y se repite cada 100 años: FALSO

Una imagen compartida miles de veces en Facebook afirma que la pandemia del nuevo coronavirus se ajusta a un patrón de brotes virales que ocurre cada 100 años. Algunas entradas mencionan la peste de Marsella como inicio del ciclo. Pero las publicaciones contienen datos inexactos acerca de otros contagios históricos e ignoran epidemias que no responden a ese patrón. Expertos aseguraron a la AFP que, aunque algunos virus tienen una naturaleza estacional, no se puede afirmar que los brotes virales sucedan una vez cada siglo.

56. Los rusos preparan carros con productos básicos por la crisis del coronavirus: FALSO

“En Rusia los supermercados preparan carros con las necesidades básicas para así evitar que la gente acapare todo y se lleve cientos de cosas, todo esto por el COVID-19”, aseguran publicaciones que circulan desde el 18 de marzo de 2020 en redes sociales. Aunque las fotos son auténticas, se trató de una operación especial que tuvo lugar por única vez en un solo comercio ruso.

55. El nuevo coronavirus fue creado por el Instituto Pasteur: FALSO

Una publicación compartida alrededor de mil veces en Facebook asegura que el nuevo coronavirus fue creado en 2003 por el Instituto Pasteur de Francia, del cual dice que tiene la patente, además de otras afirmaciones que señalan que la enfermedad fue inducida. Aunque la institución tiene una patente de coronavirus de 2004, no se trata del virus causante del COVID-19. De hecho, que se presenten patentes de virus, no significa que se hayan creado en laboratorio.

54. Un comunicado del Ministerio de Salud de Perú con sugerencias de limpieza: FALSO

Un supuesto comunicado del Ministerio de Salud peruano circula al menos desde el 12 de marzo dando sugerencias de limpieza e higiene frente a la pandemia del nuevo coronavirus, como no sacudir superficies ni barrer con escobas. La secretaría desmintió que haya emitido esta nota, que tampoco aparece en sus cuentas oficiales.

53. Médicos chinos fueron a Italia a ayudar en la lucha contra el coronavirus: VERDADERO

Varias publicaciones en redes sociales muestran fotos de un grupo de personas delante un avión, utilizando mascarillas tapabocas, y aseguran que son expertos chinos que viajaron a Italia para apoyar a las autoridades en la lucha contra la pandemia de coronavirus. Aunque hay quien lo pone en duda, es real: el país asiático envió una delegación y toneladas de material médico. Las mismas imágenes circularon afirmando que entre los enviados también había galenos de Cuba, algo incorrecto ya que el país aún no había tomado una decisión al respecto.

52. Un espectáculo aéreo de la fuerza aérea italiana para “dar ánimos”: ENGAÑOSO

Un video en el que se ve una coreografía aérea en la que se dibujan los colores de la bandera italiana en el cielo mientras se oye la melodía de Nessun Dorma se ha compartido desde mediados de marzo con la afirmación de que el espectáculo buscaba “dar ánimos” a la población frente a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la coreografía aérea se realizó en 2019, antes de la aparición del virus.

51. El presidente mexicano recomendó abrazarse después de la declaración de pandemia: ENGAÑOSO

Un video en el que Andrés Manuel López Obrador dice que “no pasa nada” por abrazarse pese al nuevo coronavirus ha sido compartido miles de veces con la afirmación de que lo dijo después de la declaración de pandemia por parte de la OMS. El mandatario sí pronunció esas palabras en conferencia de prensa, pero fue días antes de que se decretara la pandemia.

50. Una cadena de supermercados abre de 7H00 a 8H00 para los mayores de 60 años en España: ENGAÑOSO

Un cartel anunciando que los supermercados Carrefour abren en exclusiva para los mayores de 65 años de 07h00 a 08h00, como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus, circula desde el 15 de marzo generando confusión entre los usuarios. Muchos creen que es en España y algunos denuncian que es falso. Pero el cartel corresponde a las tiendas de Argentina. En España, los establecimientos de la cadena tienen un horario preferencial para esa franja de edad es de 9h00 a 10h00, solo en Madrid.

49. “Coronavirus. El inicio de la epidemia”, es una película surcoreana estrenada en 2013: ENGAÑOSO

Diversas publicaciones muestran la foto de un DVD de una película que se llamaría “Coronavirus. El inicio de la epidemia” y aseguran que se estrenó en 2013. La imagen que muestran corresponde en realidad a un filme titulado “Virus” en español que habla de una mutación de la gripe aviar A (H5N1) que se extendió por varios países desde 2003.

48. El antiviral cubano Interferón Alfa 2B es una vacuna y la cura para el COVID-19: ENGAÑOSO

Numerosas publicaciones señalan que el Interferón Alfa 2B es un medicamento cubano usado en China para curar el COVID-19 y otras indican que es una vacuna contra el nuevo coronavirus. En realidad, es un antiviral (y no una vacuna), que produce la planta Chang Heber en China a partir de tecnología cubana. Sí se usa en tratamientos contra el COVID-19 pero todavía se evalúa su efectividad.

47. La Fuerza Aérea de Uruguay rociará desinfectante en las calles: FALSO

Y tampoco ocurrirá en Argentina, ni en Venezuela, ni en Honduras, ni en Puerto Rico, por donde también circuló un mensaje que dice: “Esta noche a partir de las 11:00 pm nadie podrá estar en la calle[…] 5 helicópteros de la Fuerza Aérea pulverizarán desinfectante como parte del protocolo para erradicar el Coronavirus”. El Ministerio de Defensa de Uruguay y el gobierno puertorriqueño desmintieron la alerta.

46. Ladrones se disfrazan de personal sanitario para entrar a casas a robar: FALSO

El mensaje ha circulado por varios países de América Latina, pero surgió en España: hay “ladrones disfrazados de médicos, enfermeros o miembros de Cruz Roja” que acuden a domicilio “diciendo que les han enviado para hacer pruebas de Coronavirus”. Autoridades de Uruguay, Chile, Argentina, Perú y España advirtieron que no tienen registros sobre tal situación.

45. Cristiano Ronaldo decidió convertir sus hoteles en hospitales: FALSO

Numerosas publicaciones y medios de comunicación en varios idiomas informaron, sin citar fuentes, que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo pondrá a disposición sus hoteles para que sean atendidos los enfermos de COVID-19 en Portugal. La cadena hotelera dijo que la información es “errónea” y el delantero de la Juventus no ha publicado nada al respecto en redes sociales.

44. Una multitud agolpada a las puertas de un supermercado por la crisis del coronavirus: FALSO

Un vídeo compartido miles de veces en varios idiomas muestra una multitud entrando en avalancha en un supermercado. Las publicaciones lo relacionan con la crisis creada por la pandemia de coronavirus pero, en realidad, se remonta a una jornada de descuentos en un supermercado en 2011 en Alemania.

43. El nuevo coronavirus permanece nueve horas en el asfalto: NO HAY CERTEZA

Un mensaje atribuido a un médico italiano recomienda usar un único par de zapatos y dejarlos fuera de casa para evitar la propagación del nuevo coronavirus, ya que este sobrevive “durante 9 horas en el asfalto”. Sin embargo, los expertos no tienen certeza todavía respecto al tiempo de supervivencia del virus fuera del cuerpo humano y en determinadas superficies.

42. Tom Hanks recibió a ‘Wilson’, la pelota de “Náufrago”, durante su cuarentena: FALSO

En Facebook, Twitter e Instagram circuló una foto del actor estadounidense Tom Hanks sosteniendo una pelota de voleibol que, según los mensajes, fue un regalo del personal del hospital en el que se encontraba ingresado con COVID-19. La bola imitaría a ‘Wilson’, nombre con el que el personaje de Hanks en la película “Náufrago” bautizaba a una pelota de voleibol con la que hablaba en la isla desierta en la que se encontraba. Pero se trata de un montaje salido de un portal satírico.

41. Hacer gárgaras con agua caliente y sal elimina el coronavirus: FALSO

Publicaciones compartidas más de 35.000 veces difunden que el nuevo coronavirus, antes de llegar a los pulmones, permanece en la garganta durante cuatro días y que se puede eliminar haciendo gárgaras con agua caliente con sal o vinagre. Pero estos consejos son falsos y no tienen ninguna incidencia probada en la eliminación del nuevo virus.

40. Sobre la efectividad de las máscaras cubrebocas y su modo de uso

Varias publicaciones explican que las máscaras cubrebocas deben usarse con la faz colorida hacia el exterior si la persona que lo lleva está infectada, mientras que una persona sana debe llevarla con la parte blanca hacia fuera. Las autoridades de salud enfatizan que la única forma correcta de llevarlas con el lado de color hacia fuera y que no es necesario que una persona sana la lleve para evitar el contagio.

39. El coronavirus se puede curar con agua de ajo: FALSO

Publicaciones en varios idiomas han sido compartidas miles de veces con la afirmación de que el nuevo coronavirus «se puede curar» bebiendo agua hervida con ajo. Pero las autoridades sanitarias internacionales no han identificado ningún tratamiento específico para la enfermedad.

38. China venció el nuevo coronavirus: ENGAÑOSO

«ATENCIÓN: CHINA ESTÁ DE FIESTA TRAS VENCER EL CORONAVIRUS. Se acabó”, dicen decenas de publicaciones en redes sociales. Sin embargo, en China aún se contabilizan más de 80.000 personas infectadas, aunque este 13 de marzo se registró la cifra más baja de nuevos contagios.

37. Té de hinojo, hígado de res y una dieta alcalina para prevenir el coronavirus: ENGAÑOSO

Una lista de consejos atribuida a científicos del TEC de Monterrey, una universidad privada mexicana, difunde consejos para prevenir contagios por el nuevo coronavirus. Pero la institución educativa desmintió la autoría del mensaje y la mayoría de consejos no tienen sustento científico.

36. La gripe y el coronavirus son lo mismo: FALSO

A pesar de tener síntomas similares, es un error pensar que la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus (COVID-19) no es más que una gripe, como afirman publicaciones ampliamente difundidas en redes sociales. Al parecer, es más mortal; puede afectar a grupos más amplios de pacientes cuando es grave y no existe una vacuna, advierten expertos.

35. El video de un violento operativo policial: FALSO

Un video en el que se ve a policías en un violento operativo en el metro circula en redes sociales como si fuera en China por el nuevo coronavirus. La secuencia es real, pero fue grabada durante las protestas en Hong Kong en 2019.

34. La vitamina C protege del nuevo coronavirus: FALSO

Varias publicaciones recomiendan consumir vitamina C bebiendo agua tibia con limón para fortalecer el sistema inmunológico y combatir así el nuevo coronavirus. Pero, según expertos consultados por la AFP, es falso: hasta el momento, la mejor manera de protegerse del virus es respetando las recomendaciones de higiene de las autoridades sanitarias y aislarse en caso de tener síntomas.

33. Una lista con consejos basada en “nuevos estudios del coronavirus”: ENGAÑOSA

Una lista que menciona los síntomas del COVID-19 y explica formas de prevenirlo fue compartida miles de veces en redes sociales y WhatsApp desde febrero. AFP entrevistó a especialistas y comparó esta lista con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La gran mayoría de estos consejos se basan en afirmaciones falsas o sin fundamento.

32. El video de un caso de coronavirus en México (o Argentina, o Ecuador, o Chile…): FALSO

Un video en el que unos médicos atienden de emergencia a un paciente que supuestamente contrajo el nuevo coronavirus ha sido compartido con la afirmación de que fue grabado en un hospital de México, Argentina, Ecuador, República Dominicana, Paraguay y Chile. La secuencia, en realidad, fue tomada el 18 de febrero en Tegucigalpa, y se trataba de un presunto caso de COVID-19 ya descartado.

31. La cloroquina procede del árbol de la quina y es clave para curar el covid-2019: FALSO

Numerosos usuarios señalaron en redes que el árbol de la quina, presente en el escudo nacional de Perú, es la base para la producción de la cloroquina, “el medicamento que podría curar” el COVID-19. Pero la cloroquina, un compuesto sintético, no procede de este árbol, y su eficacia, anunciada por científicos chinos, no está suficientemente probada.

30. El papa Francisco está “contagiado de coronavirus”: FALSO

Varias publicaciones en redes sociales aseguraron que el papa Francisco fue diagnosticado con el nuevo coronavirus. Sin embargo, el Vaticano informó el 3 de marzo que el pontífice sólo sufrió un resfriado y un periódico italiano informó que había dado negativo al test para detectar el nuevo coronavirus.

29. La canciller dijo que los bolivianos no pueden contagiarse: FALSO

“El coronavirus no nos puede dar a nosotros, porque no somos chinos”, habría dicho Karen Longaric, canciller de Bolivia, según un supuesto titular del diario El Deber, que circula como captura de pantalla. AFP Factual solo encontró registros de esa frase en una página de memes y hay diferencias gráficas y de estilo con publicaciones recientes del periódico.

28. Una pareja de ancianos con síntomas del nuevo coronavirus en Venezuela: FALSO

Un mensaje que circula en redes sociales desde inicios de marzo muestra a dos ancianos convalecientes supuestamente en un hospital de Puerto Ordaz, en Venezuela, con los síntomas del nuevo coronavirus. Sin embargo, las fotos fueron tomadas en República Dominicana en septiembre de 2019, antes del descubrimiento del virus.

27. El nivel de dióxido de azufre aumentó en Wuhan por la cremación de cuerpos: FALSO

Varias imágenes de un mapa fueron compartidas miles de veces en español asegurando que muestran unos índices de dióxido de azufre elevados sobre la ciudad de Wuhan. Para algunos usuarios, esto sería una demostración de una “cremación de cuerpos” en el epicentro del nuevo coronavirus. Pero el mapa es una previsión de emisiones de gases, no un registro actual o en tiempo real.

26. Aguantar la respiración para detectar y evitar el nuevo coronavirus: FALSO

Un mensaje compartido en redes sociales recomienda beber “sorbos de agua cada 15 minutos” para prevenir el contagio del nuevo coronavirus; y sugiere aguantar la respiración al menos 10 segundos para saber si se está infectado. La OMS y especialistas consultados por la AFP refutan estas teorías.

25. Un perro dio positivo por coronavirus: VERDADERO

La noticia de que un perro dio positivo en las pruebas por el nuevo coronavirus fue puesta en duda en las redes sociales. Algunos usuarios sostenían que se trataba de un coronavirus propio de los canes. Si bien es cierto que existe un coronavirus canino que provoca síntomas diferentes al covid-19, el perro en cuestión, que vive en Hong Kong, había dado positivo para la cepa de coronavirus surgida en Wuhan.

24. Los Simpsons predijeron el nuevo coronavirus: FALSO

Una publicación afirma que en 1993 Los Simpson predijeron el brote del nuevo coronavirus. El contenido incluye tres imágenes de un capítulo de ese año sobre un virus ficticio de origen japonés y un cuarto fotograma transmitido en 2010, que fue manipulado para llevar el cartel “corona virus”.

23. Las autoridades sanitarias de EEUU recomiendan afeitarse para evitar contagios: ENGAÑOSO

Publicaciones compartidas miles de veces afirman que las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron no tener vello facial para evitar los contagios del nuevo coronavirus. En muchos casos, se apoyan en una infografía sobre la adherencia de las mascarillas en función del tipo de barba y bigote. Pero este gráfico es del año 2017, está dirigido a quienes necesitan tapabocas en su trabajo y las autoridades no recomiendan su uso para la población en general.

22. Infectan a un mono con coronavirus para buscar una cura: ENGAÑOSO

Se han compartido en redes imágenes que supuestamente muestran a un mono siendo infectado con “coronavirus” para un experimento de laboratorio. Si bien es cierto que científicos de Estados Unidos adelantaron pruebas con estos animales para buscar una cura para el covid-2019, la foto compartida corresponde a un video grabado antes del estallido de la epidemia.

21. El mapa de los viajes de los habitantes de Wuhan: ENGAÑOSO

Según varias publicaciones, un mapamundi en el que se ven numerosas líneas rojas cruzando todos los continentes muestra las salidas de 60.000 habitantes de Wuhan antes de que la ciudad, brote de la epidemia de COVID-19, quedara aislada. El mapa en realidad se elaboró en 2012 y muestra rutas de vuelos por todo el mundo.

20. Sobre las formas de transmisión del nuevo coronavirus

¿El virus puede mantenerse vivo en paquetes enviados por correo? ¿Se puede transmitir a través de las mascotas, o durante el embarazo o por la leche materna? Varios bulos sobre la transmisión del nuevo coronavirus circularon en redes. Algunas sí son ciertas pero otras, no.

19. Un video muestra cómo la policía china detiene a un conductor infectado con el nuevo coronavirus: ENGAÑOSO

Un video en el que se ve un impactante dispositivo policial en el que se detiene a un conductor con síntomas de estar infectado del nuevo coronavirus ha sido compartido como si se tratara de un verdadero arresto. En realidad, era un simulacro realizado por la policía de Henan Tongbai junto a equipos de emergencia.

18. Una mujer con coronavirus escupe a los botones de un ascensor: SIN REGISTRO

Un video en el que se ve a una mujer escupiendo sobre los botones de un elevador fue compartido en redes sociales con mensajes que afirman que estaba esparciendo intencionalmente el nuevo coronavirus. El video es real pero la mujer, que fue detenida por la policía, y que reconoció haber escupido a propósito, no tenía síntomas de la enfermedad.

17. La Corte Suprema de Argentina pidió no compartir mate para evitar contagios: ENGAÑOSO

A mediados de febrero, el mate, la tradicional infusión sudamericana, quedó bajo la mira en redes sociales, donde los usuarios aseguraban que la Corte Suprema de Justicia Argentina había recomendado no compartir esta bebida, una práctica habitual. Efectivamente, la Corte incluyó esta medida en una serie de consejos para prevenir el contagio del nuevo coronavirus, pero en un documento dirigido a los empleados del Poder Judicial y no “a la ciudadanía” en general.

16. Un tejado infestado de murciélagos, fuente del nuevo coronavirus: FALSO

Una grabación en la que se ve a decenas de murciélagos salir volando de un tejado ha sido presentada como “la fuente principal de coronavirus”. Pero el video está en línea desde 2011 y se filmó en Miami, en Estados Unidos.

15. Cuerpos de víctimas del nuevo coronavirus en Wuhan: ENGAÑOSO

Desde mediados de febrero circula en redes sociales un video que, según quienes lo comparten, muestra los “miles de cuerpos” de “víctimas” del nuevo coronavirus en las calles de Wuhan. Pero las imágenes en realidad fueron grabadas en Shenzhen, otra ciudad china, y muestran a personas que parecen estar durmiendo a la intemperie.

14. Una pareja en un crucero en cuarentena recibió vino con un dron: ENGAÑOSO

Una pareja australiana que se encontraba en el crucero puesto en cuarentena frente a las cosas de Japón debido a los casos de coronavirus a bordo, pidió una botella por dron, según diferentes artículos y publicaciones. No fue así: se trató de una broma que gastaron durante su espera en la embarcación.

13. Una pareja de ancianos se despide tras contraer el nuevo coronavirus: ENGAÑOSO

A principios de febrero empezó a circular un video en el que se ve a una pareja de ancianos en un hospital dándose la mano. Según muchas de las publicaciones que lo compartieron, el matrimonio se despide “al enterarse que tienen coronavirus”. Pero no hay registros de que ninguno de ellos fuera víctima de esta epidemia. Según la información difundida por el hospital, sufrían otras enfermedades.

12. Una plaga de cuervos en Wuhan: ENGAÑOSO

Un video en el que se ve una bandada de cuervos sobrevolando un estacionamiento y posándose sobre los automóviles circula como si se hubiera sido grabado en Wuhan, donde surgió el nuevo coronavirus. Pero las imágenes fueron registradas en un centro comercial del estado de Washington, en Estados Unidos.

11. Pasajeros con tapabocas en Ushuaia: VERDADERO

Imágenes en las que se ve a pasajeros con rasgos asiáticos con máscaras de protección en el aeropuerto de la ciudad argentina de Ushuaia fueron compartidas con mensajes de alarma e indignación por la falta de controles sanitarios. Las autoridades de Salud argentinas afirmaron que se aumentaron las medidas de control debido a la epidemia de covid-2019, pero que no se realizan controles a cada pasajero que llega.

10. Otra bandada de cuervos en Wuhan: ENGAÑOSO

Un video con cientos de miles de reproducciones afirma mostrar una bandada de cuervos en una solitaria calle de Wuhan, epicentro del brote por el nuevo coronavirus. Las imágenes en realidad provienen de otra ciudad china, Xining, situada a más de 1.600 kilómetros de Wuhan.

9. Productos desinfectantes demuestran que el nuevo coronavirus ya existía: ENGAÑOSO

Algunos usuarios señalaron que productos desinfectantes de las marcas Lysol, Pinol y Dettol indican en sus informaciones que pueden eliminar el “coronavirus humano” o el “SARS coronavirus”. Una muestra, según ellos, de que el brote surgido en Wuhan corresponde a un virus que ya existía. Pero los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar distintas enfermedades. La efectividad de estos productos aún no pudo probarse con la nueva cepa.

8. Videos de cerdos enterrados vivos por el coronavirus: FALSO

Una serie de grabaciones en las que se ve cómo se sacrifica a decenas de cerdos circularon en redes sociales con textos que aseguran que los animales eran sospechosos de portar el nuevo coronavirus. Pero los videos ya estaban en internet antes de la epidemia por el covid-2019.

7. El Gobierno chino busca la aprobación de la Corte Suprema para matar a pacientes del coronavirus: NO HAY REGISTROS

Un artículo en inglés afirma que China busca la aprobación de un tribunal para matar a 20.000 pacientes de coronavirus, un titular reproducido por usuarios en redes sociales. La nota procede de una página que ya difundió desinformaciones en el pasado y en el portal de la Corte Suprema Popular de China no hay registros sobre esos planes.

6. Cancelan la Feria de San Marcos, en México, por el nuevo coronavirus: FALSO

A finales de enero empezaron a circular entradas que alertaban que la Feria Nacional de San Marcos, una de las más antiguas e importantes de México, había sido cancelada debido a la epidemia por coronavirus. El origen de la desinformación fueron portales satíricos y humorísticos, cuyos artículos se tomaron por ciertos.

5. Una foto con una calle llena de víctimas del coronavirus: FALSO

La imagen de una calle en la que hay decenas de personas tiradas en el suelo se compartió asegurando que se trataba de personas enfermas por el covid-2019. La fotografía en realidad se tomó en Alemania en 2014, durante un acto para recordar a las víctimas de un campo de concentración nazi.

4. Beber agua tibia ayuda a prevenir el contagio de coronavirus: FALSO

Mantener la garganta húmeda sería un método para evitar el contagio del coronavirus, según numerosas publicaciones en redes sociales que citan a menudo al “Departamento” o al “Ministerio de Salud de Canadá”. Las autoridades sanitarias de ese país, llamadas Health Canada, no incluyen ese consejo en su web y rechazaron haberlo hecho. Tampoco la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomienda como medida preventiva.

3. La fundación de Bill Gates predijo en 2019 la actual epidemia de coronavirus: ENGAÑOSO

La fundación de Bill Gates, el Foro Económico Mundial y representantes de la industria farmacéutica predijeron en 2019 la actual epidemia de coronavirus, según varias publicaciones que se basan en un evento organizado en octubre de 2019 por el Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins. Pero ese evento consistió en un simulacro de respuesta a una pandemia ficticia de coronavirus, con características diferentes a la del covid-2019.

2. El nuevo coronavirus fue creado y patentado en Estados Unidos: FALSO

Múltiples publicaciones se basaron en dos patentes para asegurar que el nuevo coronavirus había sido creado y registrado en Estados Unidos. Pero las patentes señaladas como prueba corresponden al Síndrome Respiratorio Agudo Severo SARS-CoV que surgió en la provincia china de Guangdong en 2002-2003, y a una forma atenuada de otro coronavirus.

1. Imágenes del mercado chino en el que surgió el nuevo coronavirus: FALSO

Un video de un mercado en el que se venden todo tipo de animales, vivos y muertos, fue compartido asegurando que era la feria de Wuhan de la que surgió la nueva cepa de coronavirus a finales de 2019. Las imágenes corresponden en realidad a un mercado en Indonesia.

Vía