Auschwitz se puso de moda

Periodistas e ídolos musicales: dos ejemplos concretos de reglas personales de preceptos innegociables

8 de mi oficio:

1 – No cagues más alto que el culo: estas escribiendo una canción, no La Crítica de la Razón Pura.

2 – Envejecer en público será una catástrofe. No la subrayes con tinturas.

3 – Tendrás que sonreírle a seres que detestas. Elegílos bien.

4 – Ante la duda, Charly. t.co/DzgpyxQcxH

— Ivan Noble (@ivannoble) April 2, 2024