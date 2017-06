10 consejos creativos para conseguir trabajo

Si tienes algo de suerte y conseguiste una entrevista, y tenés listo tu curriculum vitae y carta de presentación, podría ser el momento de subir la apuesta. Les consultamos a usuarios de ambos lados del proceso de contratación sus trucos más memorables al aplicar para un trabajo. A continuación 10 historias de personas creativas que se esforzaron con sus aplicaciones, y lograron el trabajo deseado:

1 – Dorar la píldora

“Un candidato presentó una solicitud, pero no lo llamamos para una entrevista. Por lo que envió un pastel a la dirección de recursos humanos. En glaseado rojo brillante escribió la siguiente frase: ‘Sólo pido una entrevista’. ¡Y se la dimos!” – Josh Haber, gestor de RRHH en All Set.

2 – Mostrar la mercancía

“Apliqué a una agencia digital sin ningún tipo de experiencia en agencias, y sabía que era una candidata débil. Después de la entrevista telefónica, la compañía me pidió una muestra de escritura. Yo sabía que mi pasado escribiendo proyectos era muy técnico y aburrido; no le hacía justicia a mi habilidad para escribir. En su lugar, me tomé unas horas e investigué uno de los clientes de la agencia, y escribí un blog para ellos. Les di los derechos del blog, y les dije que podrían hacerlo público me contrataran o no. Me dieron el trabajo.” – Christina Oswald, analista de marketing en una agencia digital.

3 – Darse una vuelta

“Me ofrecieron tres trabajos diferentes en el mismo momento. Identifiqué unas pocas empresas que parecían buenas candidatas; pasé y pedí ver al encargado; les mostré modelos de mi trabajo. Años después, contraté un pasante en el acto cuando se dio una vuelta en busca de una posición.”- Paul Entin, presidente de EPR Marketing

4 – Conectar

“Cuando terminé la universidad, tenía muchas ganas de trabajar para Office Depot, pero no logré conseguir una entrevista con la oficina corporativa. Lo intenté durante meses a través de los canales habituales, pero no tenía ninguna suerte. Entonces, estaba por cenar y vi a alguien usando una camisa de Office Depot en la mesa de al lado. Me acerqué y le conté que amaba la compañía y que quería trabajar para ellos. Dijo que no trabajaba en recursos humanos, pero que iba a conectarme con alguien que podría ayudarme. Le dio mi número a la mañana siguiente, y tuve una entrevista poco después.”- Amy Cooper Hakim, consultor ejecutivo y fundador de The Cooper Strategic Group

5 – Un pie en la puerta

“No estaba contento con mi trabajo, y renuncié. Sólo me quedaban USD 200, cuando fui a un evento de gala. Subastaban una pasantía para el puesto de asistente de producción con una oferta mínima de USD 75. No podía permitirmelo, así que mi novio pujó por mí, y ganó. Empecé la pasantía en el departamento de marketing de eventos y patrocinio, luego de haber hablado con el equipo interno y pedir que me cambiaran al departamento que siempre quise. Mi nuevo papel reportaba al vicepresidente de marketing de eventos en América del Norte: había logrado mi pasantía soñada. Me quedé con la compañía durante cuatro años, en varios puestos.”- Leyla Arsan, directora de estrategia en Lotus Marketing Services

6 – Dar una buena impresión

“Estaba trabajando como actriz haciendo comerciales, y realmente quería un trabajo haciendo un anuncio de autos. Descubrí que una empresa estaba contratando, así que les envié una foto mía con mi coche, junto con una nota de lo mucho que lo quería. También fui a una entrega de premios donde la empresa estaba siendo homenajeada, y me senté en su mesa. Si bien al principio no obtuve el trabajo, me contrataron después de usar otra actriz que no funcionó, porque me destaqué de la multitud.”- Julie Austin, directora general de Creative Innovation Group.

7 – Decirlo con una canción

“La empresa ya había estado considerando algunos candidatos, y yo sabía que tenía que hacer algo rápidamente para destacar. Así que el día que me enteré de la apertura, me fui a casa en mi hora de almuerzo y escribí una canción sobre la empresa, y la subí a YouTube para presentar con mi solicitud. La compartí con un amigo que ya trabajaba allí, y él la mostró en la reunión semanal de la empresa. Presenté mi curriculum vitae y carta de presentación esa noche, me entrevistaron en los siguientes días, y conseguí el trabajo. Canté la canción en vivo en la oficina después que me contrataron.” – Arielle LaGuette, cantautor y ejecutivo de cuentas en Favor.

8 – Actualizar tus materiales

“No tenía ninguna experiencia en el papel que quería, así que decidí optar por un súper CV. Era despojado y minimalista en el formato, pero usé una foto casual de negocios en la cabecera superior. Entonces compré una cubierta personalizada, como una tapa de un cuaderno Moleskine, y personalicé mi nombre en relieve en la parte inferior, con un ligero brillo plateado. Dos días más tarde, me llamaron para una entrevista, y me dieron el trabajo. Me dijeron que el dueño apenas miró los otros CV porque el mío se destacó, y el dueño pensó que yo era un hombre que llamaba la atención en todo lo que hacía.”- Luís Magalhães, coach y consultor en DistantJob Remote Recruitment Agency

9 – Aniquila la competencia

“Una aspirante a una posición de escritura en nuestro sitio web de camiones nos envió su curriculum vitae y carta de presentación, y también mandó un regalo interesante y muy inusual: postales de las paradas de camiones locales y restaurants. En el transcurso de las semanas en que estábamos tomando las decisiones de contratación, sus tarjetas postales llegaron a mi buzón con mensajes cortos, tales como, ‘esperando oír de usted acerca de un viaje de escritura en el camino’. Logró hacer su presente indeleble y único, y de inmediato demostró interés y creatividad, haciendo de ella una candidata fácil de elegir para mí para el trabajo.”- Jake Tully, jefe del equipo creativo de TruckDrivingJobs.com

10 – Comienza un proyecto que te apasione

“Mientras estaba desempleado (durante 41 meses), ayudé a poner en marcha una ONG que me contrató como voluntario, lo que me permitió atraer a mi empleador actual. La misión de la ONG era ayudar a poner a los profesionales desempleados de nuevo en el mercado de trabajo. También me permitió hacer tres cosas que los profesionales deben hacer para volver al trabajo: construir nuevas relaciones, proteger las habilidades actuales utilizándolas, y aprender nuevas habilidades. Yo era el director ejecutivo y el director de contenidos, gestionando relaciones con los medios y redes sociales, que es lo que hago hoy para los clientes.”- Kenneth Hitchner, director de relaciones públicas y medios en Creative Marketing Alliance.

