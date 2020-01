Cómo la comida mediterránea puede prevenir infartos

El aceite de oliva, los vegetales de hoja verde, la palta, las zanahorias, entre otras comidas, son muy ricas en grasas no saturadas, lo que hace que disminuyan la presión arterial.

A partir de un estudio publicado en Estados Unidos y financiado por la British Heart Foundation, se pudo profundizar una línea de investigación que se había abierto hace varios años sobre la influencia de alimentos como los mencionados en el sistema cardiovascular. La novedad es que, se pudo identificar qué sustancia es la que produce la disminución de la presión.

Se trata de una enzima conocida como epóxido hidrolasa soluble, que se genera producto de la inhibición de ácidos grasos presentes en la comida mediterránea, según el artículo publicado en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences.

Uno de los coautores del trabajo, Philip Eaton, profesor de bioquímica cardiovascular del King’s College de Londres, afirmó: «Los resultados de nuestro estudio ayudan a explicar por qué trabajos anteriores mostraron que una dieta mediterránea combinada con aceite de oliva extra virgen o nueces puede disminuir la incidencia de problemas cardiovasculares».