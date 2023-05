Los científicos creen haber descubierto una «cura» para la pérdida de audición

Expertos de la Escuela de Medicina de Harvard han encontrado una manera de regenerar las células capilares dentro del oído. Esto permitiría disminuir o curar la sordera en algunos casos

Un equipo de expertos de la Facultad de Medicina de Harvard, dirigido por el Dr. Zheng-Yi Chen, ha descubierto una forma de utilizar «pequeños ARN de interferencia» (siARN) -moléculas similares a los fármacos que interfieren en la expresión de los genes- para regenerar con éxito las células ciliadas cocleares en ratones mediante la «reprogramación» de las vías genéticas del oído.

Las células ciliadas cocleares son un grupo de diminutos pelos del oído interno que actúan como órgano «sensorial» y nos permiten oír.

Mientras que las aves, los peces y los reptiles pueden regenerar estas células tras quedarse sordos, los mamíferos no pueden, lo que significa que la pérdida de audición tiende a ser permanente.

La mayor parte de la sordera en humanos se debe a que las células cocleares están dañadas por factores como el desgaste causado por la edad o la sobreexposición a ruidos fuertes, como la música alta.

Sin embargo, estos nuevos hallazgos – publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences – podrían significar que las vías que permiten la regeneración podrían activarse con éxito en humanos.

«Estos hallazgos son muy emocionantes porque, a lo largo de la historia del campo de la pérdida de audición, la capacidad de regenerar las células ciliadas del oído interno ha sido el santo grial», afirma Zheng-Yi Chen, profesor asociado de HMS.

«Piense en el freno cuando conduce un coche», explica Chen. «Si el freno está siempre accionado, no se puede conducir. Encontramos un siARN que podía quitar el freno en esta vía genética».

El equipo de Chen cree ahora que el método podría sentar las bases para ensayos en animales más grandes y, potencialmente, en humanos en el futuro. «Ahora tenemos un cóctel similar a un fármaco que demuestra la viabilidad de un método que podemos explorar para futuras aplicaciones clínicas», afirma Chen.

A pesar del éxito inicial de los ensayos con ratones, la respuesta de la terapia con siARN en mamíferos sigue siendo un trabajo en curso, ya que muchos experimentos que han dado lugar a aplicaciones exitosas en otros mamíferos no han logrado mostrar el mismo beneficio en humanos.