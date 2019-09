Abren en Japón la primera cafetería para colorear

El barrio Shin Obuko de Tokio se convirtió recientemente en el hogar de lo que sin duda se convertirá en uno de los cafés más populares de la capital japonesa: el “2D Café”, un lugar que te hace sentir como si estuvieras en una ilustración de la vida real.

Probablemente inspirado por el éxito del Cafe Yeonnam-dong 239-20 con sede en Seúl, que se volvió viral hace unos meses, el nuevo 2D Cafe se basa en el mismo tema de ilustración para atraer a los influencers de Instagram que buscan la próxima selfie innovadora.

Utilizando una decoración completamente monocromática que hace que un asiento 3D parezca 2D, este atractivo lugar engaña a los visitantes, para que piensen que han puesto un pie en una dimensión diferente (como en el famoso video musical de A-ha, Take on Me).

El blogger japonés Nunipo Puniko escribe que entrar al lugar se siente como pisar un libro para colorear, y que incluso después de sentarse en una silla aparentemente dibujada, uno todavía tarda un tiempo en acostumbrarse.

El 2D Cafe parece el sueño de un adicto a Instagram hecho realidad, y los clientes pueden (incluso se les alienta a ello), tomar tantas fotos como quieran.

Pero si solo estás aquí para disfrutar de un sabroso postre, el 2D Cafe ofrece una selección de delicias, como hielo raspado de fresa o plátano, y bebidas como té negro de azúcar moreno con tapioca, también conocido como té de burbujas.