Bear McCreary es uno de los compositores más requeridos de la exitosa programación televisiva actual. Compuso los temas para Da Vinci’s Demons, Outlander, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. y quizás su más famoso opus, The Walking Dead. Además escribió la partitura de 10 Cloverfield Lane y a fin de año estrena el nuevo video juego de God of War. Acá un charla con el músico en Comic-Con de San Diego.