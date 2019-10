Ofrecen trabajo de “cazarrecompensas” para delatar ladrones de tiendas

Es posible que hayas escuchado que Japón es uno de los lugares más seguros para vivir, con múltiples ciudades donde la gente puede pasear por las calles sin miedo, e incluso dejar sus puertas sin llave.

Pero solo porque un lugar sea seguro, no significa que esté libre de delitos, y un delito en particular, el robo en tiendas, ha aumentado en todo Japón. Con pérdidas de miles de dólares por año, no es de extrañar que las tiendas estén buscando una manera de abordar el problema.

Y la tienda Insotsu Inc., un sitio que ofrece numerosos servicios por contrato, tales como clases en inglés y kimonos a medida, podría tener una respuesta… podría ser la palabra clave. El servicio que ofrecen implica inscribir a los clientes habituales de la tienda como «cazarrecompensas», y su función es entregar a los ladrones para obtener una recompensa. A su vez, al ladrón se le cobrará una «tarifa de contramedida contra el robo en tiendas», que cubre el pago de la recompensa.

El proceso descrito en el comunicado de prensa de la compañía implica que cualquier ladrón de tiendas será disuadido tan pronto como la tienda dé a conocer que está adoptando la política de cazarrecompensas, simplemente porque sabrá que se están tomando contramedidas.

Como algunas tiendas son reacias a implementar cámaras de seguridad debido a la desconfianza tácita de sus clientes que viene con la vigilancia, pedirles a los clientes que se vigilen entre sí podría ofrecer cierto grado de protección a la tienda al tiempo que protege la privacidad de los clientes en general.