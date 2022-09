Los peores alimentos para antes de ir a dormir

Para tener un descanso reparador y evitar la acumulación de grasas, es muy importante que te fijes en lo que comés antes de ir a la cama. Las cenas abundantes están relacionadas con el sobrepeso: por las noches, la actividad física es menor que durante el día. Por lo tanto, es más difícil eliminar las calorías y el cuerpo tiende a almacenarlas. A continuación una lista de los alimentos que no te conviene consumir de noche:

Pastas y panes

Si bien no están prohibidos, sólo es recomendable consumir una pequeña porción de pan o de pasta durante la cena. El problema con los carbohidratos no es exactamente su valor calórico, sino el hecho de que a menudo son consumidos en grandes cantidades (un gran plato de fideos con pan), lo que redunda en una ingesta calórica muy superior a la aconsejable.

Verduras de hoja crudas

La lechuga y la espinaca, por ejemplo, pueden ser consumidas como guarniciones. Pero comer una buena ensalada de verduras crudas durante la noche puede ser perjudicial para la digestión, ya que tienden a producir acidez estomacal e inflamación intestinal. Es mejor que optes por una guarnición de vegetales cocidos al vapor, para que no pierdan sus propiedades naturales.

Quesos

Los quesos son una debilidad que puede afectarnos si queremos mantenernos en línea. Sobre todo los duros, poseen una alta concentración calórica: 100 gramos de queso parmesano pueden tener más de 450 calorías. Además, los quesos poseen un alto contenido de sal, lo que favorece la retención de líquidos durante la noche.

Chocolate

Es muy común que antes de ir a la cama optemos por darnos un gustito: un bocado de chocolate. Mientras sólo incorporemos una pequeña porción, no habrá problemas. Pero si las cantidades aumentan, esta costumbre puede terminar afectando nuestro peso, ya que no es conveniente ingerir alimentos tan calóricos que el cuerpo no gastará.

Postres con crema

Las cremas tienen un alto contenido de grasas, que te harán sentirte pesada durante la noche. Si quieres tener un descanso saludable y una buena digestión, no ingieras cremas, helados o grandes postres después de la cena.

Bebidas cola

Un solo vaso de bebida cola contiene aproximadamente 140 calorías, lo que significa un aporte demasiado grande si queremos mantener una cena saludable. Además, por su alto contenido de azúcar y ácidos pueden dañar tus dientes, por lo que debes aún más recordar cepillarlos antes de ir a dormir.

Café

Optá por una taza de té (que mejora la digestión) antes que una tacita de café si estás en una reunión con tus amigos por la noche. La cafeína podría excitar tu sistema nervioso y provocarte insomnio a la hora de irte a la cama.

Alcohol

Aunque podrías pensar que tomar una copa te relaja y te provoca sueño, lo cierto es que el alcohol no ayuda a conciliar un descanso reparador. Perjudica al sistema digestivo durante la noche, por lo cual puede que te quedes dormida pero tu cuerpo no habrá descansado y seguramente sentirás los efectos de una mala noche en la mañana siguiente.