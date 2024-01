Dudas y certezas de los Oscar 2024

Justo a tiempo para Davos, aqu铆 est谩 芦Taken not earned: How monopolists drive the world’s power and wealth divide禄, un informe de una coalici贸n de grupos internacionales de justicia fiscal y activistas contra las empresas. Todo el mundo -incluso el Foro Econ贸mico Mundial- afirma que la desigualdad de la riqueza es un problema grave que corroe nuestra pol铆tica y nuestra cohesi贸n social. Lo que hace este informe es vincular esa desigualdad a los monopolios, que producen los multimillonarios que est谩n destrozando el mundo.

